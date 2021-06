Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b4f1cc0b-968d-4060-a1ff-37dddc38f0b1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha még a 75-85 colos televíziók sem elég nagyok, akkor ajánlott egy pillantást vetni a Hisense újdonságára, mely kereken 100 colos képátlóval rendelkezik és visszavert fénnyel pihenteti a szemünket.","shortLead":"Ha még a 75-85 colos televíziók sem elég nagyok, akkor ajánlott egy pillantást vetni a Hisense újdonságára, mely...","id":"20210612_hisense_100l5f_lezerteve_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4f1cc0b-968d-4060-a1ff-37dddc38f0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c864501e-33d2-4e64-a92b-727b3ceeffef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_hisense_100l5f_lezerteve_teszt_velemeny","timestamp":"2021. június. 12. 17:00","title":"Ha igazán nagy képernyő kell: kipróbáltuk a Hisense lézertévéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4227b640-f387-426e-bfdc-d316d8b9b284","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Szépen kirajzolódik az előadó-művészeti többlettámogatások listájából, milyen színház igazán fontos a kormánynak: a lovas színházak mindent visznek, a független, „kísérletező” alkotók érjék be az apróval. A most kimaradt pályázókat senki nem tájékoztatta, mire számíthatnak, és százmillióért igazgathatja az ország új színházát az államtitkár kedves intézménye.","shortLead":"Szépen kirajzolódik az előadó-művészeti többlettámogatások listájából, milyen színház igazán fontos a kormánynak...","id":"20210611_szinhazi_tobblettamogatas_dontesek_lovas_szinhaz_a38_szentesi_szinhaz_thealter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4227b640-f387-426e-bfdc-d316d8b9b284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3238a342-040c-4daa-abc8-23216fc5f359","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_szinhazi_tobblettamogatas_dontesek_lovas_szinhaz_a38_szentesi_szinhaz_thealter","timestamp":"2021. június. 11. 11:26","title":"Kultúra a NER-ben: több százmillió lovas színházra, Vidnyánszkyék milliárdokról dönthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0edfd4-b99f-4de4-a8d0-0a857fff2c7e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Útjára indul a járvány miatt egy évvel elhalasztott labdarúgó-Európa-bajnokság, amelynek a kontinens 11 országa ad otthont. Az európai szövetség, az UEFA még csak most ocsúdik a Szuperliga tervének sokkjából, de arra ébredhet, hogy a bevételeiből akar elszipkázni a foci globális szervezete, a FIFA.","shortLead":"Útjára indul a járvány miatt egy évvel elhalasztott labdarúgó-Európa-bajnokság, amelynek a kontinens 11 országa ad...","id":"202123__cselek_a_palyan_kivul__uefa_kontra_fifa__penz_beszel__becsuszo_szereplesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e0edfd4-b99f-4de4-a8d0-0a857fff2c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1d2e3-eda4-40c9-acfe-4e4bb7063837","keywords":null,"link":"/360/202123__cselek_a_palyan_kivul__uefa_kontra_fifa__penz_beszel__becsuszo_szereplesek","timestamp":"2021. június. 11. 17:00","title":"Az Eb-vel párhuzamosan hatalmas pénzdíjért játszik rangadót az UEFA és a FIFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300a6a52-443c-4938-9a4a-0f68c87b898e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet kell felmutatni a Magyar Nagydíjra, a kamionos Európa-bajnokságra és a túraautó-világkupára.","shortLead":"72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet kell felmutatni a Magyar Nagydíjra, a kamionos Európa-bajnokságra és...","id":"20210610_kulfoldiek_szabalyok_Hungaroring_foci_Eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=300a6a52-443c-4938-9a4a-0f68c87b898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a62457-51e4-444c-b340-3526a1f71453","keywords":null,"link":"/sport/20210610_kulfoldiek_szabalyok_Hungaroring_foci_Eb","timestamp":"2021. június. 10. 21:26","title":"A külföldiek ugyanolyan szabályok szerint mehetnek a Hungaroringre, mint a foci-Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627aa3e4-d414-4c72-bc06-658fd10c9b10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyes esetekben értéktelen másolatokkal helyettesítették az ellopott műveket.","shortLead":"Egyes esetekben értéktelen másolatokkal helyettesítették az ellopott műveket.","id":"20210611_festmeny_szobor_olasz_kozmedia_rai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=627aa3e4-d414-4c72-bc06-658fd10c9b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162b141a-880b-40c3-96ac-fdcefc43c9b1","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_festmeny_szobor_olasz_kozmedia_rai","timestamp":"2021. június. 11. 17:11","title":"Alkalmazottak lophattak el 120 festményt és szobrot az olasz közmédiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67e295e-cec6-4959-8433-7b3dcda3df6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az épület kulturális és közösségi térként is várja a látogatókat. ","shortLead":"Az épület kulturális és közösségi térként is várja a látogatókat. ","id":"20210610_A_megujult_Rumbach_zsinagoga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e67e295e-cec6-4959-8433-7b3dcda3df6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236453a4-6d47-425b-8f73-495e341c8e2d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210610_A_megujult_Rumbach_zsinagoga","timestamp":"2021. június. 10. 19:16","title":"Így néz ki a felújított Rumbach utcai zsinagóga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42d1d7f-3a6e-416e-a15a-454d34927fa0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki gyakran ment el érdekes oldalakat az internetről, nagy hasznát veheti az alábbi ingyenes könyvjelzőkezelő szolgáltatásnak.","shortLead":"Aki gyakran ment el érdekes oldalakat az internetről, nagy hasznát veheti az alábbi ingyenes könyvjelzőkezelő...","id":"20210611_konnyen_hasznalhato_konyvjelzokezelo_klobie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b42d1d7f-3a6e-416e-a15a-454d34927fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe623a1-8dea-4c8c-8e61-6a6b49deb330","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_konnyen_hasznalhato_konyvjelzokezelo_klobie","timestamp":"2021. június. 11. 09:03","title":"Tipp: Itt áttekinthetően rendszerezheti netes keresése eredményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0968f2aa-679f-4bb4-8a22-5c0eb7d39371","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kapcsolatot találtak a légszennyezés és a demencia (elbutulás) között amerikai kutatók. Tanulmányukból kiderül: a vizsgált időszakban egyetlen év alatt a légszennyezés világszerte körülbelül kétmillió demenciás esetet okozott és mintegy hatszázezer halálesethez vezetett.","shortLead":"Kapcsolatot találtak a légszennyezés és a demencia (elbutulás) között amerikai kutatók. Tanulmányukból kiderül...","id":"20210612_legszennyezes_demencia_kapcsolata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0968f2aa-679f-4bb4-8a22-5c0eb7d39371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dbae91-f0bd-41fb-8fa4-32015768dd84","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_legszennyezes_demencia_kapcsolata","timestamp":"2021. június. 12. 10:03","title":"Most már biztos: összefüggés van a légszennyezés és az elbutulás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]