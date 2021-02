Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) középtávú stratégiájáról van szó.","shortLead":"Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) középtávú stratégiájáról van szó.","id":"20210223_ensz_kornyezetvedelmi_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf3bcc8-6e89-4244-9f6f-cc989b8d21b7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210223_ensz_kornyezetvedelmi_megallapodas","timestamp":"2021. február. 23. 22:04","title":"A klímakatasztrófa elleni közös stratégiáról egyezett meg több mint 150 ország ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hungaro DigiTel 75 százalékát tervezi megvásárolni a 4iG.","shortLead":"A Hungaro DigiTel 75 százalékát tervezi megvásárolni a 4iG.","id":"20210223_4ig_tavkozles_digitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03ed003-8910-4e12-acbf-22cb18d58349","keywords":null,"link":"/kkv/20210223_4ig_tavkozles_digitel","timestamp":"2021. február. 23. 09:46","title":"Belép a 4iG a távközlési piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5364c988-6512-4594-b358-7e4cbcf53dfe","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Egyik napról a másikra vonták vissza a balatoni kikötők üzemeltetésére kiírt, busás haszonnal kecsegtető pályázatot. Így lezárulhat az a több mint fél éve tartó folyamat, amelyben a kormány egyeztetések nélkül játszott volna ki egy újabb üzletet.","shortLead":"Egyik napról a másikra vonták vissza a balatoni kikötők üzemeltetésére kiírt, busás haszonnal kecsegtető pályázatot...","id":"202107__balatoni_kikotok__furcsa_palyazat__homalyban_hagyva__zavaros_vizeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5364c988-6512-4594-b358-7e4cbcf53dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1fca797-43e9-4305-8a9a-9611e23e9b15","keywords":null,"link":"/360/202107__balatoni_kikotok__furcsa_palyazat__homalyban_hagyva__zavaros_vizeken","timestamp":"2021. február. 23. 13:00","title":"Nagy volt a kormányzati elán és a titkolózás, de mégsem szervezik ki a kikötőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf99122-558c-4a03-a30d-92eed15c7fdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Családi fotóként, de éppen tetoválásként is értelmezhető az az ábra, amely a Perseverance felső részén helyezkedik el. A kép azoknak a NASA-eszközöknek állít emléket, amelyek szintén elérték a Marsot.","shortLead":"Családi fotóként, de éppen tetoválásként is értelmezhető az az ábra, amely a Perseverance felső részén helyezkedik el...","id":"20210223_perseverance_csaladi_foto_tetovalas_marsjaro_nasa_mars","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bf99122-558c-4a03-a30d-92eed15c7fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05981e03-6bc9-450f-9d66-0e1af601a143","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_perseverance_csaladi_foto_tetovalas_marsjaro_nasa_mars","timestamp":"2021. február. 23. 10:48","title":"Csak most derült ki, hogy a Perseverance-nek “tetoválása” is van, nem akármit ábrázol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt kémfőnöknek – aki Nikola Gruevszki unokatestvére – pár nappal egy rá vonatkozó bírósági ítélet kihirdetése előtt veszett nyoma. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene.","shortLead":"A volt kémfőnöknek – aki Nikola Gruevszki unokatestvére – pár nappal egy rá vonatkozó bírósági ítélet kihirdetése előtt...","id":"20210223_eltunt_gruevszki_unokatestvere_volt_kemfonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8529bc4-5a9d-40cf-ba1a-becf3e04c5f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210223_eltunt_gruevszki_unokatestvere_volt_kemfonok","timestamp":"2021. február. 23. 19:49","title":"Eltűnt a Gruevszki-féle lehallgatásokban érintett volt észak-macedón kémfőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az író kicsit megpiszkálta a kötelező olvasmányokat, rögtön nekiestek a kommentelők.","shortLead":"Az író kicsit megpiszkálta a kötelező olvasmányokat, rögtön nekiestek a kommentelők.","id":"20210223_Toth_Krisztina_A_legelszantabb_Jokairajongok_se_tegyenek_kutyaszart_a_postaladamba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e41855e-f09f-4169-ba6c-1392a9db79a7","keywords":null,"link":"/elet/20210223_Toth_Krisztina_A_legelszantabb_Jokairajongok_se_tegyenek_kutyaszart_a_postaladamba","timestamp":"2021. február. 23. 09:10","title":"Tóth Krisztina: A legelszántabb Jókai-rajongók se tegyenek kutyaszart a postaládámba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d19b80-e10d-4a13-8dc6-0cff4780ec65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tekintetmágnes Hyperion XP-1 Las Vegas után Los Angeles utcáin is megmutatta magát. ","shortLead":"A tekintetmágnes Hyperion XP-1 Las Vegas után Los Angeles utcáin is megmutatta magát. ","id":"20210222_hollywoodban_korzozott_az_5_perc_alatt_feltoltheto_villanymotoros_hiperauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39d19b80-e10d-4a13-8dc6-0cff4780ec65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073eb146-e680-4e4c-a708-9ea3ed83820c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_hollywoodban_korzozott_az_5_perc_alatt_feltoltheto_villanymotoros_hiperauto","timestamp":"2021. február. 22. 11:21","title":"Hollywoodban korzózott az 5 perc alatt feltölthető villanymotoros hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232a9d1b-d91f-4d61-bc6e-da7f3e823096","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Josep Borrell kül- és biztonságpolitikai főképviselő szerint akár egy héten belül dönthetnek a konkrét intézkedésekről.","shortLead":"Josep Borrell kül- és biztonságpolitikai főképviselő szerint akár egy héten belül dönthetnek a konkrét intézkedésekről.","id":"20210222_navalnij_eu_szankciok_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=232a9d1b-d91f-4d61-bc6e-da7f3e823096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e636aa13-cc5b-456b-9dd7-659136d4efbf","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_navalnij_eu_szankciok_oroszorszag","timestamp":"2021. február. 22. 18:55","title":"Szankciókat vezet be az EU a Navalnij elítéléséért és bebörtönzéséért felelősökkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]