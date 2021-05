Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két lépcsőben élhetünk a lehetőséggel. ","shortLead":"Két lépcsőben élhetünk a lehetőséggel. ","id":"20210514_Portfolio_Meghosszabbitjak_a_torlesztesi_moratoriumot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59b4fad-e122-4052-baf1-59bac69a0876","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_Portfolio_Meghosszabbitjak_a_torlesztesi_moratoriumot","timestamp":"2021. május. 14. 09:51","title":"Portfolio: Meghosszabbítják a törlesztési moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzin átlagára három hónapja, a gázolaj ára negyedik hónapja magasabb 400 forintnál.","shortLead":"A benzin átlagára három hónapja, a gázolaj ára negyedik hónapja magasabb 400 forintnál.","id":"20210513_Elerheti_a_kilenc_evvel_ezelotti_rekordszintet_az_uzemanyagok_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05080cd2-2419-4d50-81d3-3569d0eb6a6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Elerheti_a_kilenc_evvel_ezelotti_rekordszintet_az_uzemanyagok_ara","timestamp":"2021. május. 13. 09:44","title":"Elérheti a kilenc évvel ezelőtti rekordszintet az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánysajtónak válaszolva osztott meg életéből néhány fontos pillanatot a főpolgármester. ","shortLead":"A kormánysajtónak válaszolva osztott meg életéből néhány fontos pillanatot a főpolgármester. ","id":"20210514_karacsony_eletrajzot_posztolt_a_kormanysajtonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08afe123-b749-431e-8301-2a3fba2837bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_karacsony_eletrajzot_posztolt_a_kormanysajtonak","timestamp":"2021. május. 14. 14:43","title":"Karácsony: Voltak húzós estéink a kollégiumban, erről Rogán Antalt is lehetne kérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d43b017-ea47-45e4-adae-b5f565cf01d9","c_author":"Electrolux","category":"brandcontent","description":"Tóth Péterrel, az Electrolux Magyarország Értékesítési Divíziójának Vezetőjével beszélgettünk az elmúlt egy év trendjeiről, és arról, hogy milyen kihívások elé állítja a gyártókat a környezettudatosság fontossága. Az Electrolux a pandémia alatt még inkább ráfeküdt az online vásárlásra, és ott tartunk, hogy lassan tényleg fölösleges elmennünk a boltokba, hogy elképzelhessük az új sütőnket a konyhánkban. ","shortLead":"Tóth Péterrel, az Electrolux Magyarország Értékesítési Divíziójának Vezetőjével beszélgettünk az elmúlt egy év...","id":"20210414_A_tavalyi_evunk_a_fozesrol_es_a_takaritasrol_szolt_Electrolux_pandemia_haztartasigepek_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d43b017-ea47-45e4-adae-b5f565cf01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdee94cd-6784-4f06-8759-9c077768f901","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210414_A_tavalyi_evunk_a_fozesrol_es_a_takaritasrol_szolt_Electrolux_pandemia_haztartasigepek_interju","timestamp":"2021. május. 14. 11:30","title":"Mi az összefüggés a vasalás és a pandémia között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos szerepet tölthet be a Műegyetem kutatócsoportja a jövő szuperszámítógépeinek fejlesztésében.","shortLead":"Fontos szerepet tölthet be a Műegyetem kutatócsoportja a jövő szuperszámítógépeinek fejlesztésében.","id":"20210514_bme_kvantuminternet_kvantuminformatika_szamitastechnika_szamitogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44b4ebf-8484-4770-a062-311fd7601031","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_bme_kvantuminternet_kvantuminformatika_szamitastechnika_szamitogep","timestamp":"2021. május. 14. 16:03","title":"Elkezdték kidolgozni a kvantuminternet alapjait a BME-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb288cd-4a8a-498c-9165-ef088b85a472","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A V8-as erőforrással szerelt eddigi csúcsmodell, az S580 most megkapta a nagytestvérét.","shortLead":"A V8-as erőforrással szerelt eddigi csúcsmodell, az S580 most megkapta a nagytestvérét.","id":"20210513_ime_a_v12es_motorjat_buszken_hirdeto_uj_mercedesmaybach_s680","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfb288cd-4a8a-498c-9165-ef088b85a472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c932fdf-b1b6-48cd-a15e-444546f9ddd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_ime_a_v12es_motorjat_buszken_hirdeto_uj_mercedesmaybach_s680","timestamp":"2021. május. 13. 07:14","title":"Íme a V12-es motorját büszkén hirdető új Mercedes-Maybach S680","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58915a5d-1544-451c-9c0c-d3a0b355e20e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Tokió makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy megrendezi a nyári olimpiát, amit a japánok többsége nem akar. Halasztani már nem lehet, csak törölni az eseményt, ami óriási anyagi és presztízsveszteséggel járna.","shortLead":"Tokió makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy megrendezi a nyári olimpiát, amit a japánok többsége nem akar. Halasztani már...","id":"202119__olimpia_tokioban__ketsegek_es_aggodalmak__presztizskerdes__gatfutas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58915a5d-1544-451c-9c0c-d3a0b355e20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1d0f04-a26b-4b61-af24-67a99440c8fb","keywords":null,"link":"/360/202119__olimpia_tokioban__ketsegek_es_aggodalmak__presztizskerdes__gatfutas","timestamp":"2021. május. 13. 15:00","title":"Tokió akarja az olimpiát, a japánok inkább szabadulnának tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég menedzsmentje rögtön a parkolóban tartott ülés után közölte, hogy szerintük nem volt határozatképes a közgyűlés.","shortLead":"A cég menedzsmentje rögtön a parkolóban tartott ülés után közölte, hogy szerintük nem volt határozatképes a közgyűlés.","id":"20210513_A_birosag_szerint_nem_volt_ervenyes_a_Dunaferr_majus_6ai_kozgyulese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74470136-49b0-4cc3-9248-616b1d07ff86","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_A_birosag_szerint_nem_volt_ervenyes_a_Dunaferr_majus_6ai_kozgyulese","timestamp":"2021. május. 13. 21:11","title":"A bíróság szerint nem volt érvényes a Dunaferr május 6-ai közgyűlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]