Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IBM és a Pfizer közösen készítette el azt az algoritmust, ami akár 7 évvel is előre jelezheti az Alzheimer-kór kialakulását.","shortLead":"Az IBM és a Pfizer közösen készítette el azt az algoritmust, ami akár 7 évvel is előre jelezheti az Alzheimer-kór...","id":"20201225_alzheimer_kor_mesterseges_intelligencia_ibm_pfizer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d10745d-6232-4539-b1b7-816a828cd61e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_alzheimer_kor_mesterseges_intelligencia_ibm_pfizer","timestamp":"2020. december. 25. 12:03","title":"Akár 7 évvel a tünetek jelentkezése előtt megmondja a mesterséges intelligencia, Alzheimer-kórosak leszünk-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia elnök tünetmentes, hazamehet a karanténból. ","shortLead":"A francia elnök tünetmentes, hazamehet a karanténból. ","id":"20201224_Meggyogyult_koronavirus_Emmanuel_Macron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f22a66-e908-4026-82f8-c51399670e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_Meggyogyult_koronavirus_Emmanuel_Macron","timestamp":"2020. december. 24. 14:55","title":"Meggyógyult a koronavírusból Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae855f71-32ac-4082-b032-3f065af99f0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 29 258 új fertőzést és 567 halálesetet regisztráltak, így az országban a járvány kezdete óta 3 021 964 fertőzésről tudnak, beleértve 54 226 halálesetet.\r

\r

","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 29 258 új fertőzést és 567 halálesetet regisztráltak, így az országban a járvány kezdete óta 3 021...","id":"20201226_Oroszorszagban_atlepte_a_3_milliot_a_regisztralt_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae855f71-32ac-4082-b032-3f065af99f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e639d662-acff-40b1-a292-faaa87174cc3","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Oroszorszagban_atlepte_a_3_milliot_a_regisztralt_fertozottek_szama","timestamp":"2020. december. 26. 12:29","title":"Oroszországban átlépte a 3 milliót a regisztrált fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind a kétszer azonnal elkapták, a második alkalommal már őrizetbe is vették.","shortLead":"Mind a kétszer azonnal elkapták, a második alkalommal már őrizetbe is vették.","id":"20201225_tiszanagyfalu_presszo_palinka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aeaaaa3-98df-4f1f-aa24-5763343ed36e","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_tiszanagyfalu_presszo_palinka","timestamp":"2020. december. 25. 21:23","title":"Két nap alatt kétszer tört be egy kocsmába pálinkáért a tiszanagyfalui férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt kórházban kezdik meg az oltásokat, három fővárosi intézmény mellett Nyíregyházára és Debrecenbe is szállítanak a vakcinákból.","shortLead":"Öt kórházban kezdik meg az oltásokat, három fővárosi intézmény mellett Nyíregyházára és Debrecenbe is szállítanak...","id":"20201224_koronavirus_vakcina_magyarorszag_erkezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2760482e-7388-4e95-b13d-493633d8bec2","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_koronavirus_vakcina_magyarorszag_erkezes","timestamp":"2020. december. 24. 15:06","title":"Szombaton érkezik a koronavírus elleni vakcina Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasónk lefotózta a Debrecen felé tartó vakcina-szállítmányt.","shortLead":"Olvasónk lefotózta a Debrecen felé tartó vakcina-szállítmányt.","id":"20201226_Mar_videkre_is_elindult_a_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbc9b9f-dd64-4a8a-be6b-bba150334650","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Mar_videkre_is_elindult_a_vakcina","timestamp":"2020. december. 26. 12:04","title":"Már vidékre is elindult a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A libák, kacsák és csirkék, tenyésztésével és feldolgozásával foglalkozó Tranzit csoport fejlesztése szerves folytatása a közelmúltban befejezett 15 milliárdos projektnek.\r

\r

","shortLead":"A libák, kacsák és csirkék, tenyésztésével és feldolgozásával foglalkozó Tranzit csoport fejlesztése szerves folytatása...","id":"20201226_Huszmilliardos_fejlesztes_a_Tranzit_csoportnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404d4c87-4fa9-4c20-becd-0f9894061a13","keywords":null,"link":"/kkv/20201226_Huszmilliardos_fejlesztes_a_Tranzit_csoportnal","timestamp":"2020. december. 26. 08:49","title":"Húszmilliárdos fejlesztés a Tranzit csoportnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Négy és fél éve tartó cirkusz zárulhat le karácsony előtt.","shortLead":"Négy és fél éve tartó cirkusz zárulhat le karácsony előtt.","id":"20201224_Megszuletett_a_Brexitmegallapodas_az_EU_es_a_britek_jovobeli_viszonyarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6e1895-145d-4dd1-89fb-bc7e62ca79fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201224_Megszuletett_a_Brexitmegallapodas_az_EU_es_a_britek_jovobeli_viszonyarol","timestamp":"2020. december. 24. 15:53","title":"Megszületett a Brexit-megállapodás az EU és a britek jövőbeli viszonyáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]