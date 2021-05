Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"acebeba9-05e2-4637-8622-3ba0a8ea1d54","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Szívkamra és légcső rekonstrukciója, mellkas- és koponyakorrekció, nehezen elérhető helyen lévő tumorok eltávolítása: a 3D nyomtatás és tervezés fejlődésének és a mind orvostudományi, mind mérnöki affinitással rendelkező elhivatott szakembereknek köszönhetően egyre több műtét válik rövidebbé, költséghatékonyabbá és legfőképpen biztonságosabbá. Hogyan kerül a 3D technológia a műtőbe, és hogyan alakítja át ez már ma is a sebészeti rutint?","shortLead":"Szívkamra és légcső rekonstrukciója, mellkas- és koponyakorrekció, nehezen elérhető helyen lévő tumorok eltávolítása...","id":"20210529_sebeszet_technologia_kiterjesztett_valosag_3d_nyomtatas_pte_egeszsegugyi_mernok_msc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acebeba9-05e2-4637-8622-3ba0a8ea1d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a401aaf-17a3-463e-a356-51d42e01fbb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_sebeszet_technologia_kiterjesztett_valosag_3d_nyomtatas_pte_egeszsegugyi_mernok_msc","timestamp":"2021. május. 29. 20:00","title":"Olyan forradalom zajlik a sebészetben, amely talán önt is érinteni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a903d3-3dd0-40ff-817a-8d84a86db40f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Mercedes tágas új modelljére ideális esetben akár a nagycsaládos kedvezmény és az elektromos autókra igényelhető támogatás is igénybe vehető. Kipróbáltuk, hogy milyen a szinte hangtalanul suhanó V-osztály.","shortLead":"A Mercedes tágas új modelljére ideális esetben akár a nagycsaládos kedvezmény és az elektromos autókra igényelhető...","id":"20210530_nagycsalados_auto_teszten_a_7_uleses_elektromos_mercedes_eqv_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51a903d3-3dd0-40ff-817a-8d84a86db40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6483ed95-a9a7-477f-a768-1c36f404454d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210530_nagycsalados_auto_teszten_a_7_uleses_elektromos_mercedes_eqv_velemeny","timestamp":"2021. május. 30. 11:00","title":"Nagycsaládosok villanásnyi álma: teszten a 7 üléses, elektromos Mercedes EQV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821c1643-8fe6-4e07-93f8-edb3c10d1aed","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak a színe barna, az állat maga békából van.","shortLead":"Csak a színe barna, az állat maga békából van.","id":"20210529_Csokibekat_fedeztek_fel_UjGuineaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=821c1643-8fe6-4e07-93f8-edb3c10d1aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d9a301-da4c-4f19-886f-5cf343917c5c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210529_Csokibekat_fedeztek_fel_UjGuineaban","timestamp":"2021. május. 29. 10:42","title":"Csokibékát fedeztek fel Új-Guineában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b964fe0-aa1b-4dd8-97d5-99e37d0e43dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Yukon nevű járműben jelentős műszaki kár keletkezett. ","shortLead":"A Yukon nevű járműben jelentős műszaki kár keletkezett. ","id":"20210529_Vizimentoktol_loptak_benzint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b964fe0-aa1b-4dd8-97d5-99e37d0e43dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95c7fcc-2dab-43a7-b4a0-5342050bcdc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Vizimentoktol_loptak_benzint","timestamp":"2021. május. 29. 16:45","title":"Kilopták a benzint a vízimentők hajójából, és vízzel töltöttek az üzemanyagtartályba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ec4e51-a036-4d59-acee-bb8045c6548f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Murciélago ezen csúcsmodelljéből kevesebb mint 200 példány készült.","shortLead":"A Murciélago ezen csúcsmodelljéből kevesebb mint 200 példány készült.","id":"20210529_szuperritka_meregdraga_lamborghinit_arulnak_budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0ec4e51-a036-4d59-acee-bb8045c6548f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1428d4a-1562-461c-9580-dcf2fc4ee064","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_szuperritka_meregdraga_lamborghinit_arulnak_budapesten","timestamp":"2021. május. 29. 06:41","title":"Szuperritka, méregdrága Lamborghinit árulnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108a2454-d306-4406-86f8-a29288de8cec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hivatalossá vált, hogy Massimiliano Allegri lesz a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője.\r

","shortLead":"Hivatalossá vált, hogy Massimiliano Allegri lesz a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője.\r

","id":"20210528_andrea_pirlo_massimiliano_allegri_juventus_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=108a2454-d306-4406-86f8-a29288de8cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88625a0-5e04-4cb4-a053-958b540de302","keywords":null,"link":"/sport/20210528_andrea_pirlo_massimiliano_allegri_juventus_foci","timestamp":"2021. május. 28. 17:58","title":"Megvan Pirlo utódja a Juventusnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247063ee-fb4e-436b-a011-c2ca480828e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Túl sokan érkeznek autóval a környékre, ezért mostantól fizetni kell a parkolásért az Apátkúti-völgyben.","shortLead":"Túl sokan érkeznek autóval a környékre, ezért mostantól fizetni kell a parkolásért az Apátkúti-völgyben.","id":"20210529_Bevezettek_a_fizetos_parkolast_Visegradnal_az_erdoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=247063ee-fb4e-436b-a011-c2ca480828e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee2b328-3af3-4fad-b529-ebdeec179f27","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Bevezettek_a_fizetos_parkolast_Visegradnal_az_erdoben","timestamp":"2021. május. 29. 17:44","title":"Fizetős parkolást vezettek be Visegrádnál az erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210530_indiai_mutans_tunetek_gmail_google_photos_knai_vakcina_hatasossaga_alkalmazaskovetes_osrobbanas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99398fd-754a-41d4-8513-fd9d6116b439","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_indiai_mutans_tunetek_gmail_google_photos_knai_vakcina_hatasossaga_alkalmazaskovetes_osrobbanas","timestamp":"2021. május. 30. 12:00","title":"Ez történt: Elmondták, mik a Magyarországra érkezett indiai variáns tünetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]