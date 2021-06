Egy hónapig a labdarúgásról szól Európa: egy év csúszással a járvány miatt, valamelyest módosult körülmények között, de itt a 2020-as foci-Eb. Ráadásul annyira itt van, hogy négy meccset Budapesten játszanak, a torna 24 csapata között pedig ott van a magyar válogatott is. Kövesse az Eb minden pillanatát, hírét a hvg.hu cikksorozatával.

Azok az idők már elmúltak, amikor elég volt, ha egy addig ismeretlen, újonnan felbukkanó fiatal focista elkapta a fonalat élete első világversenyén, és máris a világ legjobb klubjai verekedtek érte, hiszen a játékosok teljesítménye ma már fiatalon közismert, folyamatos fejlődésük és teljesítményük fent van a Youtube-on, nincsenek meglepetések. A mostani cikkünkben összeválogatott tíz focista is a fiatal kora ellenére már felhívta magára a figyelmet. (Listánk persze korántsem teljes: az Eb-re készülő válogatottak kereteit szemlélve összesen 62 olyan játékost találtunk, aki még nincs 24, mégis csapata meghatározó tagja lehet a 2021-es kontinenstornán.)

Az Eb legígéretesebb fiataljainak egy része már nagy csapatoknál játszik, nagy trófeákat nyert, túl van az első komolyabb áttörésen, felfigyelt rá a nemzetközi szaksajtó. Sikerük kulcsa jórészt abban rejlik, hogy a topklubok felismerték: szükségük van a saját akadémiáik neveltjeire.

• Phil Foden (Anglia)

A Manchester City saját nevelésű, 21 éves sztárja Pep Guardiola egyik kedvence is, oroszlánrészt vállalt a City 2021-es bajnoki címéből. Foden teljesítményével kiszorította a csapat korábbi húzóemberét, Sergio Agüerót a kezdőcsapatból, az eleinte utódjának szánt brazil kortársának, Gabriel Jesusnak pedig szinte esélyt sem adott a bizonyításra.

Phil Foden © AFP

Bár az Eb előtt azt gondolhattuk, hogy Foden a szélső csatárként is bevethető válogatott csapattársa, Raheem Sterling rémálma lehet, ha Gareth Southgate ebben a pozícióban küldi a kezdőcsapatba, a horvátok ellen mindketten kezdők voltak, és Sterling szerezte a meccs egyetlen gólját. Foden az angol korosztályos válogatott lépcsőit járva az U17-től U21-ig összesen 13 gólt szerzett, azonban fejlődésében az is szerepet játszott, hogy középpályásból időközben csatárrá avanzsált. 2017-ben az U17-es válogatottal Európa-bajnoki döntőt játszott, később pedig ugyanezzel a csapattal világbajnokságot nyert. A fiatal támadó életében azonban már nem csak a foci játszik kiemelkedő szerepet: 2019-ben apa lett, Ronnie Foden pedig rendszeresen megjelent a koronavírus-járvány előtt édesanyjával a lelátókon is.

• Jadon Sancho (Anglia)

Szintén angol, szintén nincs több, mint 21, szintén csatár, szintén a legnagyobb ígéretek között tartják számon. Jadon Sancho – akárcsak Foden – a Manchester City saját nevelésű játékosa, ám 2017-ben elhagyta a klubot a Borussia Dortmund ificsapatáért. Sancho ezt követően villámkarriert futott be: 2017-ben megfordult a Dortmund U19-es gárdájánál (itt hat meccsen négy gólt szerzett), innen a német harmadosztályban játszó Dortmund II-höz lépett feljebb, majd még ugyanebben az évben került fel az első osztályú csapathoz.

© AFP

Sancho alapemberré vált, 2017 óta 157 meccsen lépett pályára, és 55 gólt lőtt, ebből a 2020-2021-es szezonban nyolcat jegyzett. A piaci értéke is az egekbe szökött: 117 millió euróra taksálja a Transfermarkt, a sportsajtó pedig már 2020-ban hírbe hozta a Manchester Uniteddel, a transzfer pedig idén akár meg is valósulhat. A horvátok ellen nem lépett pályára.

