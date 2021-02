Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Teherán bejelentette, hogy megkezdik az ország második saját fejlesztésű, koronavírus elleni védőoltásának vizsgálatait.","shortLead":"Teherán bejelentette, hogy megkezdik az ország második saját fejlesztésű, koronavírus elleni védőoltásának vizsgálatait.","id":"20210210_koronavirus_vakcina_iran_vedooltas_razi_cov_pars","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680cda0a-6cdc-49a9-8f5a-d26ea109f590","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_koronavirus_vakcina_iran_vedooltas_razi_cov_pars","timestamp":"2021. február. 10. 09:03","title":"Jön az újabb vakcina – ezúttal Iránból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff6abf5-9a52-4710-9dd2-25d07c57a188","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az oltáshelyzet, a vakcinák, jelesül az orosz Szputnyik V és a kínai oltóanyag körüli vita is mutatja: a kormány már ellenzékinek bélyegez mindenkit, aki kételkedik, írja szerzőnk. Ugyanakkor egy olyan helyzetben, mint a mostani, nagyon kellene komolyan vehető ellenzék, független tudós, szuverén entitás, hogy megmondja a többieknek: most, szokásuktól eltérően, tényleg nem hazudnak.\r

","shortLead":"Az oltáshelyzet, a vakcinák, jelesül az orosz Szputnyik V és a kínai oltóanyag körüli vita is mutatja: a kormány már...","id":"202106_vane_novicsok_avakcinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ff6abf5-9a52-4710-9dd2-25d07c57a188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f563b104-9442-4625-ac26-f5120385040c","keywords":null,"link":"/360/202106_vane_novicsok_avakcinaban","timestamp":"2021. február. 11. 14:00","title":"Tóta W.: Van-e novicsok a vakcinában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az ellenkező hírek dacára az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) a mai napig nem érkezett be kérelem az orosz Szputnyik vakcina folyamatos felülvizsgálatára – közölte az EMA, cáfolva a tegnapi orosz bejelentést.","shortLead":"Az ellenkező hírek dacára az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) a mai napig nem érkezett be kérelem az orosz Szputnyik...","id":"20210210_Megsem_vizsgalja_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_az_orosz_vakcinat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6723cc-6322-4217-9c6b-87ec78b229f2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210210_Megsem_vizsgalja_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_az_orosz_vakcinat","timestamp":"2021. február. 10. 17:21","title":"Mégsem vizsgálja az Európai Gyógyszerügynökség az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb021da-d08b-4b77-b87c-f214ae1350c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig kifejezetten büntették az ezt megengedő cégeket.","shortLead":"Eddig kifejezetten büntették az ezt megengedő cégeket.","id":"20210209_franciaorszag_ebed_asztal_munkahely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efb021da-d08b-4b77-b87c-f214ae1350c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea5250a-d60f-44fc-8aa2-d33343398b1f","keywords":null,"link":"/elet/20210209_franciaorszag_ebed_asztal_munkahely","timestamp":"2021. február. 09. 16:43","title":"Áttörés Franciaországban: munkahelyi asztaluknál ebédelhetnek a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5980f9e1-250a-43f1-ba8f-5bffe4d86915","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felgyorsulhatnak a hatósági eljárások a kelenföldi projekt körül.","shortLead":"Felgyorsulhatnak a hatósági eljárások a kelenföldi projekt körül.","id":"20210210_kiemelt_beruhazas_kelenfoldi_palyaudvar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5980f9e1-250a-43f1-ba8f-5bffe4d86915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e832740-f566-4fa1-903b-bfade017d5b6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210210_kiemelt_beruhazas_kelenfoldi_palyaudvar","timestamp":"2021. február. 10. 11:27","title":"Kiemelt beruházás lett a Kelenföldi pályaudvar újjáépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány alatt különösen fontos, hogy betartsunk néhány alapvető szabályt.","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt különösen fontos, hogy betartsunk néhány alapvető szabályt.","id":"20210209_mikrobiologiai_tanulmany_nyilvanos_mosdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07547f7f-b65d-4e05-bdf7-54066adf533e","keywords":null,"link":"/elet/20210209_mikrobiologiai_tanulmany_nyilvanos_mosdok","timestamp":"2021. február. 09. 18:29","title":"Így használja a nyilvános mosdót, ha nem akarja elkapni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május másodikán Portimao ad otthont Forma–1-es futamnak. ","shortLead":"Május másodikán Portimao ad otthont Forma–1-es futamnak. ","id":"20210210_F1_versenynaptar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4ea49a-6bba-494e-a17a-2e903f68fcb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_F1_versenynaptar","timestamp":"2021. február. 10. 14:06","title":"Ismét változik az F1-es versenynaptár, visszatér Portugália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff383fb6-c4a7-4079-91d4-5cf842b3dc1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely bejelentette, már biztosan lesz koronavírus elleni védettséget igazoló kártya, de még mindig nem tudni, ez mire lesz jó.","shortLead":"Gulyás Gergely bejelentette, már biztosan lesz koronavírus elleni védettséget igazoló kártya, de még mindig nem tudni...","id":"20210211_Kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff383fb6-c4a7-4079-91d4-5cf842b3dc1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1a3797-1cdb-4df4-a4df-5174d03f4d81","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Kormanyinfo","timestamp":"2021. február. 11. 11:00","title":"Kormányinfó: 200 ezer orosz, 500 ezer kínai vakcinára várunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]