[{"available":true,"c_guid":"00dacb1b-397a-4029-b5ed-26c0aadebbee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hallotta meg Orbán Viktortól, hogy vigyázzunk az idősekre.","shortLead":"Nem hallotta meg Orbán Viktortól, hogy vigyázzunk az idősekre.","id":"20200918_Maszk_nelkul_koszontotte_fel_a_fideszes_kepviselo_a_95_eves_Marika_nenit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00dacb1b-397a-4029-b5ed-26c0aadebbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26455a7-1fdf-493a-a09b-29b1870fd30f","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Maszk_nelkul_koszontotte_fel_a_fideszes_kepviselo_a_95_eves_Marika_nenit","timestamp":"2020. szeptember. 18. 14:47","title":"Maszk nélkül köszöntötte fel a fideszes képviselő a 95 éves Marika nénit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4796dca1-14e0-432c-831b-5330701e001d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az incidens tényét megerősítette a cseh nagykövet. Az ügyet a magyar rendőrség vizsgálja.","shortLead":"Az incidens tényét megerősítette a cseh nagykövet. Az ügyet a magyar rendőrség vizsgálja.","id":"20200917_cseh_busz_incidens_horvat_magyar_hatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4796dca1-14e0-432c-831b-5330701e001d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a82ee9-d8e2-4f06-a90f-d399668e48d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_cseh_busz_incidens_horvat_magyar_hatar","timestamp":"2020. szeptember. 17. 17:56","title":"Határőrök teperték le a sofőrt, másnapig vesztegelt egy cseh turistabusz a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8c44aa-8015-4e7f-8982-d799adfed96b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy érvágás volt a Huaweinek az Androidtól való elszakadás, de minden erejével azon van, hogy saját rendszerrel pótolja a veszteséget. Még oroszországi szakemberek is segítik a HarmonyOS fejlesztését.","shortLead":"Nagy érvágás volt a Huaweinek az Androidtól való elszakadás, de minden erejével azon van, hogy saját rendszerrel...","id":"20200918_huawei_harmonyos_orosz_fejlesztok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec8c44aa-8015-4e7f-8982-d799adfed96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f950969-e59e-4273-a221-ae0a9dcd63a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_huawei_harmonyos_orosz_fejlesztok","timestamp":"2020. szeptember. 18. 12:03","title":"Oroszok is besegítenek a Huawei saját rendszerébe, amellyel lenyomnák az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80cfd10-30e6-4aff-8a25-53803b252fee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet egy 77 évvel ezelőtt eltűnt tengeralattjárójának roncsait találhatta meg egy búvárcsapat Délkelet-Ázsiában. A felfedezés felszínre hozta a második világháború egyik kevéssé ismert történetét.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet egy 77 évvel ezelőtt eltűnt tengeralattjárójának roncsait találhatta meg egy búvárcsapat...","id":"20200918_uss_grenadier_tengeralattjaro_roncsai_2_vilaghaboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f80cfd10-30e6-4aff-8a25-53803b252fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abccf75d-c749-4c58-8d67-45b48d404a45","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_uss_grenadier_tengeralattjaro_roncsai_2_vilaghaboru","timestamp":"2020. szeptember. 18. 08:03","title":"77 éve eltűnt, 1499 tonnás tengeralattjáró roncsaira bukkantak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma több mint 944 ezer, de bőven 20 millió ember már kigyógyult a betegségből.\r

