Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f87003a-0bf7-409d-84ca-a1c540f1e5fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Suzuki várhatóan 2022-ben mutatja be a Swift következő generációját.","shortLead":"A Suzuki várhatóan 2022-ben mutatja be a Swift következő generációját.","id":"20210222_erkezoben_a_teljesen_uj_suzuki_swift","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f87003a-0bf7-409d-84ca-a1c540f1e5fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbdcf2d-112b-4bff-bcbe-9e7857b0d153","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_erkezoben_a_teljesen_uj_suzuki_swift","timestamp":"2021. február. 22. 09:21","title":"Érkezőben a teljesen új Suzuki Swift","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szakértők szerint két hét múlva már kialakulhat bizonyos fokú védettség a négy legveszélyeztetettebb csoportban.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Szakértők szerint két hét múlva már kialakulhat bizonyos fokú védettség a négy legveszélyeztetettebb csoportban.\r

\r

\r

\r

","id":"20210222_korlatozas_koronavirus_Anglia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5cc955-4105-4c7b-867a-1ae282a13da3","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_korlatozas_koronavirus_Anglia","timestamp":"2021. február. 22. 05:18","title":"Március 8-án kezdődhet a korlátozások enyhítése Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az üzemek leálltak a nagy hidegben, ezért bizonyos anyagoktól meg kellett szabadulniuk.","shortLead":"Az üzemek leálltak a nagy hidegben, ezért bizonyos anyagoktól meg kellett szabadulniuk.","id":"20210221_texas_tel_hideg_fagy_karos_anyag_szennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd790f8-1e77-4160-97cf-f6c488d3af5a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210221_texas_tel_hideg_fagy_karos_anyag_szennyezes","timestamp":"2021. február. 21. 21:31","title":"A texasi fagyok miatt rengeteg káros anyagot engedtek a levegőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jagnesák Benett épp olyan élvezettel számol abakuszon, mint ahogy vadászrepülőt épít legóból. A kisfiú néhány hete nemzetközi bajnokságot nyert egy dubaji – a járvány miatt online tartott – versenyen.

","shortLead":"Jagnesák Benett épp olyan élvezettel számol abakuszon, mint ahogy vadászrepülőt épít legóból. A kisfiú néhány hete...","id":"20210222_Het_evesen_megnyerte_a_dubaji_szamolasi_versenyt_a_pestszentlorinci_fiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6dfa8f-6bca-44bc-8112-d5ed02faa7c4","keywords":null,"link":"/elet/20210222_Het_evesen_megnyerte_a_dubaji_szamolasi_versenyt_a_pestszentlorinci_fiu","timestamp":"2021. február. 22. 09:17","title":"Egy pestszentlőrinci fiú hétévesen megnyerte a dubaji számolási versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Másodszor is feltette a kérdést Bangóné Borbély Ildikó. Ezúttal választ is kapott a jegybankelnöktől.\r

","shortLead":"Másodszor is feltette a kérdést Bangóné Borbély Ildikó. Ezúttal választ is kapott a jegybankelnöktől.\r

","id":"20210222_matolcsy_gyorgy_mnb_bangone_borbely_ildiko_irasbeli_kerdes_hitel_varga_judit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafcea69-f5ca-408c-932e-a0fd8bae746f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210222_matolcsy_gyorgy_mnb_bangone_borbely_ildiko_irasbeli_kerdes_hitel_varga_judit","timestamp":"2021. február. 22. 16:46","title":"Nem vizsgálja a jegybank Varga Juditék ingatlanhitelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c78328-44af-4ee6-a4b6-0d0ae5b78fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ENSZ testületének mintájára Magyarországon is tanácsadó fórum alakult, hogy elérhetővé és megismerhetővé tegyék az éghajlatváltozással kapcsolatos legújabb, magyarországi vonatkozású eredményeket.","shortLead":"Az ENSZ testületének mintájára Magyarországon is tanácsadó fórum alakult, hogy elérhetővé és megismerhetővé tegyék...","id":"20210222_Megalakult_a_Magyar_Eghajlatvaltozasi_Tudomanyos_Testulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47c78328-44af-4ee6-a4b6-0d0ae5b78fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3f1544-141a-433d-ae60-4d3d72403be8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210222_Megalakult_a_Magyar_Eghajlatvaltozasi_Tudomanyos_Testulet","timestamp":"2021. február. 22. 11:19","title":"Megalakult a Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf10d6a-52ca-410e-a36e-79a38ee64d08","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"10 ezer százalékkal emelkedett az elektromos energia ára az USA második legnépesebb államában, ahol a havazás és a fagy miatt több millió háztartásban napokig szünetelt az áramszolgáltatás. Joe Biden elnök a hétvégén katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította Texas államot.","shortLead":"10 ezer százalékkal emelkedett az elektromos energia ára az USA második legnépesebb államában, ahol a havazás és a fagy...","id":"20210222_Napi_ezerdollaros_villanyszamlak_Texasban_a_szokatlan_hideg_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bf10d6a-52ca-410e-a36e-79a38ee64d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8128307f-714f-43f0-aebd-21509bda0fbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_Napi_ezerdollaros_villanyszamlak_Texasban_a_szokatlan_hideg_miatt","timestamp":"2021. február. 22. 12:42","title":"Napi ezerdolláros villanyszámlák Texasban a szokatlan hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb38ada-ef93-4d2d-96ca-2651f0bb5c4e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Mars körüli pályára állt az Emírségek szondája, a küldetés tudományos szempontból is jelentős. A monarchia célja, hogy az arab fiatalok érdeklődését a tudományok felé terelje.","shortLead":"Mars körüli pályára állt az Emírségek szondája, a küldetés tudományos szempontból is jelentős. A monarchia célja...","id":"202107__arab_marskutatas__coloradotol_japanig__tudasvagy__mernoki_tervezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bb38ada-ef93-4d2d-96ca-2651f0bb5c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c116e47e-9195-49f8-869a-d492745f14de","keywords":null,"link":"/360/202107__arab_marskutatas__coloradotol_japanig__tudasvagy__mernoki_tervezes","timestamp":"2021. február. 22. 15:00","title":"Hazai terep: a marsi homokviharokat tanulmányozza az Emírségek szondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]