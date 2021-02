Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddiginél sokkal szigorúbb szabályokat vezetnek be Lengyelországban a hétvégétől.","shortLead":"Az eddiginél sokkal szigorúbb szabályokat vezetnek be Lengyelországban a hétvégétől.","id":"20210224_oltas_lengyelorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb8c626-62b5-4f06-980b-b788391d40bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_oltas_lengyelorszag","timestamp":"2021. február. 24. 18:41","title":"Karanténba küldik a lengyelek azokat, akik EU-s engedély nélküli oltás után utaznak oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt tíz napban 3 millióan kaptak az oltóanyagból.","shortLead":"Csak az elmúlt tíz napban 3 millióan kaptak az oltóanyagból.","id":"20210224_Koronavirus_oltas_NagyBritannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55978b41-d31c-4809-be31-0ee6e7df5438","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_Koronavirus_oltas_NagyBritannia","timestamp":"2021. február. 24. 18:47","title":"Már közel 19 millió oltást beadtak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5523e255-8fb7-4b4e-ae8f-4a54d425abc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos készülékek közt most sem nehéz megosztani egy wifi-hálózat jelszavát, ám a következő rendszerverzióban egy még egyszerűbb megoldás is elérhető lesz.","shortLead":"Az androidos készülékek közt most sem nehéz megosztani egy wifi-hálózat jelszavát, ám a következő rendszerverzióban...","id":"20210226_android_12_wifi_jelszo_megosztasa_nearby_share","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5523e255-8fb7-4b4e-ae8f-4a54d425abc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a003cbe4-b07c-4158-8225-e5453f3c70a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_android_12_wifi_jelszo_megosztasa_nearby_share","timestamp":"2021. február. 26. 09:03","title":"Remek funkció jön az Androidba: wifis jelszavak pofonegyszerűen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9360a3e4-d6b8-4fa4-944a-3da6232ef318","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hongkongban még a múlt hét vasárnap jöttek össze egy kis baráti autózásra „véletlenül” a helyi szupersportkocsi tulajdonosok, amit a rendőrség nem nézett jó szemmel.","shortLead":"Hongkongban még a múlt hét vasárnap jöttek össze egy kis baráti autózásra „véletlenül” a helyi szupersportkocsi...","id":"20210225_Negyvenot_szupersportkocs_vonult_fel_egy_illegalis_autos_talalkozon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9360a3e4-d6b8-4fa4-944a-3da6232ef318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a8589c-4883-429b-bdef-a846fdf9e2af","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_Negyvenot_szupersportkocs_vonult_fel_egy_illegalis_autos_talalkozon","timestamp":"2021. február. 26. 04:25","title":"Negyvenöt szupersportkocsi vonult fel egy illegális autós találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az önkormányzatok megismerhetik a vakcinát elutasítók nevét, személyi számát, címét és telefonszámát. Így akarják oltásra ösztönözni a lakosokat.","shortLead":"Az önkormányzatok megismerhetik a vakcinát elutasítók nevét, személyi számát, címét és telefonszámát. Így akarják...","id":"20210224_Izraelben_engedely_adatok_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec43413-6255-4eed-8331-5f341abe9040","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_Izraelben_engedely_adatok_oltas","timestamp":"2021. február. 24. 21:48","title":"Izraelben engedélyezték, hogy a be nem oltottak adatait átadják a hatóságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz bajnok és a Borussia Dortmund is szemet vetett a magyar válogatott kapusára.","shortLead":"Az olasz bajnok és a Borussia Dortmund is szemet vetett a magyar válogatott kapusára.","id":"20210226_Gulacsi_Peter_inter_milan_igazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3492c3da-db15-47d4-b19e-baf416d811e0","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_Gulacsi_Peter_inter_milan_igazolas","timestamp":"2021. február. 26. 09:35","title":"Gulácsi Péter az Interbe igazolhat, a világ tíz legjobban fizetett kapusa közé kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter tömören reagált Facebookon arra, hogy a betegek életét jobbá tévő projektet tiltatott le indoklás nélkül.","shortLead":"A miniszter tömören reagált Facebookon arra, hogy a betegek életét jobbá tévő projektet tiltatott le indoklás nélkül.","id":"20210225_kasler_delpesti_centurmkorhaz_arccal_a_koronavirus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4464b3a6-f113-43a8-906d-d878663e686b","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_kasler_delpesti_centurmkorhaz_arccal_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. február. 25. 10:53","title":"Kásler szerint hazugság, hogy leállíttatta a Dél-pesti Centrumkórház dolgozóinak lefényképezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05042650-866f-4862-8793-384e31c3d83a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói modellezték, mi történhetett több milliárd évvel ezelőtt a Mars körül. Szerintük nem két befogott aszteroida a Mars két holdja.","shortLead":"A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói modellezték, mi történhetett több milliárd évvel ezelőtt a Mars körül. Szerintük nem...","id":"20210225_mars_hold_phobosz_deimosz_keletkezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05042650-866f-4862-8793-384e31c3d83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae3ceb1-c297-4a81-893c-6e741b73b779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_mars_hold_phobosz_deimosz_keletkezese","timestamp":"2021. február. 25. 20:03","title":"Új elmélettel álltak elő a tudósok, hogy miként keletkezett a Mars két holdja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]