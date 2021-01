Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Lisa Montgomerynek január 12-én adták volna be a méreginjekciót, mert 2004-ben megfojtott egy terhes nőt, majd kivágta a magzatát a méhéből. Ha horrorisztikus volt a gyilkosság, amit Lisa Montgomery elkövetett, akkor horrorisztikus volt az élet is, amelyet addig élnie kellett. A halálbüntetésének a jogosságáról pedig az utolsó pillanatokban is vitatkoznak. Most egyelőre elhalasztották a kivégzését.



","shortLead":"Lisa Montgomerynek január 12-én adták volna be a méreginjekciót, mert 2004-ben megfojtott egy terhes nőt, majd kivágta...","id":"20210112_Lisa_Montgomery_halalbuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e2b9e8-7d2d-4fa4-883f-bb53181255e6","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Lisa_Montgomery_halalbuntetes","timestamp":"2021. január. 12. 20:00","title":"Felfoghatatlan borzalmakat hoz felszínre egy vitatott kivégzés Trump elnökségének utolsó napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d426f8-f116-413f-a41c-7d3b9e74fb8c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Van még hova fejleszteni a Mojo Vision kontaktlencséjét, de most már van is kivel: a kaliforniai startup a minap megállapodást kötött a legnagyobb és legrégebbi japán lencsegyártó Meniconnal. ","shortLead":"Van még hova fejleszteni a Mojo Vision kontaktlencséjét, de most már van is kivel: a kaliforniai startup a minap...","id":"202101_okos_kontaktlencse_ket_szem_tobbet_lat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6d426f8-f116-413f-a41c-7d3b9e74fb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e11cb1-807b-40c4-bdad-2114416fd372","keywords":null,"link":"/360/202101_okos_kontaktlencse_ket_szem_tobbet_lat","timestamp":"2021. január. 13. 10:00","title":"Aki ezt a kontaktlencsét felteszi, az több mindent lát, mint az éleslátók nélküle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d6fa4d-a0c6-4f96-87c8-ee2153de433b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A szerdai minimálbér-tárgyalás sem hozott eredményt a 2021-es legkisebb bérről. ","shortLead":"A szerdai minimálbér-tárgyalás sem hozott eredményt a 2021-es legkisebb bérről. ","id":"20210113_A_januari_minimalberemelest_mar_buktak_a_dolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1d6fa4d-a0c6-4f96-87c8-ee2153de433b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b9ddd0-aedc-49cb-8775-bb1d1cd8b5d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_A_januari_minimalberemelest_mar_buktak_a_dolgozok","timestamp":"2021. január. 13. 11:59","title":"A januári minimálbér-emelést már biztosan bukták a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d5214a-a0b8-416f-8b6f-a937e167464b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Hiába tessékelték volna ki a demokraták Donald Trumpot idő előtt a Fehér Házból, a Capitolium ostroma sem rövidítette le az amerikai elnök mandátumát. Az általa felhergelt tömeg viszont marad, és válaszokat követel vélt és valós sérelmeire","shortLead":"Hiába tessékelték volna ki a demokraták Donald Trumpot idő előtt a Fehér Házból, a Capitolium ostroma sem rövidítette...","id":"20210113_Washingtoni_zaszlorontas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0d5214a-a0b8-416f-8b6f-a937e167464b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac27990-682b-4414-9673-2f1cf3b6038e","keywords":null,"link":"/360/20210113_Washingtoni_zaszlorontas","timestamp":"2021. január. 13. 13:00","title":"A szájhős Trump megy, de nagy árat fizethet ezért a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ecd5d5-2329-4e3f-a3c8-9f63b575b400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A hózáporokat a Dunántúlon akár dörgés is kísérheti.","shortLead":"A hózáporokat a Dunántúlon akár dörgés is kísérheti.","id":"20210114_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes_havazas_szel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ecd5d5-2329-4e3f-a3c8-9f63b575b400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b62d13-e8fb-4388-954d-d7ea81a40b08","keywords":null,"link":"/idojaras/20210114_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes_havazas_szel","timestamp":"2021. január. 14. 05:27","title":"Az ország egyik felén havazásra, a másikon erős szélre figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár kicsit fellélegezhetett az egészségügy, a román kormány szerint még közel sincs vége a nehézségeknek.","shortLead":"Bár kicsit fellélegezhetett az egészségügy, a román kormány szerint még közel sincs vége a nehézségeknek.","id":"20210112_veszhelyzet_romania_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a1aabb-9080-42fd-b113-4c60b82f4acc","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_veszhelyzet_romania_koronavirus","timestamp":"2021. január. 12. 17:52","title":"Megint meghosszabbították a vészhelyzetet Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 507-en hunytak el a vírus miatt.\r

","shortLead":"Egy nap alatt 507-en hunytak el a vírus miatt.\r

","id":"20210113_Koronavirus_Olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf4f679-751f-437f-82f7-ecf95d506e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Koronavirus_Olaszorszag","timestamp":"2021. január. 13. 20:31","title":"Már több mint 80 ezren haltak meg koronavírusban Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6669075b-f669-48f3-addc-a3c1bc23bb60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jóhírnév megsértése miatt indított keresetet pedig be is fogadta a bíróság az egyesületet képviselő Magyar Helsinki Bizottság szerint. A pert a Meseország mindenkié meseantológia kiadása után ellenük folyó kampány miatt indították.","shortLead":"A jóhírnév megsértése miatt indított keresetet pedig be is fogadta a bíróság az egyesületet képviselő Magyar Helsinki...","id":"20210113_meseorszag_per_magyar_nemzet_labrisz_helsinki_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6669075b-f669-48f3-addc-a3c1bc23bb60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907155c4-69b4-42af-a026-d560010e1c8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_meseorszag_per_magyar_nemzet_labrisz_helsinki_bizottsag","timestamp":"2021. január. 13. 14:59","title":"A Meseország elleni kampány miatt beperelte a Magyar Nemzetet a Labrisz Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]