• Jude Bellingham (Anglia)

Sancho dortmundos csapattársa az angol válogatott Eb-keretének legfiatalabb tagja. Jude Bellingham mindössze 17 éves, de máris 55 millió euróra teszik az értékét. Karrierét ő sem Németországban kezdte, a Birmingham City U18-as csapatában focizott egy évig. Innen a nagycsapathoz kerülvén 16 évesen 44 meccsen lépett pályára, a Dortmund megfigyelői pedig ekkor vetettek rá szemet. Nem véletlenül: távozása után a Birmingham visszavonultatta a 22-es mezt, mondván, hogy valaha volt legjobb játékosuk mezszámát más már nem viselheti a klubnál.

© AFP

Bellingham a válogatottban 2020 novemberében debütált, három meccsen játszhatott eddig. A horvátok ellen a 82. percben állt be.

• Matthijs de Ligt (Hollandia)

Listánkat a 21 éves sztárok dominálják. Matthijs de Ligt belső védőként már az Ajaxban játszva felhívta magára Európa legnagyobb csapatainak figyelmét, a 2018-2019-es szezonban ugyanis egészen a Bajnokok Ligája elődöntőjéig menetelt az amszterdami csapat. De Ligt 2019-ben igazolt a Juventusba, a holland válogatottnak pedig 2017 óta tagja. Védő létére 26 válogatott meccsén két gólt is tudott szerezni.

© AFP

Pletykák szerint azonban elégedetlen a Juventus teljesítményével, és távozni szeretne. Elsődleges opcióként többen a Barcelonát emlegetik, azonban listánk egy későbbi szereplője feltehetően már betöltötte de Ligt helyét a csapatnál. A Barcelona de Ligt számára azért is lehet nagyon vonzó, mert ott korábbi ajaxos csapattársával, Frenkie de Jonggal játszhatna újra együtt. Az ukránok elleni meccsen sérülés miatt nem lépett pályára, de ha sokáig jut a csapata, akár még pályára is léphet.

• Ryan Gravenberch (Hollandia)

Bár a generációváltás az angol válogatott keretén érezhető a leginkább (átlagéletkoruk csupán 25 év), a hollandok sem sokkal maradnak el tőlük (28 az átlagéletkor). Ezt a számot lefelé húzza Ryan Gravenberch is, aki 19 évesen kapott meghívót Frank de Boer szövetségi kapitánytól. Gravenberch az Ajax alapembere, középpályásként 32 meccsen erősítette az amszterdami csapatot.

© AFP

Saját nevelésű játékos, 2018-ban elnyerte az első Abdelhak Nouri trófeát, amit a legtehetségesebb akadémisták nyerhetnek el a klubnál. Ugyanebben az évben döntött úgy a felnőtt csapat vezetése, hogy a felnőtt csapatban is helyet kap. A válogatottban először 2020-ban játszott, gólt egyelőre ott nem, csak az U21-esek között szerzett.

• Eric Garcia (Spanyolország)

Bár csak hat meccset játszott a 2020-2021-es szezonban, mégis a húszéves Eric Garciát hívta be Luis Enrique spanyol szövetségi kapitány a válogatott keretébe. Enrique – ellentétben minden szövetségi kapitánnyal – a lehetséges 26 helyett csak 24 játékost nevezett az Eb-re, arra hivatkozva, hogy mindenkit játszatni akar. Garcia jó eséllyel lehetőséget fog kapni a keretből kihagyott korábbi csapatkapitány, Sergio Ramos helyén.

© AFP

Garcia pályafutását a Barcelona akadémiáján kezdte, ám profi bemutatkozását már a Manchester City mezében ejtette meg, ahová 2018-ban igazolt. 2020-ban ijesztő sérülést szenvedett: június 17-én az Arsenal elleni bajnokin összefutott a Manchester City saját kapusával, Edersonnal, és eszméletét vesztette. A pályáról oxigénmaszkban vitték le, mint később kiderült, egy agyrázkódással megúszta a balesetet. 2021 nyarán igazolt a Barcelonához, itt azonban még nem lépett pályára.

• Ferrán Torres (Spanyolország)

Remek szezont fut a Bajnokok Ligája döntőjének elbukása ellenére is a Manchester City, ez pedig meglátszik a válogatott behívóik számán is. Ferrán Torresre a topklubok 2020-ban figyeltek fel, a Valencia szélsője pedig még azon a nyáron Angliába igazolt. Manchesterben azonban egyelőre nem lett a kezdő tizenegy tagja, jellemzően a meccsek végén cserélte őt be Guardiola.

