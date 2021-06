Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ee106f73-d05f-4017-be9d-79190b327fdf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 35 éves teniszező szeretné meghosszabbítani a karrierjét, ezért most inkább nem kockáztat.","shortLead":"A 35 éves teniszező szeretné meghosszabbítani a karrierjét, ezért most inkább nem kockáztat.","id":"20210617_Visszalepett_Rafa_Nadal_Wimbledontol_es_az_Olimpiatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee106f73-d05f-4017-be9d-79190b327fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b00530-79d1-4bc6-8947-9e5c4751b13b","keywords":null,"link":"/sport/20210617_Visszalepett_Rafa_Nadal_Wimbledontol_es_az_Olimpiatol","timestamp":"2021. június. 17. 15:01","title":"Visszalépett Rafael Nadal Wimbledontól és az olimpiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803b2f3c-c611-4e56-bc86-3e90d2d6c354","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint több szülő és nagyszülő is jelezte nekik, hogy a kormánypárt Karácsony Gergely lejárató reklámjai a gyermekműsorok alatt is futnak.","shortLead":"A párt szerint több szülő és nagyszülő is jelezte nekik, hogy a kormánypárt Karácsony Gergely lejárató reklámjai...","id":"20210616_momentum_feljelentes_fideszt_youtube_reklama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=803b2f3c-c611-4e56-bc86-3e90d2d6c354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce489aa-0e9f-4be7-87fa-5e13332fb8c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_momentum_feljelentes_fideszt_youtube_reklama","timestamp":"2021. június. 16. 18:07","title":"A Momentum feljelentette a Fideszt a Youtube-reklámai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kocsis Máté sajtótájékoztatón közölte a frakció döntését.","shortLead":"Kocsis Máté sajtótájékoztatón közölte a frakció döntését.","id":"20210617_fidesz_frakcio_hitelmoratorium_hosszabbitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25cd333-904d-42f8-a34e-d859fe4101d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_fidesz_frakcio_hitelmoratorium_hosszabbitas","timestamp":"2021. június. 17. 15:35","title":"A hitelmoratórium fenntartását kéri a Fidesz-frakció a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a0dacd-5338-4651-8f88-ccfaa3f4d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem csak adómentes juttatásnak számít majd, de a cégek leírhatják a társasági adóból a bringák árát, és nem csak a kerékpárokét, hanem az elektromos kerékpárokét is.","shortLead":"Nem csak adómentes juttatásnak számít majd, de a cégek leírhatják a társasági adóból a bringák árát, és nem csak...","id":"20210616_adomentes_lesz_a_ceges_kerekpar_szja_tao","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30a0dacd-5338-4651-8f88-ccfaa3f4d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdeb57fb-fddd-4582-8756-858ac16a32cb","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_adomentes_lesz_a_ceges_kerekpar_szja_tao","timestamp":"2021. június. 16. 18:49","title":"Ingyenkerékpárt adhatnak a cégek jövőre a dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b800fcf-8071-40f0-a243-28a38c131b3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Clément Beaune európai ügyekért felelős államtitkár szerint Németország is támogatja, hogy tárgyaljanak a törvényről.\r

","shortLead":"Clément Beaune európai ügyekért felelős államtitkár szerint Németország is támogatja, hogy tárgyaljanak a törvényről.\r

","id":"20210616_Franciaorszag_targyalas_Europai_Unio_homofobtorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b800fcf-8071-40f0-a243-28a38c131b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171eace1-72ca-466e-b385-f1011ba0876e","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_Franciaorszag_targyalas_Europai_Unio_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 16. 17:07","title":"Franciaország tárgyalást kezdeményez az Európai Unióban a magyar homofóbtörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87a4b74-8534-4142-9dea-0a20db047ab2","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Linz kétarcú: egyszerre találjunk meg a nyugalmat és a pezsgést a városban. A Duna-part igazi feltöltődést nyújt, a főtéren a kávézók teraszain pihenhetünk meg, hogy aztán újult erővel vágjunk neki a sétának. Ezen a nyáron érdemes minél közelebbi úti célokat felkeresni, és olyan városba ellátogatni, ami eddig kimaradt. Linz tökéletes választás, irány Ausztria! ","shortLead":"Linz kétarcú: egyszerre találjunk meg a nyugalmat és a pezsgést a városban. A Duna-part igazi feltöltődést nyújt...","id":"feelaustria_20210608_Ot_plusz_egy_ok_amiert_Linzet_mindenkeppen_latni_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b87a4b74-8534-4142-9dea-0a20db047ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e183fc9-3e54-4657-b3d9-fb3b8efd43ae","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20210608_Ot_plusz_egy_ok_amiert_Linzet_mindenkeppen_latni_kell","timestamp":"2021. június. 17. 07:30","title":"Öt plusz egy ok, amiért Linzet mindenképpen látni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"eec67b30-25f7-46f4-a44b-cae47a9d5391","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg egy memórialemez hibásodott meg. ","shortLead":"Valószínűleg egy memórialemez hibásodott meg. ","id":"20210616_Szamitogepes_problema_Hubble_urteleszkop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eec67b30-25f7-46f4-a44b-cae47a9d5391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df28f66-7e2c-4f67-89b4-648b5365ecfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_Szamitogepes_problema_Hubble_urteleszkop","timestamp":"2021. június. 16. 21:37","title":"Számítógépes probléma sújtja a Hubble űrteleszkópot, leállt a csillagászati megfigyelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d6f9c3-588c-47ed-b64a-19748979203b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár mellett igazi őrület lehet dolgozni.","shortLead":"Az államtitkár mellett igazi őrület lehet dolgozni.","id":"20210617_menczer_tamas_allamtitkar_foci_dekazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d6f9c3-588c-47ed-b64a-19748979203b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75236827-84ed-485f-80fb-b7e023bff3f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_menczer_tamas_allamtitkar_foci_dekazas","timestamp":"2021. június. 17. 18:10","title":"Menczer Tamás is bemutatta, milyen jól dekáznak a fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]