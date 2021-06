Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Hans Kaiser úgy véli, kiépült egy hálózat, amely \"kifejezetten Orbán Viktorra szállt rá\".","shortLead":"Hans Kaiser úgy véli, kiépült egy hálózat, amely \"kifejezetten Orbán Viktorra szállt rá\".","id":"20210613_CDU_Hans_Kaiser_Orban_Viktor_Vasarnapi_Ujsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18490c19-a70a-4e99-bee7-8ee69b69e7cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_CDU_Hans_Kaiser_Orban_Viktor_Vasarnapi_Ujsag","timestamp":"2021. június. 13. 18:43","title":"A CDU politikusa szerint szégyen csak Orbán Viktor megbuktatására szövetkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d38dee-96a1-4022-8105-0a6b9f4cc9ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az angol-horvát meccsen történt a baleset.","shortLead":"Az angol-horvát meccsen történt a baleset.","id":"20210613_Lezuhant_egy_angol_szurkolo_a_lelatorol_korhazba_kellett_szallitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19d38dee-96a1-4022-8105-0a6b9f4cc9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f54230-79f1-4d4a-a766-1ad409fb233b","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Lezuhant_egy_angol_szurkolo_a_lelatorol_korhazba_kellett_szallitani","timestamp":"2021. június. 13. 19:17","title":"Lezuhant egy angol szurkoló a lelátóról, kórházba kellett szállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Parti Nagy Lajosnak most ezekből kellett ihletet merítenie: kezdőrúgás, szavazatvásárlás, folytatják, szemellenző, mosakodás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek...","id":"20210613_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0fafbb-5ceb-4f4c-9799-36d40ccabd09","keywords":null,"link":"/360/20210613_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2021. június. 13. 20:40","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos véleménye a nergáláns ötletről és Mészáros magázódásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b0887a-57c5-411e-ab5c-017d5f760fc0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kit érdekel egy kihagyott tizenegyes egy megmentett élethez képest?","shortLead":"Kit érdekel egy kihagyott tizenegyes egy megmentett élethez képest?","id":"20210612_Finnorszag_nyert_de_kit_erdekel_amikor_Eriksen_tulelte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90b0887a-57c5-411e-ab5c-017d5f760fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55af8ec6-1af2-4026-a489-e5a2a9b7b6bc","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Finnorszag_nyert_de_kit_erdekel_amikor_Eriksen_tulelte","timestamp":"2021. június. 12. 21:38","title":"Finnország nyert, de kit érdekel, amikor Eriksen túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481458e2-68f2-471e-bd75-d150718e205a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók olyan alkalmazást fejlesztettek, amelyik segíthet úrrá lenni a helytelen étkezési szokásokon, sőt még a fogyásban is szerepet játszhat.","shortLead":"Brit kutatók olyan alkalmazást fejlesztettek, amelyik segíthet úrrá lenni a helytelen étkezési szokásokon, sőt még...","id":"20210612_foodt_agytreningezo_app_az_egeszseges_etkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=481458e2-68f2-471e-bd75-d150718e205a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aff55e6-22fd-47bd-b4d9-c6f64b0546d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_foodt_agytreningezo_app_az_egeszseges_etkezes","timestamp":"2021. június. 12. 12:03","title":"Ez az agytréningező app segíthet, hogy egészségesebben étkezzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe937869-79c1-4f2c-8f0a-c373d9dac14f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Érkezik az önkéntes véradó virtuális kártya, amelynek segítségével több száz szolgáltatónál kedvezményben részesülhetnek. ","shortLead":"Érkezik az önkéntes véradó virtuális kártya, amelynek segítségével több száz szolgáltatónál kedvezményben...","id":"20210613_Kedvezmeny_vasarlas_veradas_veradok_OVSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe937869-79c1-4f2c-8f0a-c373d9dac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa4eb46-ff81-4a03-ac48-f81227ae7b20","keywords":null,"link":"/kkv/20210613_Kedvezmeny_vasarlas_veradas_veradok_OVSZ","timestamp":"2021. június. 13. 17:12","title":"Hétfőtől kedvezményesen vásárolhatnak a véradók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b4bfad-adbb-45be-aa51-d53d5646f98c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp sok jó koncertet. Talán túl sokat is.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210612_Foci_helyett_Kordbarsony_es_artfart_pop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9b4bfad-adbb-45be-aa51-d53d5646f98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9f3c81-670c-4ba7-9e4b-dd567cedd29d","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Foci_helyett_Kordbarsony_es_artfart_pop","timestamp":"2021. június. 12. 09:30","title":"Foci helyett: Kordbársony és art-fart pop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok járhattak jól ezen a héten, akik semmilyen számot nem tettek meg a 20-80 közötti mezőben.\r

","shortLead":"Azok járhattak jól ezen a héten, akik semmilyen számot nem tettek meg a 20-80 közötti mezőben.\r

","id":"20210612_Ime_az_otos_lotto_szamai__a_ket_vegerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c4b779-0dcc-46de-87c2-e2b73e1d8822","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210612_Ime_az_otos_lotto_szamai__a_ket_vegerol","timestamp":"2021. június. 12. 19:43","title":"Íme az ötös lottó számai - a két végéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]