© AFP

A felnőttek válogatottjába Enrique először 2020-ban hívta be, itt tíz meccs alatt hat gólig jutott, a korosztályos (U17-es) kerettel viszont 2017-ben megnyerte az Európa-bajnokságot, majd ugyanezzel a csapattal a világbajnoki döntőbe is bejutott. A sportág fura fintora, hogy ott az Eb döntőjében legyőzött angol válogatott fogott ki a spanyol ifiken. Azonban a 2019-es U19-es korosztálynak rendezett Európa-bajnokság kárpótolta az elbukott fináléért, ahol Torres lőtte az elődöntőben a győzelmet érő tizenegyest a franciák ellen. Itt már a döntőt is sikerült behúzniuk, megverték a címvédésre készülő portugál válogatottat.

• Pedri (Spanyolország)

A spanyol Eb-keret legfiatalabb tagja, Pedri mindössze 18 éves, és csak 2021 márciusában debütált a nemzeti csapatban.

© AFP

Korából fakadóan még a pozíciója sem teljesen tiszta a gyepen: a Barcelona idei szezonjában megjárta a középpálya jószerivel minden részét, de belekóstolhatott a bal-, illetve a jobbszélső szerepébe is. Pedri piaci értéke ennek megfelelően az elmúlt egy évben közel a tízszeresére ugrott: a Transfermarkt 70 millió euróra teszi az értékét. Ronald Koeman Barcelonájában szinte azonnal a középpálya alapembere lett: 37 mérkőzésen lépett pályára, ezek többségén kezdőként, ám összesen csak három gólt tudott lőni.

• Jamal Musiala (Németország)

Kétszeres német bajnok, egyszer megnyerte a Bajnokok Ligáját és a klubvilágbajnokságot, nyert európai szuperkupát, német szuperkupát, sőt egyszer a német harmadosztályú első helyezést is behúzta: vagyis Jamal Musiala 18 éves korára mindent megnyert, amiről egy korabeli srác ábrándozhat. Nem csoda, hogy Joachim Löw behívta a válogatottba, Musiala pedig feltehetően nem a pad koptatására kell a csapatnak.

© AFP

A Nationalelf a 2018-as világbajnokság óta teljesítménykényszerben van, akkor címvédőként a csoportmeccsek után kiestek, Musiala pedig idén segíthet kiköszörülni a csorbát. A fiatal középpályás karrierének felépítéséből nem csak csapata, a Bayern München vette ki a részét: megfordult korábban a Southampton és a Chelsea ificsapatában is.

• Alexander Isak (Svédország)

Isak 21 éves kora ellenére már megfordult az AIK, a Borussia Dortmund, a Willem II csapatában is, jelenleg pedig a Real Sociedadnál játszik. Befejező csatár, ontja is a gólokat, a 2020-2021-es szezonban összesen 17-et. A svéd felnőtt válogatottba 2017-ben hívták be először, ekkor mindössze 19 volt, azóta összesen hét gólt szerzett.

© AFP

Isakra több nagy csapat is felfigyelt teljesítményét látva, azonban az igazi bomba transzfer még várat magára. Ahhoz mindenképp kiugró formát kell mutatnia, hogy meggyőzze a korábban vele hírbe hozott Real Madridot arról, hogy ő a megfelelő választás Erling Haaland és Kylian Mbappé helyett.

• Kylian Mbappé (Franciaország)

Listánkon Mbappé a kakukktojás, ugyanis nevét valószínűleg az is ismeri, aki egyáltalán nem követi a labdarúgás világát. Mbappé 22 évesen világbajnok, és az Eb egyik legnagyobb esélyesének számító csapat élén minden bizonnyal komoly esélye lesz megnyerni az Európa-bajnokságot. Mbappé 2018 óta a Paris Saint-Germain csapatában játszik, velük a Bajnokok Ligáját leszámítva minden lehetséges kupát és bajnokságot megnyert.

© AFP / Valery Hache

Egyéni díjakat is jócskán gyűjtött: 2017-ben megnyerte a legtehetségesebb fiatalnak járó Golden Boy díjat, 2018-ban emellé csapta a világbajnokság legjobb fiatal játékosának járó díját, valamint a legjobb francia játékosnak járó díjat is. Mbappé remek nyár elé néz: több sztárcsapat is versenyez érte, de a Real Madrid tűnik a legkomolyabb ajánlattévőnek, Florentino Perez klubelnök a hírek szerint 250 millió eurót sem sajnálna érte.