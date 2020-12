Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a14f59eb-e943-464a-9885-98a0be168fc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felhívás fő üzenete, hogy a világjárvány idején „nincs időnk az influenzafertőzésre”.","shortLead":"A felhívás fő üzenete, hogy a világjárvány idején „nincs időnk az influenzafertőzésre”.","id":"20201208_WHO_magyar_kormany_plakatkampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a14f59eb-e943-464a-9885-98a0be168fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70103465-55ca-46c6-9e0f-bef2eab32237","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_WHO_magyar_kormany_plakatkampany","timestamp":"2020. december. 08. 16:37","title":"Az összes közlekedési eszközön belefuthat a WHO és a kormány közös plakátkampányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05418575-84f8-46fc-81b1-26dd6860b66d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden megválasztott elnök kedden bejelentette, hogy Lloyd Austin nyugalmazott tábornokot fogja jelölni a Pentagon élére.\r

","shortLead":"Joe Biden megválasztott elnök kedden bejelentette, hogy Lloyd Austin nyugalmazott tábornokot fogja jelölni a Pentagon...","id":"20201209_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_afroamerikai_vedelmi_miniszter_lloyd_austin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05418575-84f8-46fc-81b1-26dd6860b66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e47b1a-ffc0-47ed-8e43-09176f11ad8a","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_afroamerikai_vedelmi_miniszter_lloyd_austin","timestamp":"2020. december. 09. 06:04","title":"Először lehet afroamerikai védelmi minisztere az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d89361-6368-44f8-8735-b33fe0842595","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"„3,8 kilométer úszás és 180 kilométer kerékpározás után 42 kilométernyi futás rengeteg, de ha úgy veszem, hogy nyolc 5,2 kilométeres kör vár rám, az mindjárt más.”","shortLead":"„3,8 kilométer úszás és 180 kilométer kerékpározás után 42 kilométernyi futás rengeteg, de ha úgy veszem, hogy nyolc...","id":"invitech_20201204_Uszas_kerekparozas_futas__az_uzleti_sikerekben_is_kulcsszerep_juthat_nekik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60d89361-6368-44f8-8735-b33fe0842595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1672d7d2-85c4-49b3-9374-4436713ab69a","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20201204_Uszas_kerekparozas_futas__az_uzleti_sikerekben_is_kulcsszerep_juthat_nekik","timestamp":"2020. december. 09. 11:30","title":"Úszás, kerékpározás, futás – az üzleti sikerekben is kulcsszerep juthat nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"55ed4bb3-87d6-41e8-a995-af40083f9190","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha a földhivatal nem éri el a tulajdonost, az ingatlan felett a Nemzeti Földügyi Központ rendelkezhet.","shortLead":"Ha a földhivatal nem éri el a tulajdonost, az ingatlan felett a Nemzeti Földügyi Központ rendelkezhet.","id":"20201210_foldtulajdonos_nyilvantartas_torles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55ed4bb3-87d6-41e8-a995-af40083f9190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fd2341-701a-4bc6-ac8c-7f2028282192","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_foldtulajdonos_nyilvantartas_torles","timestamp":"2020. december. 10. 10:40","title":"Törlik az elhunyt vagy ismeretlen földtulajdonosokat a nyilvántartásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hajszál híján elérte az egyharmados, engedélyezett tulajdoni hányadot a Hungarikum Biztosítási Alkusz a CIG Pannóniában.","shortLead":"Hajszál híján elérte az egyharmados, engedélyezett tulajdoni hányadot a Hungarikum Biztosítási Alkusz a CIG Pannóniában.","id":"20201209_Meszaros_Lorinc_alkuszcege_meg_egy_kicsit_bekebelezett_a_CIG_Pannoniabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb28420-86e2-480d-aa9e-b422753f64b6","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_Meszaros_Lorinc_alkuszcege_meg_egy_kicsit_bekebelezett_a_CIG_Pannoniabol","timestamp":"2020. december. 09. 11:11","title":"Mészáros Lőrinc alkuszcége még egy szeletet bekebelezett a CIG Pannóniából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Júniusban tartanák meg fesztivált, de ha halasztani kell, van B-tervük.","shortLead":"Júniusban tartanák meg fesztivált, de ha halasztani kell, van B-tervük.","id":"20201209_Ket_idopontot_is_lekotottek_jovore_a_Fishing_on_Orfu_szervezoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47885db8-e369-4b87-b86c-44981973c054","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_Ket_idopontot_is_lekotottek_jovore_a_Fishing_on_Orfu_szervezoi","timestamp":"2020. december. 09. 08:50","title":"Két időpontot is lekötöttek jövőre a Fishing on Orfű szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb38076-62f3-4ff6-9947-cefd5bad6e0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperkompakt crossover egy feltöltéssel nagyjából 300 kilométert képes megtenni.","shortLead":"A szuperkompakt crossover egy feltöltéssel nagyjából 300 kilométert képes megtenni.","id":"20201210_az_elso_orosz_elektromos_szabadidoauto_ime_a_kamaz_4_millio_forintos_ujdonsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afb38076-62f3-4ff6-9947-cefd5bad6e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add8cb48-39d8-4e22-958f-05832d681009","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_az_elso_orosz_elektromos_szabadidoauto_ime_a_kamaz_4_millio_forintos_ujdonsaga","timestamp":"2020. december. 10. 09:40","title":"Az első orosz elektromos szabadidő-autó a Kamaz 4 millió forintos újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az oltás előbb jelent meg, de a hatékony gyógyszer is egyre közelebb kerül. Az új koronavírus elleni támadáshoz egy ismert és egyes vírusok ellen is alkalmazott módszert, a proteázgátlást igazítanák az új kórokozóhoz. ","shortLead":"Az oltás előbb jelent meg, de a hatékony gyógyszer is egyre közelebb kerül. Az új koronavírus elleni támadáshoz...","id":"202050_covid_gyogyszerkutatas_a_sokszorositas_leallitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f33f851-c22f-4ead-88fa-243780f1ee5a","keywords":null,"link":"/360/202050_covid_gyogyszerkutatas_a_sokszorositas_leallitasa","timestamp":"2020. december. 10. 15:30","title":"Egy gyógyszerrel oldanák meg, hogy ne tudjon a koronavírus sokszorozódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]