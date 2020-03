Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Előválasztással. Az elemzőintézet elképzelése szerint az ellenzéki jelölteknek ötezer ajánlást kellene összegyűjteni.","shortLead":"Előválasztással. Az elemzőintézet elképzelése szerint az ellenzéki jelölteknek ötezer ajánlást kellene összegyűjteni.","id":"20200310_Elkuldte_az_ellenzeki_partoknak_a_Republikon_hogyan_kepzeli_az_elovalasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5df54c6-7f70-468d-ad19-bb048662a755","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Elkuldte_az_ellenzeki_partoknak_a_Republikon_hogyan_kepzeli_az_elovalasztast","timestamp":"2020. március. 10. 06:00","title":"Közölte a Republikon, hogyan képzeli a miniszterelnök-jelölt kiválasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Újabb három iráni szervezetében mutatták ki a vírust.","shortLead":"Újabb három iráni szervezetében mutatták ki a vírust.","id":"20200310_Koronavirus_12_fertozott_van_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53653b0c-3e81-45a6-b58b-d7aa03754b83","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Koronavirus_12_fertozott_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 10. 09:09","title":"Koronavírus: 12 fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8282c6b8-d602-4da7-b270-467fa2cf8926","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini tulajdonosa nem titkolja, kivel szimpatizál az amerikai elnökválasztási kampányban.","shortLead":"A Lamborghini tulajdonosa nem titkolja, kivel szimpatizál az amerikai elnökválasztási kampányban.","id":"20200310_donald_trump_lamborghini_huracan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8282c6b8-d602-4da7-b270-467fa2cf8926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d289143b-fefe-447b-b53d-bc1b1b8670db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_donald_trump_lamborghini_huracan","timestamp":"2020. március. 10. 18:21","title":"Elég egyértelmű, hogy ez a lamborghinis trumpista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5d92a8-c060-4309-b08d-af03a9f3f900","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minden korábbinál nagyobb végsebességet egy elektromos rásegítés nélküli 1600 lóerős biturbó V8 motor teszi lehetővé.","shortLead":"A minden korábbinál nagyobb végsebességet egy elektromos rásegítés nélküli 1600 lóerős biturbó V8 motor teszi lehetővé.","id":"20200310_530_kmhval_is_szaguldhat_a_legujabb_koenigsegg_jesko_absolut_hiperauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b5d92a8-c060-4309-b08d-af03a9f3f900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625bf849-340e-480b-a9eb-f3d1b3db7f46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_530_kmhval_is_szaguldhat_a_legujabb_koenigsegg_jesko_absolut_hiperauto","timestamp":"2020. március. 10. 06:41","title":"530 km/h-val is száguldhat a legújabb Koenigsegg hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0da9511-f34b-435a-84f6-9811942389df","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"A Vígszínház igazgatója, Eszenyi Enikő körül kibontakozó botránnyal kapcsolatban egyre több volt társulati tag lép a nyilvánosság elé. Verbális erőszakról, megalázó szituációkról számolnak be. Lapunknak a színházból 2015-ben távozott Mészáros Máté színész mondta el, miért épp most borítják az asztalt kollégáival. ","shortLead":"A Vígszínház igazgatója, Eszenyi Enikő körül kibontakozó botránnyal kapcsolatban egyre több volt társulati tag lép...","id":"20200310_Meszaros_Mate_Eszenyi_stilusarol_nem_gonoszsagbol_csinalja_hanem_merhetetlen_figyelmetlensegbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0da9511-f34b-435a-84f6-9811942389df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60411669-3820-4049-8f24-fa72784afdb7","keywords":null,"link":"/360/20200310_Meszaros_Mate_Eszenyi_stilusarol_nem_gonoszsagbol_csinalja_hanem_merhetetlen_figyelmetlensegbol","timestamp":"2020. március. 10. 20:00","title":"Mészáros Máté Eszenyi Enikőről: „Nem gonoszságból csinálja, hanem mérhetetlen figyelmetlenségből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1769838-b8ab-49fb-baeb-98b0a3c8c096","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Míg sokan kiadásként tekintenek a körforgásos gazdaságra való átállásra, a nemzetközi tapasztalatok alapján növekszik a cég profitja egy ilyen projekttel.","shortLead":"Míg sokan kiadásként tekintenek a körforgásos gazdaságra való átállásra, a nemzetközi tapasztalatok alapján növekszik...","id":"20200310_fenntarthatosag_szelektiv_hulladekgyujtes_bcsdh_korforgasos_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1769838-b8ab-49fb-baeb-98b0a3c8c096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d966bdd-a742-4523-8ad8-b6f569684450","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_fenntarthatosag_szelektiv_hulladekgyujtes_bcsdh_korforgasos_gazdasag","timestamp":"2020. március. 10. 07:00","title":"A legtöbb cég azt hiszi, a szelektív hulladékgyűjtés elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kupadöntő mellett, a Fed-kupa rájátszásos teniszmeccsei is elmaradnak.","shortLead":"A kupadöntő mellett, a Fed-kupa rájátszásos teniszmeccsei is elmaradnak.","id":"20200311_Elhalasztjak_a_budapesti_Fedkupa_dontot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3923ed-5299-4e78-a8da-a1807fe95f2a","keywords":null,"link":"/sport/20200311_Elhalasztjak_a_budapesti_Fedkupa_dontot","timestamp":"2020. március. 11. 17:49","title":"Elhalasztják a budapesti Fed-kupa-döntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f115506-61d2-4b51-b9c9-bc8f85bdd5b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két légitársaság, az Emirates és a Qatar Airways is megosztott egy-egy videót arról, miként takarítják a repülőgépeik fedélzetét a fokozott fertőtlenítést szükségessé tévő koronavírus-járvány idején.","shortLead":"Két légitársaság, az Emirates és a Qatar Airways is megosztott egy-egy videót arról, miként takarítják a repülőgépeik...","id":"20200310_koronavirus_jarvany_emirates_qatar_airways_takaritas_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f115506-61d2-4b51-b9c9-bc8f85bdd5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaae3b3-47a1-4144-a511-6c719b082952","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_koronavirus_jarvany_emirates_qatar_airways_takaritas_video","timestamp":"2020. március. 10. 17:03","title":"Videó: Így fertőtlenítik a repülőgépeket belülről a koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]