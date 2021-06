Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c665d72b-3fc5-45a1-89aa-6959c2a4fdc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A milliárdos Amazon-alapító saját bevallása szerint egy gyerekkori álmát valósítja meg az úttal.","shortLead":"A milliárdos Amazon-alapító saját bevallása szerint egy gyerekkori álmát valósítja meg az úttal.","id":"20210607_jeff_bezos_blue_origin_urutazas_urturizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c665d72b-3fc5-45a1-89aa-6959c2a4fdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b038a7f-7738-4a35-bd04-e76c61c5d6c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_jeff_bezos_blue_origin_urutazas_urturizmus","timestamp":"2021. június. 07. 14:13","title":"Jeff Bezos júliusban az űrbe repül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d2fc56-e2e5-408b-8ff4-a83d43928583","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"„Semmi nincs lelkileg erőteljesebb hatással a gyermekre, mint a szülők meg nem élt élete” – idézi Carl Gustav Jung tanulságos mondatát a Transzgenerációs történetek – Örökül kapott traumák és feldolgozásuk című kötet, amely különböző terápiás utak mentén vezeti végig az olvasókat azon a kérdésen, miért feltétlenül szükséges szembesülnünk felmenőink sokszor ismeretlen, elhallgatott múltjával annak érdekében, hogy kezünkbe vehessük a saját sorsunkat. Dr. Koltai Mária pszichiáterrel, kiképző pszichoterapeutával, a könyv elméleti bevezetőjének szerzőjével beszélgettünk. ","shortLead":"„Semmi nincs lelkileg erőteljesebb hatással a gyermekre, mint a szülők meg nem élt élete” – idézi Carl Gustav Jung...","id":"20210607_Transzgeneracios_tortenetek_konyv_Koltai_Maria_pszichologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d2fc56-e2e5-408b-8ff4-a83d43928583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1193fa-1c79-4c06-9a29-22a2ccd41e67","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Transzgeneracios_tortenetek_konyv_Koltai_Maria_pszichologia","timestamp":"2021. június. 07. 18:00","title":"Az őseink szenvedése bennünk is tovább élhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9d31fe-de87-45fe-8897-7db630fabfd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az éves beszámolókból kiderült, hogy a NER nagy része számára jó üzleteket hozott a tavalyi év is; vészesen nagy a drágulás az építőiparban, és nem látszik, hol lehet a vége; kiderült, hogy még annál is jobban teljesített a gazdaságunk az év elején, mint ahogy eddig hittük. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az éves beszámolókból kiderült, hogy a NER nagy része számára jó üzleteket hozott a tavalyi év is; vészesen nagy...","id":"20210606_Es_akkor_eromu_ettermek_ner_beszamolok_epitoipar_gdp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a9d31fe-de87-45fe-8897-7db630fabfd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580438f2-8b44-4e26-bb44-79758a8f61d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Es_akkor_eromu_ettermek_ner_beszamolok_epitoipar_gdp","timestamp":"2021. június. 06. 07:00","title":"És akkor a Mátrai Erőmű még az éttermeknél is nagyobbat bukott 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afce9bec-8b5b-4c90-929b-b85130020f0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 108 éve született Gobbi Hilda, legendás magyar színésznő önéletrajzi könyvében írta meg, hogy szexuálisan zaklatták.","shortLead":"A 108 éve született Gobbi Hilda, legendás magyar színésznő önéletrajzi könyvében írta meg, hogy szexuálisan zaklatták.","id":"20210606_Fiatal_koraban_szexualisan_zaklattak_Gobbi_Hildat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afce9bec-8b5b-4c90-929b-b85130020f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb545d66-aee5-4b3c-9675-2cef7a7276cf","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Fiatal_koraban_szexualisan_zaklattak_Gobbi_Hildat","timestamp":"2021. június. 06. 08:22","title":"Fiatal korában szexuálisan zaklatták Gobbi Hildát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a938791-b3db-4e2e-abc8-45e8f2209db1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Biden szerint az Egyesült Államoknak az erő pozíciójából kell vezetnie a világot. ","shortLead":"Biden szerint az Egyesült Államoknak az erő pozíciójából kell vezetnie a világot. ","id":"20210606_Biden_az_USA_a_demokraciakat_tamogatja_a_vilagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a938791-b3db-4e2e-abc8-45e8f2209db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d06a2f-5bbb-4808-88cd-f1f18cc8a365","keywords":null,"link":"/360/20210606_Biden_az_USA_a_demokraciakat_tamogatja_a_vilagban","timestamp":"2021. június. 06. 09:00","title":"Biden: az USA a demokráciákat támogatja a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ddd24b-0c29-449c-b421-310b996770f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A több, mint 3 perces felvételnél számos ismert színművész közreműködött.","shortLead":"A több, mint 3 perces felvételnél számos ismert színművész közreműködött.","id":"20210606_Verssel_emlekezett_meg_a_Katona_Jozsef_tarsulata_a_jarvany_aldozatairol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36ddd24b-0c29-449c-b421-310b996770f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dfd86a-8a4c-45b3-8db3-13f566829a25","keywords":null,"link":"/kultura/20210606_Verssel_emlekezett_meg_a_Katona_Jozsef_tarsulata_a_jarvany_aldozatairol","timestamp":"2021. június. 06. 12:49","title":"Verssel emlékezett meg a Katona József Színház társulata a járvány áldozatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9612b2bb-2a1c-441c-82c3-54daff0516e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint lektorátusi vizsgával nem lehetett volna tanársegéd vagy adjunktus a főpolgármester a Corvinuson.","shortLead":"A lap szerint lektorátusi vizsgával nem lehetett volna tanársegéd vagy adjunktus a főpolgármester a Corvinuson.","id":"20210607_oktatasi_hivatal_vizsgalat_Karacsony_Gergely_nyelvvizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9612b2bb-2a1c-441c-82c3-54daff0516e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d19911-d6df-47aa-8bde-738d617ba0d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_oktatasi_hivatal_vizsgalat_Karacsony_Gergely_nyelvvizsga","timestamp":"2021. június. 07. 16:59","title":"Az Oktatási Hivatal felkérte a Corvinust, hogy vizsgálja ki Karácsony Gergely nyelvvizsgájának ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két állami megrendelésekkel kitömött családi vállalkozás részvényesei közül tűnt el Kelemen Beatrix tavaly ősz óta, a körülményekről szinte semmit sem tudni.","shortLead":"Két állami megrendelésekkel kitömött családi vállalkozás részvényesei közül tűnt el Kelemen Beatrix tavaly ősz óta...","id":"20210607_meszarosne_kelemen_beatrix_szazmilliardos_cegvagyon_eltunt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e749c85c-3083-497e-85c7-3cb1dd6fa712","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_meszarosne_kelemen_beatrix_szazmilliardos_cegvagyon_eltunt","timestamp":"2021. június. 07. 20:29","title":"Mészáros volt felesége 130 milliárdos cégvagyontól válhatott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]