A budapesti foci a történelem nagy részében egyet jelentett a pesti focival: Budának utoljára első osztályú csapata az 1990-es években volt egy rövid ideig (a III. kerület), a Budafok pedig konkrétan utoljára 1945-ben egyetlen szezon erejéig került az NB I.-be. Abban az egy szezonban viszont az a bizonyos Sebes Gusztáv volt klub edzője, aki a tizedik helyen kiesett Budafokról távozva három évvel később lett az azóta csak Aranycsapatként ismert magyar válogatott szövetségi kapitánya, de megfordult itt Mészöly Kálmán is, aki természetesen a mostani meccset is megtekintette.

Úgyhogy bármennyire is jó lenne kimondani, a Budafok története nem pontosan ugyanaz, mint a debütálásukra hétfő este ellenfélként érkező Kisvárdáé: utóbbi csapatba beleszeretett az egykori fejlesztési miniszter Seszták Miklós, aki 2017-ben még Magyarország legbefolyásosabb emberei közé tartozott.

Rég nem látott sor állt a bejáratnál. Az ok egyszerű: összesen két kapun lehetett belépni. © Túry Gergely

De persze bűn lenne elhallgatni azt is, hogy a fideszfoci túlzottan erős hagyományok nélküli klubokat támogató hátszele is kellett a Budafok feljutásához – azon túl persze, hogy a koronavírus miatt idő előtt lefújták a másodosztály előző szezonjának őrületeit. Ott van rögtön a klub tiszteletbeli elnöke, Jakab János, aki Orbán Viktor fociedzője volt Érden, amikor a miniszterelnök még aktív sportolóként hasznosította a katonaságban edződött vastestét a 80-as években, később pedig a személyi edzője lett, 1998-ban pedig a személyi titkára. Sőt, most is a felcsúti akadémia felügyelőbizottságának elnöke, ami normális országokban okozhatna akár problémát is, lévén két első osztályú futballcsapatban van érdekeltsége egyszerre, de ez nem egy normális ország bajnoksága.

Budafok polgármestere, Karsay Ferenc egy szurkolóval © Túry Gergely

Nyilván nem tett rosszat a klubnak Jakab, de felfutáshoz szükséges pénzt ezúttal nem a szokásos tao-zsebből rángatták ki, hanem egy új tulajdonossal érkezett: ő a parkolóházak üzemeltetéséből meggazdagodott Bélteky Róbert, a magyar–ausztrál üzletember, aki valamiért Melbourne-ben gondolta úgy, itt az ideje beszállni a magyar fociba, de mivel nem első osztályban gondolkozott, az akkor még a budapesti bajnokságban szereplő Budafok lett az övé, hogy aztán öt év alatt négy osztály ugorva kerüljenek be a magyar elitbe.

Bár Bélteky outsidernek tűnhet a magyar futball élén azzal, hogy soha nem volt pozíciója a kormányban, fociban hasonló elveket vall, mint Orbán Viktor: nem üzleti befektetésként tekint rá.

Tehát a Budafok kicsit úgy aránylik a NER-focihoz, mint Magyarország a demokráciához: bizonyos elemei egyértelműen felfedezhetők benne, de azért vannak eltérések a hagyományostól. Például az, hogy ez érdekli az embereket: a hétfő este összegyűlt nagyjából 2000 néző meg is töltötte a stadionépítési láz idején szinte üdítően ható egyszerű kockalelátókat, amiknek köszönhetően sokkal inkább emlékeztet a Budafok bemutatkozása olyan szép emlékű NB I.-es meneteket, mint a Tiszakécskéé, vagy persze a Stadler FC-é.

© Túry Gergely

A belépésen túljutva is megkaphattuk a hagyományos futballélményt: a lehangolóan üres magas lelátók helyett a háttérből kikandikáló fákat és a külvárosi házakat, a pályán pedig az unalmas külföldiek helyett több ismerős nevet lehetett találni. Azért ismerősök, mert a Budafok keretében több olyan is feltűnik, aki nem is olyan régen még a Nemzeti Sportban a magyar futball következő nagy ígéretének volt mondva: például az egyszeres válogatott Filkor Attila, aki majdnem tízévnyi olaszországi vergődés után tért haza 2016-ban, hogy utána két szezon alatt összesen alig húsz meccset játsszon. Ő aztán Újpesten is hét meccsig jutott, majd egy rosszul sikerült gyirmóti szereplés után Budafokon lelt otthonra.

