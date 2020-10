Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cce40178-00d0-4c50-a4b4-82922a1a2693","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szarka Gábor szerint „az anarchikus helyzetet mindenképpen meg kell szüntetni”.","shortLead":"Szarka Gábor szerint „az anarchikus helyzetet mindenképpen meg kell szüntetni”.","id":"20201014_SZFEkancellar_Szarka_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce40178-00d0-4c50-a4b4-82922a1a2693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208cb44d-2501-439d-81ec-f4a05ba3b4fd","keywords":null,"link":"/elet/20201014_SZFEkancellar_Szarka_Gabor","timestamp":"2020. október. 14. 14:19","title":"SZFE-kancellár: Ha valaki elutasít egy legitim helyzetet, akkor annak nyilvánvalóan máshol lesz a helye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ae6896-868f-4b19-b3cb-4672298084cc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20201013_Buli_0_24ben__Eric_Idle_elettortenete_7_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66ae6896-868f-4b19-b3cb-4672298084cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"656f7c26-cc6d-4f83-804d-088099dbaf72","keywords":null,"link":"/360/20201013_Buli_0_24ben__Eric_Idle_elettortenete_7_resz","timestamp":"2020. október. 13. 19:00","title":"Buli 0-24-ben – Eric Idle élettörténete, 7. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c281c7a-c746-4f83-a9ed-bd21d034f7c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Egyetlen Levél díj célja, hogy bebizonyítsák, igenis gazdaságos, ha környezetbarátan működik egy vállalkozás. ","shortLead":"Az Egyetlen Levél díj célja, hogy bebizonyítsák, igenis gazdaságos, ha környezetbarátan működik egy vállalkozás. ","id":"20201013_Elso_alkalommal_osztottak_dijat_a_fenntarthatoan_mukodo_gyori_vendeglatohelyeknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c281c7a-c746-4f83-a9ed-bd21d034f7c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47e7326-60e8-455d-9c23-025797662a5a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201013_Elso_alkalommal_osztottak_dijat_a_fenntarthatoan_mukodo_gyori_vendeglatohelyeknek","timestamp":"2020. október. 13. 11:19","title":"Győrben díjat osztottak a fenntarthatóan működő vendéglátóhelyeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e","c_author":"Ingatlannet","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár itthon egyértelműen a fővárosban a legdrágábbak a lakások, Európa több országában láthatunk az ellenkezőjére is példát. ","shortLead":"Bár itthon egyértelműen a fővárosban a legdrágábbak a lakások, Európa több országában láthatunk az ellenkezőjére is...","id":"20201013_budapest_ingatlanar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7525885a-075a-4786-aa98-c5a871bb31f9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201013_budapest_ingatlanar","timestamp":"2020. október. 13. 07:15","title":"Miért vesszük természetesnek, hogy a fővárosban a legdrágább az ingatlan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1feaf0a-52f9-4007-8b4f-77d448039432","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulajdonos az erkélyről filmezte le, ahogyan egyszerűen eltolják a kocsiját.","shortLead":"A tulajdonos az erkélyről filmezte le, ahogyan egyszerűen eltolják a kocsiját.","id":"20201013_Hihetetlen_hogy_igy_is_el_lehet_lopni_egy_autot__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1feaf0a-52f9-4007-8b4f-77d448039432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815dd44b-5b7a-4d1c-abbf-2a6af0483dba","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Hihetetlen_hogy_igy_is_el_lehet_lopni_egy_autot__video","timestamp":"2020. október. 13. 09:29","title":"Hihetetlen, hogy így is el lehet lopni egy autót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4050ab5f-059a-4924-9826-c85dc35e9655","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy csillag \"spagettifikációját\", vagyis egy fekete lyuk által felfalt csillag utolsó pillanatait sikerült rögzítenie egy nemzetközi kutatócsoportnak. A világ több pontján lévő teleszkópok segítségével észlelték a ritka fényrobbanást, amelyet a szupermasszív fekete lyuk által elnyelt csillag bocsátott ki.



","shortLead":"Egy csillag \"spagettifikációját\", vagyis egy fekete lyuk által felfalt csillag utolsó pillanatait sikerült rögzítenie...","id":"20201013_csillag_fekete_lyuk_spagettifikacio_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4050ab5f-059a-4924-9826-c85dc35e9655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8298e0-5cd2-44a0-9a95-29c181668e80","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_csillag_fekete_lyuk_spagettifikacio_urkutatas","timestamp":"2020. október. 13. 17:03","title":"Rögzítették a tudósok, hogyan tép szét egy csillagot egy fekete lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39493d8e-779a-4f11-a478-4aa9aeae634e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között Tóth Barnabás, Zomborácz Virág, Pacskovszki József és Eperjes Károly pályázata nyert a Nemzeti Filmintézet pályázatán. Hét nagyköltségvetésű tévéfilm kapott összesen 1,77 milliárd forintot.\r

\r

","shortLead":"Többek között Tóth Barnabás, Zomborácz Virág, Pacskovszki József és Eperjes Károly pályázata nyert a Nemzeti...","id":"20201013_Eperjes_Karoly_nyert_a_tevefilmgyartasi_tamogatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39493d8e-779a-4f11-a478-4aa9aeae634e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb827ec8-93b9-40cb-85ab-9ae28b34f413","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_Eperjes_Karoly_nyert_a_tevefilmgyartasi_tamogatast","timestamp":"2020. október. 13. 16:09","title":"Eperjes Károly is nyert pénzt tévéfilm gyártásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Freedom House legfrissebb jelentése szerint jó néhány ország kormánya arra használta a koronavírus-járványt, hogy még több embert korlátozzon a szólásszabadságában.","shortLead":"Az amerikai Freedom House legfrissebb jelentése szerint jó néhány ország kormánya arra használta...","id":"20201014_internet_szabadsagjog_szolaszabadsag_cenzura_diktatura_koronavirus_jarvany_freedom_house","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137f7e47-1fae-4899-85b1-8b7ba776a788","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_internet_szabadsagjog_szolaszabadsag_cenzura_diktatura_koronavirus_jarvany_freedom_house","timestamp":"2020. október. 14. 18:03","title":"A koronavírus-járvány leple alatt csorbították az internet szabadságát a kormányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]