Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5b964fe0-aa1b-4dd8-97d5-99e37d0e43dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Yukon nevű járműben jelentős műszaki kár keletkezett. ","shortLead":"A Yukon nevű járműben jelentős műszaki kár keletkezett. ","id":"20210529_Vizimentoktol_loptak_benzint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b964fe0-aa1b-4dd8-97d5-99e37d0e43dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95c7fcc-2dab-43a7-b4a0-5342050bcdc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Vizimentoktol_loptak_benzint","timestamp":"2021. május. 29. 16:45","title":"Kilopták a benzint a vízimentők hajójából, és vízzel töltöttek az üzemanyagtartályba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakértő nem dolgozott alaposan, így nem mondható ki, hogy nem történt bűncselekmény.","shortLead":"A szakértő nem dolgozott alaposan, így nem mondható ki, hogy nem történt bűncselekmény.","id":"20210529_Megis_nyomoznak_a_Meszarosceg_kornyezetkarositasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56c0bd2-013d-4334-9333-d1216c7eb4d8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210529_Megis_nyomoznak_a_Meszarosceg_kornyezetkarositasa_miatt","timestamp":"2021. május. 29. 14:24","title":"Mégis nyomoznak a Mészáros-cég környezetkárosítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella régóta ígérgetett gyerekvédelmi intézkedéscsomagja a büntetési tételek szigorítására épül, de ez nem biztos, hogy sokat segít a gyerekek elleni szexuális bűncselekmények visszaszorítására. A Fülkében Lux Ágnes gyerekjogi szakértővel beszélgettünk. ","shortLead":"Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella régóta ígérgetett gyerekvédelmi intézkedéscsomagja a büntetési tételek szigorítására...","id":"20210529_Fulke_Megvedi_a_gyerekeket_ha_listazzuk_a_pedofilokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee7d017-ef6d-4bb1-bbf8-e25f33374195","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Fulke_Megvedi_a_gyerekeket_ha_listazzuk_a_pedofilokat","timestamp":"2021. május. 29. 14:00","title":"Fülke: Megvédi-e a gyerekeket, ha listázzuk a pedofilokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96c73df-a921-4e50-90ef-e0a438974162","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A járvány miatt elmaradt a dalszerző-énekes 75. születésnapjának megünneplése, most egy kislemezzel pótolták. ","shortLead":"A járvány miatt elmaradt a dalszerző-énekes 75. születésnapjának megünneplése, most egy kislemezzel pótolták. ","id":"20210530_Kulonleges_bakelittel_leptek_meg_Brody_Janost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96c73df-a921-4e50-90ef-e0a438974162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5583d1-dfad-4336-8a74-90ab3d861872","keywords":null,"link":"/kultura/20210530_Kulonleges_bakelittel_leptek_meg_Brody_Janost","timestamp":"2021. május. 30. 14:37","title":"Saját dalai kerültek Bródy János különleges, meglepetés bakelitlemezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed2ace65-9932-46ad-8c3c-7848b6c86a49","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A koronavírus valósága elől a gyerekeknek sem volt menekvés: a játszóterek egy időre kiürültek, az otthonból iskola, az önfeledt játékból óvatoskodás lett. Karanténoktatás, elővigyázatos látogatás a nagyszülőknél és a jól megérdemelt pihenés jelenetei - gyereknapi válogatás az elmúlt év képeiből. ","shortLead":"A koronavírus valósága elől a gyerekeknek sem volt menekvés: a játszóterek egy időre kiürültek, az otthonból iskola...","id":"20210530_gyerekek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed2ace65-9932-46ad-8c3c-7848b6c86a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d5ae93-f337-40fd-b94a-92135f57a282","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210530_gyerekek_koronavirus","timestamp":"2021. május. 30. 19:00","title":"Óvatos ölelések és a felszabadultság ritka pillanatai - a gyerekektől is sok mindent elvett a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749d7889-587e-4dec-b663-bed0f5b8cbf0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az időmérő győztese, Fabio Quartararo versenytársának ajánlotta az elsőségét.","shortLead":"Az időmérő győztese, Fabio Quartararo versenytársának ajánlotta az elsőségét.","id":"20210529_Baleset_utan_kritikus_allapotban_Jason_Dupasquier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=749d7889-587e-4dec-b663-bed0f5b8cbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f02ce6-4567-434f-8b9c-a4c859dcd55c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Baleset_utan_kritikus_allapotban_Jason_Dupasquier","timestamp":"2021. május. 29. 20:38","title":"Balesete után kritikus állapotban egy Moto3-as versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1a0b03-6f49-461c-bda0-8ad9420831db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az UEFA klubversenyekért felelős bizottsága az idegenben lőtt gólok szabályának eltörlését javasolja.\r

\r

\r

","shortLead":"Az UEFA klubversenyekért felelős bizottsága az idegenben lőtt gólok szabályának eltörlését javasolja.\r

\r

\r

","id":"20210529_Fontos_szabalyvaltozas_johet_az_europai_fociban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e1a0b03-6f49-461c-bda0-8ad9420831db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2ef77a-50e8-4718-b2d5-fad3c88f4930","keywords":null,"link":"/sport/20210529_Fontos_szabalyvaltozas_johet_az_europai_fociban","timestamp":"2021. május. 29. 16:32","title":"Fontos szabályváltozás jöhet az európai fociban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fff6e2d-9a74-48d4-b036-29ed2345a24e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Lady Mary Wortley Montagu a variolációt (a vakcinázás ősét) már 75 évvel azelőtt alkalmazta, hogy Edward Jenner orvos a XVIII. század végén tökéletesítette az eljárást. Azóta a himlő vált az eddigi egyetlen eltüntetett kórokozóvá. ","shortLead":"Lady Mary Wortley Montagu a variolációt (a vakcinázás ősét) már 75 évvel azelőtt alkalmazta, hogy Edward Jenner orvos...","id":"202121__elpusztitott_himlo__egy_tudos_asszony__harom_evszazad__oltasi_otletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fff6e2d-9a74-48d4-b036-29ed2345a24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554ac1ef-5310-437c-bba8-bc08c3a82f4b","keywords":null,"link":"/360/202121__elpusztitott_himlo__egy_tudos_asszony__harom_evszazad__oltasi_otletek","timestamp":"2021. május. 30. 13:30","title":"A brit arisztokrata nő, aki 300 éve kisfia \"beoltásával\" üzent hadat a fekete himlőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]