[{"available":true,"c_guid":"48558af0-841f-4160-9305-36397e8f008a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahelyett, hogy a zavaros vízbe merült volna, hogy megkeresse az elveszett iPhone-t, inkább más megoldás után nézett egy férfi. ","shortLead":"Ahelyett, hogy a zavaros vízbe merült volna, hogy megkeresse az elveszett iPhone-t, inkább más megoldás után nézett...","id":"20210531_magsafe_tolto_kanalis_vizbe_esett_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48558af0-841f-4160-9305-36397e8f008a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44c7721-243d-4360-8e79-139e8380e5c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_magsafe_tolto_kanalis_vizbe_esett_iphone","timestamp":"2021. május. 31. 09:40","title":"A MagSafe előnye: kihorgászták a kanálisba pottyant iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Köztereken állítják ki a képeket, de a zavargások során használt fegyvereket és egyéb eszközöket is bemutatják egy tárlatban.","shortLead":"Köztereken állítják ki a képeket, de a zavargások során használt fegyvereket és egyéb eszközöket is bemutatják...","id":"20210601_Vandorkiallitast_indit_a_COF_az_oszodi_beszedrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4369d126-79aa-4407-b99e-0fc4b1227b9b","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Vandorkiallitast_indit_a_COF_az_oszodi_beszedrol","timestamp":"2021. június. 01. 13:35","title":"Vándorkiállítást indít a CÖF az őszödi beszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a113eee-caf5-4fd6-a8dc-bbb00cc49402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentősen nőtt a Görögországban már betiltott Arany Hajnal szélsőjobboldali párttal kapcsolatban álló ELAM támogatottsága.","shortLead":"Jelentősen nőtt a Görögországban már betiltott Arany Hajnal szélsőjobboldali párttal kapcsolatban álló ELAM...","id":"20210531_ciprus_valasztas_jobboldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a113eee-caf5-4fd6-a8dc-bbb00cc49402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351c1595-0124-4842-9a49-012561a04248","keywords":null,"link":"/vilag/20210531_ciprus_valasztas_jobboldal","timestamp":"2021. május. 31. 05:33","title":"A jobboldal erősödését hozta Cipruson a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9db3fe-3bae-4d2f-aecd-a88bf688b638","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az áprilisban bejelentett sorozat három tagja szerint az Európai és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség megsérti az EU versenyjogi előírásait.","shortLead":"Az áprilisban bejelentett sorozat három tagja szerint az Európai és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség megsérti az EU...","id":"20210601_europai_szuperliga_juventus_real_madrid_fc_barcelona_uefa_fifa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f9db3fe-3bae-4d2f-aecd-a88bf688b638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac7c94-412e-4239-aae0-13c50096d03f","keywords":null,"link":"/sport/20210601_europai_szuperliga_juventus_real_madrid_fc_barcelona_uefa_fifa","timestamp":"2021. június. 01. 15:11","title":"Az EU bírósága dönthet a Szuperliga-csapatok és az UEFA harcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7c8ae-e433-40fb-b973-4e7134ec7bc7","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Évtizedek óta előre látható volt, hogy a magyar közoktatás egyik legnagyobb és idővel egyre erősödő problémája lesz a tanárhiány, mégsem történt semmi e téren. Pontosan lehetett tudni, hogy záros határidőn belül egyszerűen nem lesz, aki tanítson bizonyos – elsősorban természettudományos – tárgyakat. Ma már ez nem a jövő: minden harmadik iskolában már most nincs elég kémia- vagy fizikatanár. És a helyzet csak rosszabb lesz.","shortLead":"Évtizedek óta előre látható volt, hogy a magyar közoktatás egyik legnagyobb és idővel egyre erősödő problémája lesz...","id":"20210601_Ez_mar_nem_a_jovo_hanem_a_husbavago_jelen_nincs_aki_tanitsa_a_gyerekeinket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7c8ae-e433-40fb-b973-4e7134ec7bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb59ad7-3677-4904-b433-1429fb74df9d","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Ez_mar_nem_a_jovo_hanem_a_husbavago_jelen_nincs_aki_tanitsa_a_gyerekeinket","timestamp":"2021. június. 01. 06:30","title":"Ez már nem a jövő, hanem a húsbavágó jelen: nincs, aki tanítsa a gyerekeinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken hajtott végre egy kísérletet Kína az évek óta fejlesztgetett fúziós erőművével, és egy csapásra két rekordot is sikerült felállítani vele.","shortLead":"Pénteken hajtott végre egy kísérletet Kína az évek óta fejlesztgetett fúziós erőművével, és egy csapásra két rekordot...","id":"20210601_kina_mesterseges_nap_fuzios_reaktor_eromu_east","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcf0718-9940-47a0-a726-97607826ca2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_kina_mesterseges_nap_fuzios_reaktor_eromu_east","timestamp":"2021. június. 01. 08:33","title":"Kína bekapcsolta a mesterséges Napját, 20 másodpercig 160 millió Celsius-fokon működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b91f081-e63c-4cfd-b298-a08b89dd033a","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"Sokaknak kellett hirtelen megtanulniuk a munkahelyükön kívül dolgozni, és ez komoly feladat elé állította a háztartásokat. Ugyanakkor immár számos digitális eszköz segít átlátni a káoszt.","shortLead":"Sokaknak kellett hirtelen megtanulniuk a munkahelyükön kívül dolgozni, és ez komoly feladat elé állította...","id":"202121__home_office__digitalis_segitok__negy_fal_kozott_szabadon__nagy_rakas_rend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b91f081-e63c-4cfd-b298-a08b89dd033a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0845fe95-807a-4391-8c6e-cf8fe5aa115e","keywords":null,"link":"/360/202121__home_office__digitalis_segitok__negy_fal_kozott_szabadon__nagy_rakas_rend","timestamp":"2021. június. 01. 14:00","title":"Nem lesz kaotikus az otthoni munka, ha ezeket a programokat használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"156 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"156 új fertőzöttet találtak.","id":"20210531_fertozott_elhunyt_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd14071-41f6-42f0-b05d-faeeb992c80b","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_fertozott_elhunyt_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2021. május. 31. 09:02","title":"Öt áldozata volt a koronavírusnak az elmúlt 24 órában Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]