Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar munkavállalók egyharmada számolt be csökkenő stresszről mióta otthonról végzi a munkáját, ugyanakkor nyilatkozók közel fele panaszkodott arra, hogy a munka és a magánélet egyensúlyának fenntartása problémát okoz.","shortLead":"A magyar munkavállalók egyharmada számolt be csökkenő stresszről mióta otthonról végzi a munkáját, ugyanakkor...","id":"20210510_munkahely_home_office_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d5c81e-d895-4efe-a983-e9a1d1353383","keywords":null,"link":"/kkv/20210510_munkahely_home_office_kutatas","timestamp":"2021. május. 10. 15:26","title":"A magyar dolgozók négyötöde azonnal visszamenne a munkahelyére a home office-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfd045e-2baa-4d0b-91de-3a8c120b75d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helybeliek szerint lett volna más megoldás.","shortLead":"Helybeliek szerint lett volna más megoldás.","id":"20210510_csopak_fasor_fakivagas_vasut_villamositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbfd045e-2baa-4d0b-91de-3a8c120b75d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06c67e4-8cc9-4e8d-9983-2c2c67867fac","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_csopak_fasor_fakivagas_vasut_villamositas","timestamp":"2021. május. 10. 18:17","title":"Kivágnak egy harmincéves fasort Csopakon, mert útban van a vasút villamosításánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0acec00-33d5-4b5a-87ed-ff1b525ba81c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Az Életrevalók után A nomádok földjével és Az apával újra sokakhoz eljuthat az olasz zeneszerző-zongorista Ludovico Einaudi zenéje, aki az egyik legtöbbet streamelt klasszikus művész a világon, noha dalai nehezen sorolhatók a klasszikus zene kategóriába. Rajongói között szép számmal akadnak fiatalok is, első magyarországi fellépését pedig rögtön duplázni kellett, annyian voltak rá kíváncsiak. Szinte biztos, hogy ön is hallott már egy-két Einaudi-dalt, talán csak nem tud róla. ","shortLead":"Az Életrevalók után A nomádok földjével és Az apával újra sokakhoz eljuthat az olasz zeneszerző-zongorista Ludovico...","id":"20210509_Ludovico_Einaudi_A_nomadok_foldje_Az_apa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0acec00-33d5-4b5a-87ed-ff1b525ba81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466c8eac-42dd-45e4-af4f-1deff25b41b8","keywords":null,"link":"/elet/20210509_Ludovico_Einaudi_A_nomadok_foldje_Az_apa","timestamp":"2021. május. 09. 17:00","title":"Nem jelölhette az akadémia, pedig két Oscar-díjas filmért is nagyon sokat tett Ludovico Einaudi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09c0260-5337-43fd-8e04-a86776eb1c08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bíróság szerint a férfi utasa halt meg a balesetben, elfogásakor amfetamint mutattak ki a szervezetéből, és több eljárás is folyamatban van ellene.","shortLead":"A bíróság szerint a férfi utasa halt meg a balesetben, elfogásakor amfetamint mutattak ki a szervezetéből, és több...","id":"20210510_letartoztatas_ferihegyi_uti_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b09c0260-5337-43fd-8e04-a86776eb1c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faefaa21-8d55-4cb6-b856-f79d024eb471","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_letartoztatas_ferihegyi_uti_baleset","timestamp":"2021. május. 10. 16:58","title":"Halmozta a bűncselekményeket a Ferihegyi úti baleset okozója, le is tartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b657782-4224-47ae-b718-ab96b2796c5f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Titkos csatornákon zajlott puhatolózás, ám az áttörést a népi Kína és az USA kapcsolatában fél évszázada amerikai asztaliteniszezők váratlan meghívása hozta. A történtek a véletlen és az alapos előkészítés különös összjátékaként alakultak.","shortLead":"Titkos csatornákon zajlott puhatolózás, ám az áttörést a népi Kína és az USA kapcsolatában fél évszázada amerikai...","id":"202118__pingpongdiplomacia__nagy_merkozesek__moszkva_kijatszasa__leutottek_alabdat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b657782-4224-47ae-b718-ab96b2796c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1b3f90-19d1-4e70-a28e-c2a7de78a475","keywords":null,"link":"/360/202118__pingpongdiplomacia__nagy_merkozesek__moszkva_kijatszasa__leutottek_alabdat","timestamp":"2021. május. 09. 16:00","title":"Necces volt: 50 éve ültette egy asztalhoz Kínát és az USA-t a pingpongdiplomácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e25186f2-a4b2-43e8-ac63-f3c127301907","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti vállalat hétfőn bemutatta a Concept EQT nevű modelljét.","shortLead":"A stuttgarti vállalat hétfőn bemutatta a Concept EQT nevű modelljét.","id":"20210510_Elegans_lesz_a_Mercedes_csaladi_busza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e25186f2-a4b2-43e8-ac63-f3c127301907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e93fd8-abc5-44a9-adb6-ee2a306532c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_Elegans_lesz_a_Mercedes_csaladi_busza","timestamp":"2021. május. 10. 15:53","title":"Képeken a Mercedes elektromos családi busza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig nagyon keresik, már csak azért is, mert azóta regionális miniszter lett.","shortLead":"Pedig nagyon keresik, már csak azért is, mert azóta regionális miniszter lett.","id":"20210509_Eltunt_a_Navalnijt_kezelo_sziberiai_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf9eab2-dd89-48af-a54d-10cb07c08c8d","keywords":null,"link":"/vilag/20210509_Eltunt_a_Navalnijt_kezelo_sziberiai_orvos","timestamp":"2021. május. 09. 19:50","title":"Eltűnt a Navalnijt kezelő szibériai orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86211982-910b-47b8-a497-3263f4335e50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Golden Globe-díjakat odaítélő Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetségét (HFPA) nagyon sok bírálat érte már.","shortLead":"A Golden Globe-díjakat odaítélő Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetségét (HFPA) nagyon sok bírálat érte...","id":"20210510_Scarlett_Johanssonnak_elege_van_a_Golden_Globebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86211982-910b-47b8-a497-3263f4335e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2400deb0-3986-4ff4-b6e3-c0f538eb0f2c","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Scarlett_Johanssonnak_elege_van_a_Golden_Globebol","timestamp":"2021. május. 10. 11:14","title":"Scarlett Johanssonnak elege van a Golden Globe-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]