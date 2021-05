Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f0d76c40-469c-4176-96ee-19c46d32f89f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre azokat a kiképzőket készítik fel, akik felkészítik a rendőröket a használatra.","shortLead":"Egyelőre azokat a kiképzőket készítik fel, akik felkészítik a rendőröket a használatra.","id":"20210518_sokkolo_orfk_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0d76c40-469c-4176-96ee-19c46d32f89f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c3d5e0-8b42-4700-ac66-733664fae287","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_sokkolo_orfk_rendorseg","timestamp":"2021. május. 18. 18:58","title":"Hamarosan sokkoló is lesz a magyar rendőröknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emlékeznek még Phoebe szerelmére?","shortLead":"Emlékeznek még Phoebe szerelmére?","id":"20210519_Egy_valaki_nagyon_hianyzik_az_uj_Jobaratokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3448af89-6f3e-49e6-b176-b29a2c387560","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Egy_valaki_nagyon_hianyzik_az_uj_Jobaratokbol","timestamp":"2021. május. 19. 09:33","title":"Egyvalaki nagyon hiányzik az új Jóbarátokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f053dd4-6ed3-4e4e-8c7c-c216dd668174","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2017-ben cserkészte be a szigetszentmiklósi nőt, egy vállalkozó volt feleségét. Megütötte, megszúrta és eltemette, de az áldozat ekkor még élt. A bíróság jelezte, az ügyben utaltak adatok egy felbujtó létezésére is, de az ügyészség csak Sz. A. ellen emelt vádat.\r

