[{"available":true,"c_guid":"7d8def1f-b1ee-4c02-956f-01353f070990","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik az M135i-t nem tartják elég erősnek, sportosnak. ","shortLead":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik az M135i-t nem tartják elég erősnek, sportosnak. ","id":"20210614_kemfotokon_az_izgalmasnak_igerkezo_bmw_m140i","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d8def1f-b1ee-4c02-956f-01353f070990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a470068-9b82-46da-94dd-817279def7e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_kemfotokon_az_izgalmasnak_igerkezo_bmw_m140i","timestamp":"2021. június. 14. 12:11","title":"Kémfotókon az izgalmasnak ígérkező BMW M140i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaee24fe-277d-425f-8235-e2a0180b18bf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 36 éves szombathelyi pilóta a nyolcadik helyről startolt, mivel a kora délutáni versenyt megnyerte. A fordított rajtrács szabályának értelmében annak a futamnak az első nyolc helyezettje fordított sorrendben áll fel a starthoz a következő viadalon.","shortLead":"A 36 éves szombathelyi pilóta a nyolcadik helyről startolt, mivel a kora délutáni versenyt megnyerte. A fordított...","id":"20210613_Kamion_Eb_Kiss_Norbert_Hungaroring","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaee24fe-277d-425f-8235-e2a0180b18bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b103e27-147d-4433-ad26-3daaee45f45b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_Kamion_Eb_Kiss_Norbert_Hungaroring","timestamp":"2021. június. 13. 16:31","title":"Kamion-Eb: Kiss Norbert győzött a hétvége utolsó futamán is a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0597d3c-9f20-4097-9609-0751ddbd21a3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igazán ünnepi megoldás. ","shortLead":"Igazán ünnepi megoldás. ","id":"20210613_II_Erzsebet_kiralyno_kard_szeleteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0597d3c-9f20-4097-9609-0751ddbd21a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1d4a72-05b0-4590-b347-68d56ec8e5b7","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_II_Erzsebet_kiralyno_kard_szeleteles","timestamp":"2021. június. 13. 15:31","title":"II. Erzsébet királynőnek nincs szüksége késre, karddal is megoldja a tortaszeletelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f744cc-88ce-400d-93a4-6fbca4b29c07","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Patrik Schik második, Eb-rekorder találata továbbjutást érhet a cseheknek a csoportból.","shortLead":"Patrik Schik második, Eb-rekorder találata továbbjutást érhet a cseheknek a csoportból.","id":"20210614_foci_eb_euro_2020_skocia_csehorszag_osszefoglalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70f744cc-88ce-400d-93a4-6fbca4b29c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31a44fe-c80e-4b37-90ab-3b06d48732bc","keywords":null,"link":"/sport/20210614_foci_eb_euro_2020_skocia_csehorszag_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 14. 17:27","title":"Emlékezetes cseh gól pecsételte meg a skótok sorsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"377ddb14-0d19-45ae-8ad8-ddc1e5d39709","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lökdösték és még slaggal is locsolták az aktivistákat, akik szórólapokat osztogattak - állítja a párt. ","shortLead":"Lökdösték és még slaggal is locsolták az aktivistákat, akik szórólapokat osztogattak - állítja a párt. ","id":"20210613_DKs_aktivistakra_tamadtak_a_fovarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=377ddb14-0d19-45ae-8ad8-ddc1e5d39709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13cf9be-341f-4eb8-ab86-c4a079860f83","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_DKs_aktivistakra_tamadtak_a_fovarosban","timestamp":"2021. június. 13. 13:37","title":"DK-s aktivistákra támadtak a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa929e2-e81a-4e73-9162-d45e8399b095","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Naftali Bennett a szavazás utáni percekben le is tette a hivatali esküt.","shortLead":"Naftali Bennett a szavazás utáni percekben le is tette a hivatali esküt.","id":"20210613_Tobbseg_parlament_izraeli_kormany_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afa929e2-e81a-4e73-9162-d45e8399b095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad44c5da-1d8c-4e8d-8532-7f70270949b0","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Tobbseg_parlament_izraeli_kormany_szavazas","timestamp":"2021. június. 13. 20:30","title":"Megvan a többség az új izraeli kormánynak, Netanjahu 12 év után távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b62d4c-0067-436b-8e5a-fcc79f39164b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a TextStyleBrush nevű technológiája több szempontból is hasznos lehet, ám félő is, hogy lesznek, akik visszaélnek a kézírás \"lemásolásával\".","shortLead":"A Facebook a TextStyleBrush nevű technológiája több szempontból is hasznos lehet, ám félő is, hogy lesznek, akik...","id":"20210614_textstylebrush_facebook_mesterseges_intelligencia_keziras_betutipus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58b62d4c-0067-436b-8e5a-fcc79f39164b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174b3b80-9e6a-4d93-b359-4ae6556ae549","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_textstylebrush_facebook_mesterseges_intelligencia_keziras_betutipus","timestamp":"2021. június. 14. 19:03","title":"A kézírásunkból készíthet betűtípust a Facebook mesterséges intelligenciája, de baj is lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44be9e23-e8cf-482c-ae95-13d8c731a473","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit nő több mint 10 éves sirályfotója annyira megtetszett a Google-nek, hogy azonnal pénzt adott érte. A felvételt még egy hónapokig tartó reklámkampányhoz is felhasználják.","shortLead":"Egy brit nő több mint 10 éves sirályfotója annyira megtetszett a Google-nek, hogy azonnal pénzt adott érte. A felvételt...","id":"20210614_google_siraly_foto_oriasplakat_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44be9e23-e8cf-482c-ae95-13d8c731a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a24ba23-d446-4209-acab-6b7ec08eba4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_google_siraly_foto_oriasplakat_reklam","timestamp":"2021. június. 14. 11:03","title":"Ha vannak meghökkentő nyári fotói, nehogy kidobja őket, egy vagyont érhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]