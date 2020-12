Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint a 14 napos karantént sokan nehezen viselik, ezért érdemes lenne csökkenteni annak idejét. Úgy vélik, járványügyi szempontból 7-10 nap is elegendő lehet a megfigyelésre.","shortLead":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint a 14 napos karantént sokan nehezen viselik, ezért érdemes...","id":"20201202_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3abe5e-5e74-4b72-8738-1995861f0be4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 02. 20:03","title":"Új ajánlással állt elő az amerikai járványügy: 7-10 nap is elég lehet a karanténra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ce7c2e-825e-43ed-a99f-0f76a2d8aaee","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201202_Marabu_Feknyuz_Szajer_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62ce7c2e-825e-43ed-a99f-0f76a2d8aaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7e951f-f6b5-4cab-90ae-95a37f574ff4","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Marabu_Feknyuz_Szajer_1","timestamp":"2020. december. 02. 09:28","title":"Marabu Féknyúz: Szájer 1.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42743ef0-300c-412c-b6c5-b40b4736ec0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tamás Dénes író, esszéista, a csíkszeredai Sapientia Tudományegyetem adjunktusa a kiábrándultságának adott hangot, mikor a Petőfi Irodalmi Múzeum jelenlegi főigazgatójáról osztott meg véleményt a Facebookon. Mint fogalmaz: aki a tehetségét arra használja, hogy gyűlölködést terjesszen, az számára már nem nevezhető értelmiséginek.","shortLead":"Tamás Dénes író, esszéista, a csíkszeredai Sapientia Tudományegyetem adjunktusa a kiábrándultságának adott hangot...","id":"20201201_A_feltunesi_vaggyal_a_gondolkodasi_onallotlansaggal_magyarazza_Demeter_Szilard_tetteit_egykori_palyatarsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42743ef0-300c-412c-b6c5-b40b4736ec0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab6fdb7-1eac-4268-9ba8-825f18772556","keywords":null,"link":"/kultura/20201201_A_feltunesi_vaggyal_a_gondolkodasi_onallotlansaggal_magyarazza_Demeter_Szilard_tetteit_egykori_palyatarsa","timestamp":"2020. december. 01. 14:20","title":"Demeter Szilárd szavait a gondolkodási önállótlansággal magyarázza egykori pályatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be494666-7069-4507-a338-8a020e925428","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha közvéleménykutatáson feltennénk a kérdést, mi volt a válaszadók legharmonikusabb életszakasza saját életükből, a kamaszkor aligha lenne az elsőként megjelöltek közt. Ám ha a legmozgalmasabb, esetleg a lelkileg legmegterhelőbb időszakot kérdeznénk, valószínűleg a kamaszkor vinné el a pálmát. ","shortLead":"Ha közvéleménykutatáson feltennénk a kérdést, mi volt a válaszadók legharmonikusabb életszakasza saját életükből...","id":"20201201_LStipkovits_Erika_Igy_lehetunk_boldogok_a_kamasszal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be494666-7069-4507-a338-8a020e925428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62aa0f1a-4c1d-4297-bca9-a276041d30bb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201201_LStipkovits_Erika_Igy_lehetunk_boldogok_a_kamasszal","timestamp":"2020. december. 01. 13:30","title":"L.Stipkovits Erika: Így lehetünk boldogok a kamasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fbaf00-43fa-4d1b-ac71-dbc56582cbad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már az ötezret közelíti a járványban elhunytak száma.","shortLead":"Már az ötezret közelíti a járványban elhunytak száma.","id":"20201201_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91fbaf00-43fa-4d1b-ac71-dbc56582cbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d623fa9-9796-4aac-b6b0-5449b24da2bd","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 01. 09:14","title":"Koronavírus: Meghalt 154 beteg, és 3951 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722ea50f-df4b-442f-93f1-34e81ab62635","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fél év alatt közel száz fővel nőtt a vállalat dolgozóinak létszáma.","shortLead":"Fél év alatt közel száz fővel nőtt a vállalat dolgozóinak létszáma.","id":"20201201_Jol_jott_ki_a_jarvanybol_a_debreceni_Globus_gyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=722ea50f-df4b-442f-93f1-34e81ab62635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e729f45d-f5db-40d4-9e48-f728494688c7","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_Jol_jott_ki_a_jarvanybol_a_debreceni_Globus_gyar","timestamp":"2020. december. 01. 17:21","title":"Jól jött ki a járványból a debreceni Globus gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lista élén a japánok, az alján az amerikaiak. A Tesla is, amelynél még hajszálat is találtak a fényezésben.","shortLead":"A lista élén a japánok, az alján az amerikaiak. A Tesla is, amelynél még hajszálat is találtak a fényezésben.","id":"20201202_Ezek_most_a_leginkabb_megbizhato_autok_egy_idei_felmeres_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25be960-6a1e-424d-95dd-075d55e3996e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_Ezek_most_a_leginkabb_megbizhato_autok_egy_idei_felmeres_szerint","timestamp":"2020. december. 02. 11:08","title":"Ezek most a leginkább megbízható autók egy idei felmérés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"667d648a-4446-4801-a850-2cdfb56b47cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két okból is megéri frissíteni a kétmilliárdos felhasználói táborral büszkélkedő üzenetküldőt, a WhatsAppot.","shortLead":"Két okból is megéri frissíteni a kétmilliárdos felhasználói táborral büszkélkedő üzenetküldőt, a WhatsAppot.","id":"20201202_who_matrica_hatter_whatsapp_uzenetkuldo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=667d648a-4446-4801-a850-2cdfb56b47cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37937d4-5f97-47c6-b5d7-1a46f8afa222","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_who_matrica_hatter_whatsapp_uzenetkuldo","timestamp":"2020. december. 02. 11:03","title":"Mozgó matricákkal és személyre szabható hátterekkel bővült a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]