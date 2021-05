Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dolgoznak azon, hogy eljárást indítsanak a civil szervezeteket állami ellenőrzés alá helyező új jogszabály jogellenességének megállapítására.","shortLead":"Dolgoznak azon, hogy eljárást indítsanak a civil szervezeteket állami ellenőrzés alá helyező új jogszabály...","id":"20210518_civilellenes_torveny_tasz_alkotmanyellenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb5bf8e-d387-4919-8d74-25ddc85a9c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_civilellenes_torveny_tasz_alkotmanyellenes","timestamp":"2021. május. 18. 18:27","title":"Alkotmányellenesnek tartja a TASZ az új civilellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bba7d7-a39a-4f7f-82f5-27fcfa02ec29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Liam Neeson ennél már nem is lehetne Liam Neeson-osabb: új filmjében megint kap egy kőkemény feladatot, amire senki más nem képes, csak ő. Itt az előzetes.","shortLead":"Liam Neeson ennél már nem is lehetne Liam Neeson-osabb: új filmjében megint kap egy kőkemény feladatot, amire senki más...","id":"20210519_Liam_Neeson_mar_megint_mindenkit_megment_de_most_a_jegen_ice_road_elozetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72bba7d7-a39a-4f7f-82f5-27fcfa02ec29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37be96b-b891-4acd-9a31-6e1e18878567","keywords":null,"link":"/kultura/20210519_Liam_Neeson_mar_megint_mindenkit_megment_de_most_a_jegen_ice_road_elozetes","timestamp":"2021. május. 19. 15:09","title":"Liam Neeson már megint mindenkit megment, de most a jégen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d778dd1-434c-4a63-aa95-8c00f9c081fc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 3-as metró feletti hidat újítják fel.","shortLead":"A 3-as metró feletti hidat újítják fel.","id":"20210518_bkk_egyiranyusitas_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d778dd1-434c-4a63-aa95-8c00f9c081fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e616b24-8685-4fb8-8a47-547ca9c9e87a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_bkk_egyiranyusitas_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","timestamp":"2021. május. 18. 21:56","title":"BKK: egyirányúsították a Ferihegyi repülőtérre vezető utat egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok nagymértékű adó- és járulékcsalás bűntettének alapos gyanúja miatt vették őrizetbe a TUT.by tizenhárom munkatársát.","shortLead":"A hatóságok nagymértékű adó- és járulékcsalás bűntettének alapos gyanúja miatt vették őrizetbe a TUT.by tizenhárom...","id":"20210518_tut_by_belarusz_sajto_bezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e44d23e-0014-4474-973c-e62d9bfaafef","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_tut_by_belarusz_sajto_bezaras","timestamp":"2021. május. 18. 21:13","title":"Letiltották a legnagyobb független Belarusz újság honlapját, tucatnyi újságírót vettek őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85986d39-fb1d-4362-93d3-50da628a26be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiányzik nekik a szabadidős és sporttevékenység, valamint a közösség, derül ki a Suhanj! Alapítvány felméréséből.","shortLead":"Hiányzik nekik a szabadidős és sporttevékenység, valamint a közösség, derül ki a Suhanj! Alapítvány felméréséből.","id":"20210518_fogyatekkal_elok_mozgasserultek_suhanj_alapitvany_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85986d39-fb1d-4362-93d3-50da628a26be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c90ed8-d57f-496b-9d89-8ce4cb2cffff","keywords":null,"link":"/elet/20210518_fogyatekkal_elok_mozgasserultek_suhanj_alapitvany_felmeres","timestamp":"2021. május. 18. 18:25","title":"A fogyatékkal élők többségének a társas kapcsolatai sínylették meg a járványhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b66577-27b4-4cc9-a709-5b7783adb0f1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"2021-23 között szállítják majd az oltóanyagot.","shortLead":"2021-23 között szállítják majd az oltóanyagot.","id":"20210520_Ujabb_18_milliard_Pfizervakcinara_kotott_szerzodest_az_EU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2b66577-27b4-4cc9-a709-5b7783adb0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a496f9b2-061d-48fd-95de-d8eeea21ab44","keywords":null,"link":"/eurologus/20210520_Ujabb_18_milliard_Pfizervakcinara_kotott_szerzodest_az_EU","timestamp":"2021. május. 20. 11:01","title":"Újabb 1,8 milliárd Pfizer-vakcinára kötött szerződést az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az ellenzéki vezetők közös ígérete szerint a 2022-es kormányváltás után az önkormányzatok visszakapják jogköreiket, bevételeiket és vagyonelemeiket, de legalábbis jóvátételre számíthatnak.","shortLead":"Az ellenzéki vezetők közös ígérete szerint a 2022-es kormányváltás után az önkormányzatok visszakapják jogköreiket...","id":"20210518_dunaujvaros_ellenzek_kulonleges_gazdasagi_ovezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23ddfd1-0509-4349-9e0e-0e39e1d2b83c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_dunaujvaros_ellenzek_kulonleges_gazdasagi_ovezet","timestamp":"2021. május. 18. 15:42","title":"Elnökfelvonulást tartott az ellenzék az új, százmilliárdos fideszes gazdasági övezet ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eddig mintegy 12 köbméter hulladéktól tisztította meg a folyót a vízügyi főigazgatóság.","shortLead":"Eddig mintegy 12 köbméter hulladéktól tisztította meg a folyót a vízügyi főigazgatóság.","id":"20210520_Hulladek_Szamos_romaniai_vizgyujto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d967ac-d37f-405c-b43e-b16729562578","keywords":null,"link":"/zhvg/20210520_Hulladek_Szamos_romaniai_vizgyujto","timestamp":"2021. május. 20. 13:11","title":"Nagy mennyiségű hulladék érkezett Romániából a Szamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]