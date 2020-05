Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c179f11c-fd90-4455-a078-6b08893ef18a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Vlagyimir Putyin újraértelmezi a történelmet – mondta a HVG-nek Stark Tamás, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Úgy véli, az orosz elnök agresszív nacionalizmusában központi helyet foglal el a Szovjetunió második világháborús győzelme, amelyet most sem akárhogy ünnepeltek meg Oroszországban.","shortLead":"Vlagyimir Putyin újraértelmezi a történelmet – mondta a HVG-nek Stark Tamás, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont...","id":"202019_az_orosz_nagysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c179f11c-fd90-4455-a078-6b08893ef18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1312e066-150e-4521-90cc-7c3a954d177e","keywords":null,"link":"/360/202019_az_orosz_nagysag","timestamp":"2020. május. 10. 11:00","title":"„Az aranyozott kereszt és a vörös csillag fénye együtt ragyogja be az orosz múltat és a jelent”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99109017-838c-458b-8cf1-2a719692974f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne gondolja magáról se a dán, se az izlandi, se a finn, se a norvég, se a svéd külügyminiszter, hogy jobban tudja a magyaroknál, hogy mi a jó a magyaroknak - írta Szijjártó Péter.","shortLead":"Ne gondolja magáról se a dán, se az izlandi, se a finn, se a norvég, se a svéd külügyminiszter, hogy jobban tudja...","id":"20200511_nagykovet_kulugyminiszterium_szijjarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99109017-838c-458b-8cf1-2a719692974f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2896ea2-b864-4abe-ba8a-1acd7239911b","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_nagykovet_kulugyminiszterium_szijjarto","timestamp":"2020. május. 11. 05:21","title":"Öt ország nagykövetét rendeli be a Külügyminisztériumba Szijjártó álhírterjesztés vádjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alig több mint két héttel a tízezres küszöb átlépése után szombaton meghaladta a 15 ezret Romániában a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma.","shortLead":"Alig több mint két héttel a tízezres küszöb átlépése után szombaton meghaladta a 15 ezret Romániában a beazonosított...","id":"20200509_Meghaladta_a_15_ezret_Romaniaban_a_beazonositott_fertozesek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df52b225-b47f-4269-85e8-d7a10c024a8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Meghaladta_a_15_ezret_Romaniaban_a_beazonositott_fertozesek_szama","timestamp":"2020. május. 09. 21:51","title":"Meghaladta a 15 ezret Romániában a beazonosított fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7641b536-25e3-4539-ac55-82046b8e1722","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szelekció természetes, az előző években is volt rá példa. ","shortLead":"A szelekció természetes, az előző években is volt rá példa. ","id":"20200511_Elpusztitotta_egyik_fiokajat_a_gemenci_fekete_golya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7641b536-25e3-4539-ac55-82046b8e1722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3147b9d6-571a-4005-bdf1-5d59c9cd6879","keywords":null,"link":"/elet/20200511_Elpusztitotta_egyik_fiokajat_a_gemenci_fekete_golya","timestamp":"2020. május. 11. 09:54","title":"Elpusztította egyik fiókáját a gemenci fekete gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3508c6b4-673f-4cf7-843b-07444ec7dbf6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Paár Attila érdekeltsége, a WHB-Épkar Kft. újratervezni kényszerülhet dubai építkezését.","shortLead":"Paár Attila érdekeltsége, a WHB-Épkar Kft. újratervezni kényszerülhet dubai építkezését.","id":"202019_whbepkar_dubai_cim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3508c6b4-673f-4cf7-843b-07444ec7dbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a15756-c819-4d58-b7ea-176cb296f36a","keywords":null,"link":"/360/202019_whbepkar_dubai_cim","timestamp":"2020. május. 10. 11:15","title":"A koronavírus egy kicsit még Tiborcz üzlettársának is keresztbe tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A jogszabályban meghatározott maximális összeget fizeti a Groupama a veronai buszbaleset után.","shortLead":"A jogszabályban meghatározott maximális összeget fizeti a Groupama a veronai buszbaleset után.","id":"20200511_veronai_busztragedia_biztosito_biztositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d3ddb97-44c3-4407-91bd-91aeaea6333f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_veronai_busztragedia_biztosito_biztositas","timestamp":"2020. május. 11. 13:16","title":"1,89 milliárd forintot fizet a biztosító a veronai busztragédia érintettjeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 15 százalékos forgalmi adóval a koronavírus okozta gazdasági károkat csökkentenék. Felfüggesztik az állami vállalatok alkalmazottainak járó megélhetési támogatások kifizetését is.","shortLead":"A 15 százalékos forgalmi adóval a koronavírus okozta gazdasági károkat csökkentenék. Felfüggesztik az állami vállalatok...","id":"20200511_szaud_arabia_afa_emeles_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058f502c-bc7c-417a-9ed9-43936cf5f9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_szaud_arabia_afa_emeles_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","timestamp":"2020. május. 11. 10:12","title":"Háromszorosára emelik az áfát Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daee05fe-4659-441b-a5fa-12b58fac08a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik remek dolog, amit az elektromos hajtás hozott, hogy a régi autókat sorra támasztanák fel villanyautóként. ","shortLead":"Az egyik remek dolog, amit az elektromos hajtás hozott, hogy a régi autókat sorra támasztanák fel villanyautóként. ","id":"20200511_A_csodas_Alfa_Romeo_Spidert_is_megalmodtak_elektromos_autokent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daee05fe-4659-441b-a5fa-12b58fac08a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bf364d-cd28-4f22-9719-dc07803dd066","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_A_csodas_Alfa_Romeo_Spidert_is_megalmodtak_elektromos_autokent","timestamp":"2020. május. 11. 13:58","title":"A csodás Alfa Romeo Spidert is megálmodták elektromos autóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]