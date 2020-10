Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd4a41f8-c87d-4f5b-a5bb-cc54963f3d02","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Fontos, hogy olyan célokat tűzzünk ki magunk elé, amelyek jól illeszkednek a realitásokhoz. Nem kedvező, ha túl nagy elvárásokat állítunk magunk elé, mivel növeli a csalódások esélyét. De az sem, ha alulértékeljük a képességeinket és lehetőségeinket, mert attól fásultakká és kiégettekké válhatunk.","shortLead":"Fontos, hogy olyan célokat tűzzünk ki magunk elé, amelyek jól illeszkednek a realitásokhoz. Nem kedvező, ha túl nagy...","id":"20201025_Igy_erhetjuk_el_a_legvagyottabb_enunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4a41f8-c87d-4f5b-a5bb-cc54963f3d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cf5d13-0cd1-483d-849b-377e6d2954f7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201025_Igy_erhetjuk_el_a_legvagyottabb_enunk","timestamp":"2020. október. 25. 20:15","title":"Így érhetjük el a legvágyottabb énünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20e6a2b-36d3-4e35-8138-779f7be3259c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egyenlítő hossza 40 ezer kilométer, eközben volt olyan kamupárt, ami 1 millió kilométernyi megtett utat írt be az elszámolásába - erre is felhívja a figyelmet a Duma Aktuál. Na, de mégsem mehetnek Oszkárral a politikusok a jachtjukig. ","shortLead":"Az Egyenlítő hossza 40 ezer kilométer, eközben volt olyan kamupárt, ami 1 millió kilométernyi megtett utat írt be...","id":"20201026_Duma_Aktual_Kamupartok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c20e6a2b-36d3-4e35-8138-779f7be3259c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b7e9ca-caae-45e8-ba99-9830790ab178","keywords":null,"link":"/360/20201026_Duma_Aktual_Kamupartok","timestamp":"2020. október. 26. 19:00","title":"Duma Aktuál: Annyi benzint számolt el egy kamupárt, hogy multipontokért kapott egy kutat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831c9cb6-5db6-44cd-96ec-f3f2558819d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár itthon is rendelhető az amerikai izomautó legújabb egyedi kivitele.","shortLead":"Immár itthon is rendelhető az amerikai izomautó legújabb egyedi kivitele.","id":"20201027_magyarorszagon_az_uj_ford_mustang_mach_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=831c9cb6-5db6-44cd-96ec-f3f2558819d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bfba27-aec3-4f5f-8ad6-8c6c07ab6d1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_magyarorszagon_az_uj_ford_mustang_mach_1","timestamp":"2020. október. 27. 06:41","title":"Magyarországon az új Ford Mustang Mach 1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e21720-f611-4c75-bc89-7ecaac7618fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl sok napsütésre egész héten nem kell számítani, de a hőmérséklet kellemes marad.","shortLead":"Túl sok napsütésre egész héten nem kell számítani, de a hőmérséklet kellemes marad.","id":"20201026_idojaras_20fok_oktober","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5e21720-f611-4c75-bc89-7ecaac7618fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039669f2-007a-4e2b-a2a9-0d19c9259804","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_idojaras_20fok_oktober","timestamp":"2020. október. 26. 06:21","title":"20 fok is lehet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f590d8b9-80ae-48cf-851f-9cfa1a2c1e69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"86 rendbeli csalással vádolja az ügyészség azt a veszprémi nőt, aki nem létező termékek eladásával keresett 900 ezer forintot.","shortLead":"86 rendbeli csalással vádolja az ügyészség azt a veszprémi nőt, aki nem létező termékek eladásával keresett 900 ezer...","id":"20201027_hirdetesek_atveres_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f590d8b9-80ae-48cf-851f-9cfa1a2c1e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ba1a76-6a13-4339-b825-09802996e57e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_hirdetesek_atveres_csalas","timestamp":"2020. október. 27. 10:58","title":"Több százezer forint kárt okozott egy nő kamu hirdetésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 100 milliárd forinttal csökkent a NAV teljes követelésállománya egy év alatt, azért is, mert az állomány egy részét behajthatatlannak minősítették.","shortLead":"Több mint 100 milliárd forinttal csökkent a NAV teljes követelésállománya egy év alatt, azért is, mert az állomány...","id":"20201027_nav_behajtas_tartozas_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc991ab2-bd09-4f24-87ed-3ec5cff653a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_nav_behajtas_tartozas_ado","timestamp":"2020. október. 27. 07:39","title":"540 milliárd forintot nem tudott tavaly behajtani a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbbf773-71e8-476f-821e-53487c509ff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekordbüntetést kapott Jakab Péter a múlt heti, krumpliszsákos akciója miatt.","shortLead":"Rekordbüntetést kapott Jakab Péter a múlt heti, krumpliszsákos akciója miatt.","id":"20201026_kover_laszlo_jakab_peter_krumpli_buntetes_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbbf773-71e8-476f-821e-53487c509ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6fa84f-9658-46ee-89ea-3bbdd2bd9ccd","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_kover_laszlo_jakab_peter_krumpli_buntetes_orban_viktor","timestamp":"2020. október. 26. 18:45","title":"Kövér 4,4 millióra büntette Jakabot a krumplis akciója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nem tudni, mennyire kiterjedt az a hiba, amely miatt a letiltott/kikövetett ismerősök bejegyzései is megjelennek a facebookos Hírfolyamban. A jelenséget magyar felhasználók is érzékelik.","shortLead":"Még nem tudni, mennyire kiterjedt az a hiba, amely miatt a letiltott/kikövetett ismerősök bejegyzései is megjelennek...","id":"20201026_facebook_hiba_letiltott_kikovetett_ismeros_oldal_poszt_bejegyzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec72d992-16c3-4768-a927-5948a88a8791","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_facebook_hiba_letiltott_kikovetett_ismeros_oldal_poszt_bejegyzes","timestamp":"2020. október. 26. 19:03","title":"Kellemetlen hiba a Facebookon: látszódnak a letiltott ismerősök posztjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]