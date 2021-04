Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"981eb402-2666-4d7e-a726-cdabcbc2e2c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunántúlon és a Zempléni-hegység körül viharos lesz a szél.","shortLead":"A Dunántúlon és a Zempléni-hegység körül viharos lesz a szél.","id":"20210414_havazas_hideg_aprilis_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=981eb402-2666-4d7e-a726-cdabcbc2e2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a375a1d-37ac-4f91-8f0b-11843b3bfc7f","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_havazas_hideg_aprilis_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. április. 14. 05:32","title":"Tíz fok sem lesz szerdán, keleten havazás is várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f4e664-6e24-49cb-b81f-e77506be9330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új telefonmodellt dobott nemrégiben piacra a Meizu, és a vevők majdnem fele iPhone-ról váltott az újdonságra.","shortLead":"Két új telefonmodellt dobott nemrégiben piacra a Meizu, és a vevők majdnem fele iPhone-ról váltott az újdonságra.","id":"20210413_meizu_18_pro_felhasznalok_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37f4e664-6e24-49cb-b81f-e77506be9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d61939e-19c9-4032-8194-ea1c6e7144ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_meizu_18_pro_felhasznalok_iphone","timestamp":"2021. április. 13. 10:03","title":"Elcsábítja a Meizu az iPhone-osokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezetek közös közleménye szerint \"nincsenek külön szülők és külön munkavállalók, a társadalom bérből és fizetésből élő tagjainál egyszerre jelentkezik a járvány veszélye\".","shortLead":"A szervezetek közös közleménye szerint \"nincsenek külön szülők és külön munkavállalók, a társadalom bérből és...","id":"20210414_szakszervezet_iskolak_ujranyitas_digitalis_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1707d4f2-a1ee-4e69-b223-5b9229a9b639","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_szakszervezet_iskolak_ujranyitas_digitalis_oktatas","timestamp":"2021. április. 14. 12:16","title":"Öt szakszervezet is azt kéri a kormánytól, hogy ne nyissanak újra az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa4c476-bff3-4f95-bf82-01e1af165323","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A versenybíróság jóváhagyta a Polska Press felvásárlását, a varsói kerületi bíróság pedig felfüggesztette a döntést.","shortLead":"A versenybíróság jóváhagyta a Polska Press felvásárlását, a varsói kerületi bíróság pedig felfüggesztette a döntést.","id":"20210413_birosag_lengyel_videki_sajto_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fa4c476-bff3-4f95-bf82-01e1af165323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8111535-6a43-48a0-b59f-6dcd0c0424db","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_birosag_lengyel_videki_sajto_felvasarlas","timestamp":"2021. április. 13. 16:57","title":"Felfüggesztette a bíróság a lengyel vidéki sajtó felvásárlásáról szóló döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267814f3-6007-4647-bde7-9cbee4ce4638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó három sávon átcikázva egy villamosvezeték-oszlopnak csapódva állt meg. ","shortLead":"Egy autó három sávon átcikázva egy villamosvezeték-oszlopnak csapódva állt meg. ","id":"20210414_Elokerult_egy_video_az_aprilis_elejen_torten_hatalmas_balesetrol_az_Arpad_hidon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=267814f3-6007-4647-bde7-9cbee4ce4638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1554954e-dc21-47a8-812b-21fa2589ec25","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_Elokerult_egy_video_az_aprilis_elejen_torten_hatalmas_balesetrol_az_Arpad_hidon","timestamp":"2021. április. 14. 08:55","title":"Előkerült egy videó az április elején történt hatalmas balesetről az Árpád hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502c104f-d8ef-4812-b723-cd3dc729bec1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az azeriek az örményektől zsákmányolt harci eszközöket mutattak be, és karikatúra-szerű viaszfigurákkal jelenítették meg az ellenséges katonákat.","shortLead":"Az azeriek az örményektől zsákmányolt harci eszközöket mutattak be, és karikatúra-szerű viaszfigurákkal jelenítették...","id":"20210413_Ormenyorszag_Azerbajdzsan_kiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=502c104f-d8ef-4812-b723-cd3dc729bec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df06815-425b-4a68-8e10-278142af0d7c","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_Ormenyorszag_Azerbajdzsan_kiallitas","timestamp":"2021. április. 13. 21:41","title":"Fajgyűlöletet látnak az örmények az azeriek háborús panoptikumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kedden 13 óráig 30 ezer embert oltottak be.","shortLead":"Csak kedden 13 óráig 30 ezer embert oltottak be.","id":"20210413_Orban_3_millio_beoltott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c76810-52b6-4cb1-ad85-0f138f4bb97d","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Orban_3_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 13. 13:47","title":"Orbán: 3 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak most derült ki, hogy a Marson állomásozó Ingenuity nevű drónnak frissíteni kell a rendszerét. A NASA a Földről küldi a hibajavítást végző patchet.","shortLead":"Csak most derült ki, hogy a Marson állomásozó Ingenuity nevű drónnak frissíteni kell a rendszerét. A NASA a Földről...","id":"20210413_nasa_ingenuity_dron_mars_helikopter_szoftverfrissites_patch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99359abe-0e9e-42ff-8e6c-4d604154fde7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_nasa_ingenuity_dron_mars_helikopter_szoftverfrissites_patch","timestamp":"2021. április. 13. 13:15","title":"A Földtől mintegy 280 millió kilométerre készül szoftverfrissítésre a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]