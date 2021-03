Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39b9df89-72de-4aba-bc4b-c5f33194e5d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már azelőtt botrány lett belőle, hogy megvalósította volna. ","shortLead":"Már azelőtt botrány lett belőle, hogy megvalósította volna. ","id":"20210323_Oslakosok_verebe_akarta_aztatni_a_brit_zaszlot_egy_muvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39b9df89-72de-4aba-bc4b-c5f33194e5d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2d176f-e77e-4549-9d3a-6ef405068e7f","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Oslakosok_verebe_akarta_aztatni_a_brit_zaszlot_egy_muvesz","timestamp":"2021. március. 23. 09:18","title":"Őslakosok vérébe akarta áztatni a brit zászlót egy művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853b27d0-2225-4ff8-9b69-5422d489a25b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik leginkább eltalált formájú miniterepjáró, úgy fest, nagyobb változatot is kap.","shortLead":"Az egyik leginkább eltalált formájú miniterepjáró, úgy fest, nagyobb változatot is kap.","id":"20210322_Suzuky_Jimny_maxi_valtozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=853b27d0-2225-4ff8-9b69-5422d489a25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42457402-146d-4959-ae87-4fd792bc19d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_Suzuky_Jimny_maxi_valtozata","timestamp":"2021. március. 22. 13:37","title":"Jöhet a Suzuky Jimny kényelmesebb, nagyobb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1f645b-5a70-4b01-9c66-057ab068636e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Korábban egy ország képedt el a gyanúsított férfi autós őrületéről szóló videót látva.","shortLead":"Korábban egy ország képedt el a gyanúsított férfi autós őrületéről szóló videót látva.","id":"20210322_Keses_rablasi_kiserlettel_es_garazdasaggal_is_gyanusitjak_a_Pesti_uti_autos_amokfutot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be1f645b-5a70-4b01-9c66-057ab068636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780c56d7-6ce7-440f-9123-55b2c9aa22c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_Keses_rablasi_kiserlettel_es_garazdasaggal_is_gyanusitjak_a_Pesti_uti_autos_amokfutot","timestamp":"2021. március. 22. 22:52","title":"Késes rablási kísérlettel és garázdasággal is gyanúsítják a Pesti úti autós ámokfutót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e4f32a-c70f-4821-b2cb-d6a9033512d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ez az én medencém, itt engem senki sem verhet meg – így indult neki a 200 pillangó előfutamának a világbajnok.","shortLead":"Ez az én medencém, itt engem senki sem verhet meg – így indult neki a 200 pillangó előfutamának a világbajnok.","id":"20210323_milak_kristof_uszo_ob","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7e4f32a-c70f-4821-b2cb-d6a9033512d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b85267-1d3a-42da-a141-099d28a0d8a6","keywords":null,"link":"/sport/20210323_milak_kristof_uszo_ob","timestamp":"2021. március. 23. 19:47","title":"Milák akkora időt úszott, amivel hét éven át aranyérmes lett volna az összes olimpián és vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyártó által jegyzett kutatást az Egyesült Államokban végezték, de azt egy külön, független bizottság vizsgálta. Az eredmények alapján a vakcina nem növeli a vérrögképződés kockázatát.","shortLead":"A gyártó által jegyzett kutatást az Egyesült Államokban végezték, de azt egy külön, független bizottság vizsgálta...","id":"20210322_astrazeneca_oltas_kutatas_vakcina_verrog_verrogkepzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f59bd5f-138c-4afb-907f-23d69a596fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_astrazeneca_oltas_kutatas_vakcina_verrog_verrogkepzodes","timestamp":"2021. március. 22. 10:33","title":"Egy újabb vizsgálat szerint sem veszélyes az AstraZeneca oltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b523b5-d894-48e4-8167-45e2110878c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Monroe városában helyeztek üzembe egy robotot, amely a vásárlókhoz viszi a csokikat és cukorkákat.","shortLead":"Az amerikai Monroe városában helyeztek üzembe egy robotot, amely a vásárlókhoz viszi a csokikat és cukorkákat.","id":"20210322_mars_wrigley_shoprite_robot_csokolade_smiley","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61b523b5-d894-48e4-8167-45e2110878c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759d1311-ca2a-4624-b72e-887c2de1af1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_mars_wrigley_shoprite_robot_csokolade_smiley","timestamp":"2021. március. 22. 19:03","title":"Videó: Guruló csokispolccal ejti csapdába a vásárlókat egy amerikai bolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfinak nem volt fegyvertartási engedélye.","shortLead":"A férfinak nem volt fegyvertartási engedélye.","id":"20210323_janoshalma_lofegyver_orvvadasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d577a6b4-2c37-46e4-93b1-d736e00cff03","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_janoshalma_lofegyver_orvvadasz","timestamp":"2021. március. 23. 08:36","title":"Csőre töltött fegyverrel zavarta el az erdészt és társát egy orvvadász Jánoshalmán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d65880-623e-48bc-be0f-e8802087a920","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fogorvosokat, gyógyszerészhallgatókat vagy az egészségügyi OKJ-s képzések hallgatóit is várják.","shortLead":"Fogorvosokat, gyógyszerészhallgatókat vagy az egészségügyi OKJ-s képzések hallgatóit is várják.","id":"20210322_Onkentes_Orszagos_Korhazi_Foigazgatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1d65880-623e-48bc-be0f-e8802087a920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c4e95c-ae01-4682-81e7-3158b0968592","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Onkentes_Orszagos_Korhazi_Foigazgatosag","timestamp":"2021. március. 22. 12:20","title":"Továbbra is önkénteseket keres az Országos Kórházi Főigazgatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]