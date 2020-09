Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ingatlan udvarán találtak rá a holttestére.","shortLead":"Egy ingatlan udvarán találtak rá a holttestére.","id":"20200915_Megoltek_egy_ferfit_Miskolcon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731242f4-6e97-4cab-be0f-e8eadf063014","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Megoltek_egy_ferfit_Miskolcon","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:15","title":"Megöltek egy férfit Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7286c378-2839-440f-98ee-c785931b16fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Pinal megye egyik rendőrét még februárban késelte meg egy bűnöző, akit le akart tartóztatni. Az egyenruhás a diszpécser kollégájával együtt kitüntetést kapott.","shortLead":"Az amerikai Pinal megye egyik rendőrét még februárban késelte meg egy bűnöző, akit le akart tartóztatni. Az egyenruhás...","id":"20200915_apple_watch_rendor_igazoltatas_keseles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7286c378-2839-440f-98ee-c785931b16fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c7a74e-b394-47e0-a7f5-26faaf42aac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_apple_watch_rendor_igazoltatas_keseles","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:33","title":"Lábon szúrták a rendőrt, az Apple Watch-on keresztül kapott segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyenge volt az idei hazai búzatermés, a malmok szeptemberben árat emelhetnek.","shortLead":"Gyenge volt az idei hazai búzatermés, a malmok szeptemberben árat emelhetnek.","id":"20200915_dragulas_liszt_kenyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea601ec-8308-433d-a3a9-b2694d6824af","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_dragulas_liszt_kenyer","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:23","title":"Drágul a liszt, amit hamarosan követ majd a kenyér is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 11 év börtön is várhat a Jobbik korábbi EP képviselőjére, Kovács Bélára. Hamarosan elsőfokú ítélet születhet az ügyében, kémkedéssel és költségvetési csalással vádolják. ","shortLead":"Akár 11 év börtön is várhat a Jobbik korábbi EP képviselőjére, Kovács Bélára. Hamarosan elsőfokú ítélet születhet...","id":"20200915_kovacs_bela_hamarosan_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1eb2dec-fe18-49a1-b873-da129326b65a","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_kovacs_bela_hamarosan_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:52","title":"Hamarosan ítélet születhet KGBéla ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fd26df-5178-4548-8f9d-69c0162ee143","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik a Cullinant eddig esetleg túl gyengének találták.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik a Cullinant eddig esetleg túl gyengének találták.","id":"20200914_100_loerovel_erosebb_lett_a_rollsrolls_cullinan_szabadidoautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64fd26df-5178-4548-8f9d-69c0162ee143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17154fee-a1fb-4d3a-8987-471bd084eb78","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_100_loerovel_erosebb_lett_a_rollsrolls_cullinan_szabadidoautoja","timestamp":"2020. szeptember. 14. 07:59","title":"100 lóerővel erősebb lett a Rolls-Royce szabadidőautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A jelentkezők nagyon szeretnék már tudni, hogy milyen tényleges szakképzések követik az állami informatikai alapozót, mivel annak záróvizsgája már lezajlott. Egyelőre viszont csak az derült ki, hogy az előfeltétel még egy kompetenciamérés, illetve az, hogy a résztvevők a képzéseken munka mellett nem fognak tudni részt venni. ","shortLead":"A jelentkezők nagyon szeretnék már tudni, hogy milyen tényleges szakképzések követik az állami informatikai alapozót,...","id":"20200915_programozas_informatikuskepzes_felnottkepzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b60c37-f5dd-4c35-9222-8c0bdf65cea3","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_programozas_informatikuskepzes_felnottkepzes","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:17","title":"Mi kell az állami programozóképzéshez? Vérnyomáscsökkentő, logika, angol nyelv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb01c5c5-3c6b-449d-b2f3-58ff50480fca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre kevés sikerrel fékezik meg a lángokat az Egyesült Államokban.","shortLead":"Egyelőre kevés sikerrel fékezik meg a lángokat az Egyesült Államokban.","id":"20200914_erdotuz_Oregon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb01c5c5-3c6b-449d-b2f3-58ff50480fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8075f1bc-052d-4ff9-9a13-40f6c743e76a","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_erdotuz_Oregon","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:39","title":"Amerikai erdőtüzek: sci-fibe illő állapotok uralkodnak Oregonban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f326c593-0940-421d-bb97-57300e9c865d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"One less thing. Steve Jobs ikonikussá vált mondatát kifordítva így foglalható össze az Apple kedd esti bemutatója, ahol új órák és új táblagépek is előkerültek – csak éppen a menetrend szerint szeptemberben érkező iPhone nem. Cserébe az Apple Watch-ból és az iPadből is van olcsóbb újdonság is.","shortLead":"One less thing. Steve Jobs ikonikussá vált mondatát kifordítva így foglalható össze az Apple kedd esti bemutatója, ahol...","id":"20200915_apple_szeptemberi_bemutato_apple_watch_se_series_6_ipad_8_ipad_air","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f326c593-0940-421d-bb97-57300e9c865d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb93c68-8690-43de-a4f4-085e790146cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_apple_szeptemberi_bemutato_apple_watch_se_series_6_ipad_8_ipad_air","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:53","title":"Négy új készüléket is bemutatott az Apple, olcsóbb modelleket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]