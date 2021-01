Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Azonnali értesülése szerint a pártelnök lehet a Momentum jelöltje az ellenzéki előválasztáson.","shortLead":"Az Azonnali értesülése szerint a pártelnök lehet a Momentum jelöltje az ellenzéki előválasztáson.","id":"20210122_FeketeGyor_miniszterelnokjelolt_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7396f4d4-d684-4b19-b270-e4fb593a0285","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_FeketeGyor_miniszterelnokjelolt_lesz","timestamp":"2021. január. 22. 13:11","title":"Fekete-Győr miniszterelnök-jelölt lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ccd3c18-3796-4101-868b-dc44330b37b4","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A huszonöt évesnél fiatalabbak jövedelemadó-fizetés alóli mentesítése leginkább szavazatvásárlásként értelmezhető, sokat nem lendít a munkaerőpiac helyzetén. De mire megyünk a 13. havi nyugdíjjal és a vidékfejlesztés felpörgetésével?","shortLead":"A huszonöt évesnél fiatalabbak jövedelemadó-fizetés alóli mentesítése leginkább szavazatvásárlásként értelmezhető...","id":"202103__covid_utan__korkedvezmeny__voksvadaszat__semmi_sem_draga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ccd3c18-3796-4101-868b-dc44330b37b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b15ba5a-782c-4048-bbfd-43546a71cd8e","keywords":null,"link":"/360/202103__covid_utan__korkedvezmeny__voksvadaszat__semmi_sem_draga","timestamp":"2021. január. 22. 06:30","title":"Ez már a kampány: Orbán a költségvetési fegyelem látszatára sem ügyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új csatorna indulásának ténye egy, az Origón csütörtökön megjelent cikkből derült ki, de hogy mi lesz rajta látható, az még titok.","shortLead":"Az új csatorna indulásának ténye egy, az Origón csütörtökön megjelent cikkből derült ki, de hogy mi lesz rajta látható...","id":"20210121_tevecsatorna_lifetv_media_vivantis_hajdu_peter_meszarosne_kelemen_beatrix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949f682f-2fe9-4e2a-ba9b-7f9feec6dd0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_tevecsatorna_lifetv_media_vivantis_hajdu_peter_meszarosne_kelemen_beatrix","timestamp":"2021. január. 21. 17:52","title":"Új tévécsatornát indít Mészárosné Kelemen Beatrix cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk egy régóta megoldatlan problémára találna hatékony megoldást: arra, hogyan lehet kivonni a légkörbe juttatott szén-dioxidot. A feltaláló erre nem kevés pénzt áldozna.","shortLead":"Elon Musk egy régóta megoldatlan problémára találna hatékony megoldást: arra, hogyan lehet kivonni a légkörbe juttatott...","id":"20210122_elon_musk_szen_dioxid_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e71de31-f301-4a56-b5b3-18f1986d8ad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_elon_musk_szen_dioxid_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2021. január. 22. 14:03","title":"100 millió dollárt ajánlott fel Elon Musk a legjobb szén-dioxid-kivonó eljárásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Mindkét vakcina esetében kérdéses, mikor kezdhetik meg vele a lakosság oltását. A Szputnyikhoz még hiányzik az NNK engedélye, a brit oltóanyagot pedig az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyása nélkül nem szállíthatják. Mivel az utóbbi jövő héten érkezik, kérdéses, egyáltalán miért volt szükség a magyar hatóságok különutasságára. ","shortLead":"Mindkét vakcina esetében kérdéses, mikor kezdhetik meg vele a lakosság oltását. A Szputnyikhoz még hiányzik az NNK...","id":"20210121_ideiglenes_engedely_AstraZeneca_Szputnyik_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e9eadc-549b-4d83-8979-a57220fbfc37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_ideiglenes_engedely_AstraZeneca_Szputnyik_vakcina","timestamp":"2021. január. 21. 12:24","title":"Ideiglenes engedélyt kapott az AstraZeneca és a Szputnyik oltóanyaga, de még mindkettőre várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2021-es specifikációk alapján a sportos német elektromos autókat kicsit ritkábban kell töltőre dugni.","shortLead":"A 2021-es specifikációk alapján a sportos német elektromos autókat kicsit ritkábban kell töltőre dugni.","id":"20210121_nagyobb_hatotavra_kepesek_az_uj_porsche_taycan_villanyautok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d44296e-7551-4025-8323-ca9abfcf06e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_nagyobb_hatotavra_kepesek_az_uj_porsche_taycan_villanyautok","timestamp":"2021. január. 21. 09:47","title":"Nagyobb hatótávra képesek az új Porsche Taycan villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0908cc76-6cbe-4e4f-a0ca-51c530cbdb2f","c_author":"Ballai Vince - Csányi Nikolett - Kovács Bálint","category":"elet","description":"Nemcsak sétálni indulhat, de akár kimerítő túrákra is vállalkozhat az, aki ha már sok a megkötés, tömegbe menni nem ajánlott, korcsolyázni nincs hol, és külföldi síelés sem lesz idén, akkor most felfedezi, mit érdemes télen megnézni Magyarországon. Kollégáink tehát ismét bakancsot vettek és elindultak a Gaja-völgybe. Nem mondjuk, hogy egyáltalán nem fáradtak el. ","shortLead":"Nemcsak sétálni indulhat, de akár kimerítő túrákra is vállalkozhat az, aki ha már sok a megkötés, tömegbe menni nem...","id":"20210121_Hazai_Palya_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0908cc76-6cbe-4e4f-a0ca-51c530cbdb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6776874-d119-40a1-86f4-9120a08cf204","keywords":null,"link":"/elet/20210121_Hazai_Palya_2","timestamp":"2021. január. 21. 21:00","title":"Hazai pálya: Mit keresett Sobri Jóska ott, túl a kidőlt fán? (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aaf06c-fe42-4234-a075-05f61ce0c632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Körvonalazódik, pontosan milyen szempontok alapján újíthatja meg operációs rendszerét a Microsoft.","shortLead":"Körvonalazódik, pontosan milyen szempontok alapján újíthatja meg operációs rendszerét a Microsoft.","id":"20210121_microsoft_windows_10_dizajn_sun_valley_frissites_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7aaf06c-fe42-4234-a075-05f61ce0c632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49fc25e-e2fd-4bdc-9b8e-90d1d22260f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_microsoft_windows_10_dizajn_sun_valley_frissites_operacios_rendszer","timestamp":"2021. január. 21. 15:03","title":"Kiszivárgott képek: ilyen lesz a nagy átalakítás után a Windows 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]