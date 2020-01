A Titkos dopping – az emelők ura című ARD-s riportfilmben Aján Tamást, a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség elnökét egyebek mellett sikkasztással, korrupcióval, okirat-hamisítással és a doppingolás elfedésével vádolták a megszólalók.

Aján az Inforádióban azt mondta az ügyről, hogy egyelőre nem perelnek. Azt is hozzátette, jelenleg bizonyítékokat, további információkat várnak az ARD-től, amelyekkel a vádjaikat alá tudják támasztani, és közben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is ugyanezt kérte a tévétársaságtól.

A sportvezető szerint egyelőre nem kaptak több adatot és amit a riportban közöltek, az szerinte nem fedi a valóságot, rengeteg csúsztatás van benne.

Az ARD-riport egyik legfontosabb állítása az volt, hogy 1992 óta több mint 23 millió dollár folyt be a Lausanne-i székhelyű súlyemelő szövetség két bankszámlájára a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól, de ez nem szerepelt a szövetség számviteli mérlegében. Azt állították, hogy a két bankszámla létezése így csak 2009-ben derült ki, rajtuk egyedül Aján Tamásnak volt aláírási joga, a németek szerint ezeken a számlákon talált pénz (5,5 millió dollár) sorsa tisztázatlan.

A két bankszámláról Aján Tamás azt állította az Inforádiónak, hogy ezekről mindenki tud. Azt mondta, az egyik egy budapesti bankszámla, amelyről a szövetség itteni irodájának a kiadásait fedezik, a másik pedig egy svájci számla, amely ugyancsak nem titkos, elnökségi jegyzőkönyvekben is szerepel, vissza is kereshető.

A filmben súlyos vádakat fogalmaztak meg a Magyar Antidopping Csoporttal szemben is. Azt állították bizalmas dokumentumokra hivatkozva, hogy 2008–17 között 453 világbajnoki vagy olimpiai érem közül 204-et olyan sportolók szereztek meg, akiknél az adott évben egyszer sem végeztek doppingtesztet a versenyen kívüli időben, holott ezeknek az ellenőrzéseknek épp edzés idején van jelentősége. Az újságírókhoz került dokumentumok szerint főként olyan sportolókat, illetve országokat nem ellenőriztek, amelyek Aján hatalmi pozícióit erősíteni tudták, például Oroszország vagy Grúzia súlyemelőit.

Az ARD riporterei szerint az említett időszakban a súlyemelők körében végzett doppingvizsgálatok 77 százalékát a Magyar Antidopping Csoport (MACS) végezte el.

Aján azt mondta a magyar ellenőrökről, hogy kiáll mellettük. Azt is hozzátette, három okból is dolgoztak velük: egyrészt nagyon jól szervezettek, másrészt kiváló képességű ellenőrök, orvosok alkotják, akik több nyelven beszélnek, harmadrészt kedvezményes árat adtak a nagy számú ellenőrzés miatt. Több mint egy éve azonban a Nemzetközi Mintavételi Ügynökség (ITA) végzi az ellenőrzéseket, és ők is igénybe veszik a magyar ellenőrök munkáját.

Aján Tamás azt is elmondta, hogy nem mond le, viszont a jövő évi tisztújításon már nem indul. „Az én életemet, ötvenéves munkámat ez a film totálisan tönkretette. Ahogy beállítottak ebben az rettenetes." - tette hozzá. Most megpróbálja a renoméját helyreállítani, de a cikk szerint nem csak máshol is helyt kell állnia: a NOB is jelezte, hogy január 20. körül várják egy tisztázó beszélgetésre.