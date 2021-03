Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 61-gyel nőtt a lélegeztetőgépen lévők száma, soha nem volt még annyi áldozat egy napon, mint most. A kormányzati tájékoztató honlap először több lélegeztetett betegről írt, az adatot később módosították. ","shortLead":"Egy nap alatt 61-gyel nőtt a lélegeztetőgépen lévők száma, soha nem volt még annyi áldozat egy napon, mint most...","id":"20210317_covid_jarvany_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677b3119-87dd-4580-9f44-8bca811fd2b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. március. 17. 09:17","title":"195 újabb áldozata van a koronavírusnak, tízezernél is többen vannak kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e765cc53-eb8e-418f-a7dc-111d9a4186c6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kétszer annyit költhetett az elnöki kampányára, mint amennyi a megengedett.","shortLead":"Kétszer annyit költhetett az elnöki kampányára, mint amennyi a megengedett.","id":"20210317_Ujabb_pert_kapott_a_nyakaba_Sarkozy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e765cc53-eb8e-418f-a7dc-111d9a4186c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8da019-7caa-4606-808f-7479adc3816d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_Ujabb_pert_kapott_a_nyakaba_Sarkozy","timestamp":"2021. március. 17. 14:14","title":"Újabb pert kapott a nyakába Sarkozy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb11a625-ebe9-4cf5-a63f-dba85e8bf6de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Buster Hernandez, aki éveken át zaklatott tizenéves lányokat, hosszú időn át sikerrel bujkált a hatóságok elől, de egy sebezhetőség és egy csalivideó lebuktatta. Az elkapásában a Facebook is a nyomozók segítségére volt.","shortLead":"Buster Hernandez, aki éveken át zaklatott tizenéves lányokat, hosszú időn át sikerrel bujkált a hatóságok elől, de...","id":"20210318_facebook_zaklatas_itelet_buster_hernandez_briankil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb11a625-ebe9-4cf5-a63f-dba85e8bf6de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3817dc1b-9779-42aa-a9de-b361794fc10d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_facebook_zaklatas_itelet_buster_hernandez_briankil","timestamp":"2021. március. 18. 08:03","title":"75 évre ítélték a Facebook rémét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2622acd-4f5a-44c4-b932-5a39ee65d854","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mennyire ismerik az emberek azt a tetőt, amely alatt élnek? Ezzel kapcsolatban tettünk fel kérdéseket egy hete, és nagyjából háromezer olvasónk válaszolt. Most jött el az ideje, hogy összesítsük a válaszaikat.","shortLead":"Mennyire ismerik az emberek azt a tetőt, amely alatt élnek? Ezzel kapcsolatban tettünk fel kérdéseket egy hete, és...","id":"20210317_tetofedes_lakasfelujitas_valaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2622acd-4f5a-44c4-b932-5a39ee65d854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e741cc71-dce5-4e49-938a-cfc7ce00c5f1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210317_tetofedes_lakasfelujitas_valaszok","timestamp":"2021. március. 17. 11:34","title":"Megkérdeztük olvasóinkat: sokan terveznek tetőfelújítást, az ár/érték arány a fontos számukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2bb0587-1d89-4d26-b6e7-2768d9908b52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki lehet posztolni egy ajtóra, mi hiányzik legjobban most Budapestből.","shortLead":"Ki lehet posztolni egy ajtóra, mi hiányzik legjobban most Budapestből.","id":"20210318_Nosztalgiakampany_indult_a_Bulinegyedben_a_Jovobe_Nyilo_Ajtonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2bb0587-1d89-4d26-b6e7-2768d9908b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0165a316-bf08-4fd6-850d-b6a89c5af8de","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Nosztalgiakampany_indult_a_Bulinegyedben_a_Jovobe_Nyilo_Ajtonal","timestamp":"2021. március. 18. 11:13","title":"Pozitív nosztalgiakampány indult a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2008 óta nem tettek annyi pénzt az életbiztosításokba a magyarok, mint 2020-ban.","shortLead":"2008 óta nem tettek annyi pénzt az életbiztosításokba a magyarok, mint 2020-ban.","id":"20210317_eletbiztositas_biztositas_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd45d6e2-be9a-4729-b54b-2784666b6479","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_eletbiztositas_biztositas_jarvany","timestamp":"2021. március. 17. 14:45","title":"Évtizedes rekordot döntöttek az életbiztosítások a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d38c382-f1b7-4fed-960a-7b5144596761","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járványhelyzet után az elsők között szeretnének újranyitni.","shortLead":"A járványhelyzet után az elsők között szeretnének újranyitni.","id":"20210318_szolariumok_csod_segitseg_gulyas_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d38c382-f1b7-4fed-960a-7b5144596761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744984a3-2eab-40c7-9013-834a703c84fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_szolariumok_csod_segitseg_gulyas_gergely","timestamp":"2021. március. 18. 19:19","title":"Ha nem is hallott még róluk, de létezik szolárium egyesület és Gulyás Gergelyhez fordultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33a4e6c-26f0-473a-b59b-0fc93766ca87","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Visszatáncolt a kormány a Kocsis Zoltán-emlékház ötletétől, vagy a család támasztott túlzó igényeket? A művész özvegye nyilatkozott a HVG-nek.","shortLead":"Visszatáncolt a kormány a Kocsis Zoltán-emlékház ötletétől, vagy a család támasztott túlzó igényeket? A művész özvegye...","id":"20210317_Miert_nem_lesz_emlekhaza_Kocsis_Zoltannak_ha_mar_dontes_is_volt_rola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f33a4e6c-26f0-473a-b59b-0fc93766ca87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdabaef-20ae-4f85-a7ee-88621a37e2b9","keywords":null,"link":"/elet/20210317_Miert_nem_lesz_emlekhaza_Kocsis_Zoltannak_ha_mar_dontes_is_volt_rola","timestamp":"2021. március. 17. 12:50","title":"Miért nem lesz emlékháza Kocsis Zoltánnak, ha már döntés is volt róla?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]