© Túry Gergely

De ismerős lehet Mervó Bence neve is, aki még U20-as válogatottként lett ismert 2015-ben, az ő karrierjét sérülések vitték félre, és ne feledkezzünk meg az idén megszerzett Zsóri Dánielről sem, aki 2019 februárjában még Puskás-díjas gólt lőtt a Fradinak, a köztévé azt is kiemelte, hogy még Messinél is nagyobb volt az a gól, és pár hétig róla szólt minden. Kezdő hármuk közül ugyanakkor csak Filkor volt, Mervó továbbra sem kerettag, Zsóri pedig a második félidő közepén csereként állt be.

© Túry Gergely

Ahogy mindenki elfoglalta a helyét, megvette a kihajthatós asztalról árult emléksálját, kicsi tovább mentünk vissza az időben, bár az nem teljesen tiszta, hova: a “Ki a jobb? Budafok” rigmusok ütemes skandálása alatt először a szocializmus focija született újjá, de megidéződött kicsit az 1930-as évek elképzelt kisvárosi valósága is, amikor még főleg azért volt magától értetődő program meccsre menni, mert úgysem lehet mást csinálni.

© Túry Gergely

Ennek fényében nem is lepődtem meg annyira rajta, hogy a hazai szektor vécéjét egy teniszpálya mellett elsétálva kell megközelíteni, és őszintén szólva azt is borítékolni mertem volna, hogy a vécében a 20. perc környékén érkezett egyre monszunszerűbb eső miatt nem lesz villany.

Nem baj ez az eső, a sötétben úgyis lehugyoztam a lábam”

– szakadt ki a bölcsesség az egyik használóból, aki ekkor talán még nem is számított arra, hogy nemcsak a vécében, de a pályát övező bokor mögött megbúvó egyetlen pultból álló büfében sem lesz áram.

© Túry Gergely

Az eső többször is felvetette amúgy is élő kérdést, alkalmas-e a budafoki pálya az első osztályra: ha azt nézzük, hogy a préselt fából készült tető tényleg csak akkor védi meg a nézőket a víztől, ha nem fúj a szél, vagy ha kiemelem, hogy a meccs végére már patakokban folyó víz miatt az egyetlen kijáraton bokáig érő vízben kellett kigázolnia a nézőknek, akkor nem. Ha viszont eszembe jut, hogy mégis csak magyar fociról van szó, akkor nagyjából indokolt az egész még akkor is, ha a 80-as évek balatoni nyaralóinak világát idéző VIP-ben Jakab mellett ülő Seszták Miklós biztosan sokkal jobb VIP-khez szokott.

Seszták Miklós és a kevésbé elit VIP © Túry Gergely

A hangulatot nyilván nem tudta elrontani az eső sem, pláne úgy, hogy Kovács Dávid és Vaszicsku Gergő góljával 2-1-re nyert a diadalmas visszatérésén a Budafok az összesen egy magyarral felállt, amúgy államilag kiemelt futballakadémiát üzemeltető Kisvárda ellen. A Budafok gyors vezetés után kapta be az egyenlítő gólt (Fernando Vina talált be), a vezetést végül a nyolcvanadik percben szerezte meg Vaszicsku. Az nyilvánvaló volt, hogy az újoncokat a lelkesedés vitte, ami főleg akkor volt hasznos, amikor a medenceszerűre ázott talaj már teljesen alkalmatlanná vált a focira, hiszen ott már tényleg csak az döntött, ki akarja jobban megszerezni a felszínen úszó labdát. Hogy milyen ereje van a két csapatnak valójában, az nem ezen a meccsen derült ki. Az estét így még az se tudta elrontani, hogy többen is a vadiúj cipőjüket áztatták szét a hömpölygő vízben Budafokon hétfő este.