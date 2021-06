Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3eb9970b-98d1-4e1f-8147-fb43ae6767ba","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Senki sem volt hosszabb ideig az ország miniszterelnöke, nagy mértékben átalakította az országot, de az is biztos, hogy Izrael még sosem volt ennyire megosztott, mint napjainkban. Így értékeli a most távozásra kényszerült Benjamin Netanjahu elmúlt 15 évét a Washington Post.","shortLead":"Senki sem volt hosszabb ideig az ország miniszterelnöke, nagy mértékben átalakította az országot, de az is biztos...","id":"20210614_Washington_Post_Netanjahu_merlege_nagyon_vegyes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eb9970b-98d1-4e1f-8147-fb43ae6767ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ace5562-02c3-42de-8454-1de5f9b0854a","keywords":null,"link":"/360/20210614_Washington_Post_Netanjahu_merlege_nagyon_vegyes","timestamp":"2021. június. 14. 08:30","title":"Washington Post: Netanjahu mérlege nagyon vegyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cf78c1-7b2b-4b14-bd70-ddf279ab489e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Veszelovszki László a dohányiparon és az információtechnológián kívül más ágazatokban is jelen van.","shortLead":"Veszelovszki László a dohányiparon és az információtechnológián kívül más ágazatokban is jelen van.","id":"202123_oneon_technologies_trafikprofit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81cf78c1-7b2b-4b14-bd70-ddf279ab489e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02806f8b-edb7-4394-8915-d73bfa0943ba","keywords":null,"link":"/360/202123_oneon_technologies_trafikprofit","timestamp":"2021. június. 14. 12:00","title":"Újabb informatikai üzletből szakítana dohányt a trafikügyek egyik nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551c74c3-aec1-4e82-b2ad-cddcbddb0445","c_author":"police.hu","category":"itthon","description":"Remekül bevált a \"bajban van az unokája\" módszer, amivel két fiatal pár fosztott több tucat idős embert, volt aki a bankkártyáját is odaadta nekik a PIN-kódjával együtt. A rendőrök most egy plázában ütöttek rajta a csalókon. ","shortLead":"Remekül bevált a \"bajban van az unokája\" módszer, amivel két fiatal pár fosztott több tucat idős embert, volt aki...","id":"20210613_20_milliot_szakitottak_az_unokazos_csalok_de_elkaptak_oket__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=551c74c3-aec1-4e82-b2ad-cddcbddb0445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b289455f-1888-4283-a911-66d75053c32e","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_20_milliot_szakitottak_az_unokazos_csalok_de_elkaptak_oket__video","timestamp":"2021. június. 13. 09:30","title":"20 milliót szakítottak az unokázós csalók, de elkapták őket - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába jelentette a problémát, újabb és újabb érvénytelen kártyákat kapott. ","shortLead":"Hiába jelentette a problémát, újabb és újabb érvénytelen kártyákat kapott. ","id":"20210613_Negy_vedettsegi_igazolvany_ervenytelen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe347a6-ec0e-4166-832b-43c0100a6d5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Negy_vedettsegi_igazolvany_ervenytelen","timestamp":"2021. június. 13. 18:17","title":"Négy védettségi igazolványt is kapott egy zuglói nő, de mindegyik érvénytelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44a0cb9-77d8-45b5-9b9f-1403d310276c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz átigazolásokkal kapcsolatban mindig jól értesült Fabrizio Romano úgy tudja, hogy Buffon a Parma csapatába igazol.","shortLead":"Az olasz átigazolásokkal kapcsolatban mindig jól értesült Fabrizio Romano úgy tudja, hogy Buffon a Parma csapatába...","id":"20210614_Buffon_Parma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d44a0cb9-77d8-45b5-9b9f-1403d310276c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e5268d-3411-4e10-9f91-b17739adba82","keywords":null,"link":"/sport/20210614_Buffon_Parma","timestamp":"2021. június. 14. 13:18","title":"Visszatérhet nevelőklubjához Gianluigi Buffon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca99f9cd-83e1-4265-b0dc-e3e32f0f7d55","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"A dán focista azt mondta a szövetségi kapitánynak: a válogatott szerinte rosszabbul érzi magát, mint ő maga. ","shortLead":"A dán focista azt mondta a szövetségi kapitánynak: a válogatott szerinte rosszabbul érzi magát, mint ő maga. ","id":"20210613_christian_eriksen_csapatorvos_szovetsegi_kapitany_szivmegallas_foci_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca99f9cd-83e1-4265-b0dc-e3e32f0f7d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824ba852-193b-4d42-8ee9-8ff663fce68f","keywords":null,"link":"/sport/20210613_christian_eriksen_csapatorvos_szovetsegi_kapitany_szivmegallas_foci_eb","timestamp":"2021. június. 13. 19:45","title":"Eriksent a halálból hozták vissza, de már viccelődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04439f58-9bef-4402-a8d0-6389c47094a3","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Összegyűjtöttük, kik azok a játékosok, akiknek fiatal koruk ellenére már meghatározó szerep juthat az Eb-n. Valószínűleg nem az Európa-bajnokság dönt majd a karrierjükről, de szép villanásokra számíthatunk tőlük. ","shortLead":"Összegyűjtöttük, kik azok a játékosok, akiknek fiatal koruk ellenére már meghatározó szerep juthat az Eb-n...","id":"20210614_Eb_fiatal_jatekosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04439f58-9bef-4402-a8d0-6389c47094a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd643446-bdf4-4a90-8a7a-2e6b9a65a725","keywords":null,"link":"/sport/20210614_Eb_fiatal_jatekosok","timestamp":"2021. június. 14. 20:00","title":"Ezekre a fiatalokra érdemes lesz figyelni a 2021-es Európa-bajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eae44ed-15a5-48ba-ac17-aa8f50824c30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"I. András sírját nyitották fel a tihanyi apátságban. A csontok DNS-vizsgálata jelenleg folyik, eredmény szeptemberre várható.\r

","shortLead":"I. András sírját nyitották fel a tihanyi apátságban. A csontok DNS-vizsgálata jelenleg folyik, eredmény szeptemberre...","id":"20210614_arpad_kori_kiralysir_tihany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eae44ed-15a5-48ba-ac17-aa8f50824c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab813a5-e75d-4f64-8077-c99b0d7292cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_arpad_kori_kiralysir_tihany","timestamp":"2021. június. 14. 20:50","title":"Újabb Árpád-kori királysírt tártak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]