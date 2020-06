Különleges óvintézkedéseket vezetnek be a tenisztorna szervezői.

Nézők nélkül rendezik meg idén az amerikai nyílt teniszbajnokságot – jelentette be Andrew Cuomo, New York állam kormányzója. A közösségi oldalán azt írta: az augusztus 31. és szeptember 13. között sorra kerülő Grand Slam-tornát „különleges óvintézkedések” mellett bonyolítják le a játékosok és szervezők egészségének megóvása érdekében.

A nemzetközi teniszidény márciusban állt le a koronavírus-járvány miatt, és leghamarabb július végén folytatódhat. A US Opennel kapcsolatban korábban olyan ötletek láttak napvilágot, hogy az edzésekre érkező játékosok nem használhatnák az öltözőket, hanem a tréning után rögtön visszatérnének a repülőtér közelében lévő hotelbe. Ezt nem hagyhatnák el a torna alatt, és Manhattanbe sem utazhatnának be. Ha a férfi teniszezők kérik, előfordulhat, hogy csak két nyert szettig tartanak az ő mérkőzéseik is. A találkozókon előnyben részesülne a sólyomszem-technológia, kevesebb vonalbíró dolgozna a pályákon, és csak felnőtt labdaszedőket alkalmaznának.

A játékosokat Párizsban, Bécsben, Frankfurtban, Buenos Airesben és Dubajban „gyűjtenék össze”, majd – negatív teszt esetén – charterjáratokkal juttatnák el New Yorkba. A Queens negyedben lévő helyszínen aztán naponta ellenőriznék a testhőmérsékletüket és tesztelnék őket.

A legjobbak közül a világelső Novak Djokovic és a második Rafael Nadal már jelezte, hogy a rendkívül szigorú óvintézkedések miatt valószínűleg nem indul a US Openen. Egyelőre azonban az is bizonytalan, hogy az országonként eltérő karanténintézkedések miatt összejön-e elegendő teniszező New Yorkban, és hogy előzőleg 14 napos izoláció vár-e rájuk. A keleti parti metropolisz a járvány egyik legnagyobb gócpontjának számít az Egyesült Államokban.