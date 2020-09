Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270a0d88-0a4f-4288-8fe5-1483786bebea","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az igazán nagy alkotók jó része nem könnyű, megkerülhető, egydimenziós személyiség. Nem volt ez alól kivétel Szebeni András fotós sem. Íme, pályaképének rövid kivonata és néhány kép.","shortLead":"Az igazán nagy alkotók jó része nem könnyű, megkerülhető, egydimenziós személyiség. Nem volt ez alól kivétel Szebeni...","id":"202035_szebeni_andras_fotografus__testrol_testre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270a0d88-0a4f-4288-8fe5-1483786bebea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b60147-d548-4649-ac7e-1d4a059c3f47","keywords":null,"link":"/360/202035_szebeni_andras_fotografus__testrol_testre","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:00","title":"Sárgaházaktól a Playboyig ívelt a „megbocsáthatóan hangsúlyos” fotóművész pályája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81035ab4-cf71-49cd-b228-ec240e7397d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Túlságosan laboratóriumiak a kísérleti egerek – panaszolja több kutató. A steril körülmények és a célzott tenyésztés miatt az amúgy tudományos szempontból nagyon hasznos rágcsálók reakciói egyre kevésbé mérvadók. ","shortLead":"Túlságosan laboratóriumiak a kísérleti egerek – panaszolja több kutató. A steril körülmények és a célzott tenyésztés...","id":"202035_kiserleti_egerek_csereje_dirty_testing","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81035ab4-cf71-49cd-b228-ec240e7397d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2072199-8790-4881-83f5-8bad128dc822","keywords":null,"link":"/360/202035_kiserleti_egerek_csereje_dirty_testing","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:00","title":"Van egy kis gond a laboratóriumi egerekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanítási időszakban érvényes menetrend szerint járnak mostantól a BKK járatai.","shortLead":"A tanítási időszakban érvényes menetrend szerint járnak mostantól a BKK járatai.","id":"20200901_bkk_menetrend_iskolakezdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a436414e-5d8c-48df-acff-d6c2752d566c","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_bkk_menetrend_iskolakezdes","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:24","title":"Tudjon róla: megváltozott a BKK menetrendje az iskolakezdéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c829470-c79d-42e1-86ef-10b509a0f187","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Gigantikus mérete ellenére nagyon tud menni a Ford zászlóshajó kategóriás SUV-ja, ráadásul relatíve keveset fogyaszt, zöld rendszámot kap és nagycsaládos támogatás is igényelhető rá. Kipróbáltuk az új Explorert. ","shortLead":"Gigantikus mérete ellenére nagyon tud menni a Ford zászlóshajó kategóriás SUV-ja, ráadásul relatíve keveset fogyaszt

","shortLead":"Siófok és Zamárdi-felső között nem közlekednek a vonatok, 60-90 perces késéssel mehetnek majd tovább.\r

","id":"20200831_vonatgazolas_siofok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ef7928-4c1a-4c4b-ad2b-7a6868dc3c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_vonatgazolas_siofok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 21:49","title":"Gyalogost gázolt a vonat Siófoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása megdobta az átlagkereseti mutatót, ahogy az is, hogy a részmunkaidőre küldött emberek nem számítanak bele a statisztikába.","shortLead":"Az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása megdobta az átlagkereseti mutatót, ahogy az is, hogy a részmunkaidőre...","id":"20200831_KSH_atlagkereset_fizetes_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0327dde3-53dd-48d3-a12b-a22c183ce4f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_KSH_atlagkereset_fizetes_munka","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:00","title":"KSH: 15,6 százalékkal, 421 ezer forintra nőtt az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5eceef5-37a3-4551-b4aa-6d381e91798e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vlagyimir Putyin dzsúdós sporttársa a befektető.","shortLead":"Vlagyimir Putyin dzsúdós sporttársa a befektető.","id":"20200831_Orosz_oligarcha_tamasztja_fel_a_Spyker_automarkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5eceef5-37a3-4551-b4aa-6d381e91798e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a677d8c8-1cc7-40ca-9a1b-2c20cee1a2eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_Orosz_oligarcha_tamasztja_fel_a_Spyker_automarkat","timestamp":"2020. augusztus. 31. 17:46","title":"Orosz oligarcha támaszthatja fel a Spyker autómárkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]