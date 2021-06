Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokon át gyűjtött adatokat a Taobao webshopjának látogatóiról egy szoftverfejlesztő, aki az Alibaba egyik beszállítójánál dolgozott.","shortLead":"Hónapokon át gyűjtött adatokat a Taobao webshopjának látogatóiról egy szoftverfejlesztő, aki az Alibaba egyik...","id":"20210617_alibaba_taobao_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da62414a-6f9b-4ff3-a700-39018420254d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_alibaba_taobao_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2021. június. 17. 08:33","title":"1,1 milliárd felhasználói adatot loptak el az Alibabától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MKKE szerint akár Thomas Mann, William Shakespeare, Babits Mihály, Weöres Sándor vagy Faludy György művei is a tilalom alá eshetnek.","shortLead":"Az MKKE szerint akár Thomas Mann, William Shakespeare, Babits Mihály, Weöres Sándor vagy Faludy György művei is...","id":"20210616_melegellenes_torveny_felulvizsgalat_magyar_konyvkiadok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ffbc19-baa5-4925-9d5c-735be3a3afa9","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_melegellenes_torveny_felulvizsgalat_magyar_konyvkiadok","timestamp":"2021. június. 16. 21:21","title":"A melegellenes törvény felülvizsgálatát kérik a magyar könyvkiadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e765cc53-eb8e-418f-a7dc-111d9a4186c6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyéves börtönbüntetést és 3750 eurós pénzbüntetést kaphat Franciaország egykori köztársasági elnöke, akit öt órán keresztül faggattak az elnökválasztási kampány pénzügyeiről. A kampányt egyébként elveszítette a magyar származású francia elnök.","shortLead":"Egyéves börtönbüntetést és 3750 eurós pénzbüntetést kaphat Franciaország egykori köztársasági elnöke, akit öt órán...","id":"20210616_Szorul_a_hurok_Sarkozy_nyaka_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e765cc53-eb8e-418f-a7dc-111d9a4186c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5b0cd5-76ac-429c-b7d3-fe7fa801b0d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_Szorul_a_hurok_Sarkozy_nyaka_korul","timestamp":"2021. június. 16. 15:39","title":"Szorul a hurok Sarkozy körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430ecd55-7ad9-4524-8c94-b60fb1ffbdb7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Polarstern német kutatóhajó 150 TB adatot és több mint ezer jégmintát gyűjtött be, hogy kiderítsék a szakemberek, miként alakul a jég olvadása az Északi-sarkon.","shortLead":"A Polarstern német kutatóhajó 150 TB adatot és több mint ezer jégmintát gyűjtött be, hogy kiderítsék a szakemberek...","id":"20210615_polarstern_kutatas_eszaki_sarki_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=430ecd55-7ad9-4524-8c94-b60fb1ffbdb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d0415e-12e1-4ab7-b60c-246c6abe713c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_polarstern_kutatas_eszaki_sarki_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2021. június. 15. 20:03","title":"Soha nem húzódott olyan gyorsan vissza az észak-sarki tengeri jég, mint 2020 nyarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég 15 korábbi vezető beosztású munkatársát is bíróság elé állították, többen kaptak súlyos pénzbüntetéset, mert magánnyomozókat küldtek az alkalmazottakra.","shortLead":"A cég 15 korábbi vezető beosztású munkatársát is bíróság elé állították, többen kaptak súlyos pénzbüntetéset, mert...","id":"20210615_megfigyelesi_ugy_ikea_franciaorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91287d7-14d9-4c38-897d-5816cd2ffdf3","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_megfigyelesi_ugy_ikea_franciaorszag","timestamp":"2021. június. 15. 16:11","title":"Az alkalmazottak után szaglászott a francia IKEA, egymillió eurós bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad6f23-0761-4374-8174-7582423b54a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tevek szerint a 2030-as évek közepén állhatna csatasorba az az újfajta repülőgép-hajtómű, amit a francia Safran nevű vállalattal fejleszthet ki a GE Aviation.","shortLead":"A tevek szerint a 2030-as évek közepén állhatna csatasorba az az újfajta repülőgép-hajtómű, amit a francia Safran nevű...","id":"20210616_repulogep_karosanyag_kibocsatas_kornyezetszennyezes_hajtomu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dad6f23-0761-4374-8174-7582423b54a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a251061d-10ef-4fb0-84ef-879e45daddd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_repulogep_karosanyag_kibocsatas_kornyezetszennyezes_hajtomu","timestamp":"2021. június. 16. 16:03","title":"Ötödével csökkentené a repülőgépek károsanyag-kibocsátását a General Electric új hajtóműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Keddre 112 új fertőzöttet találtak a 2 milliós országban, ahol egyébként már megjelent a koronavírus indiai változata is.","shortLead":"Keddre 112 új fertőzöttet találtak a 2 milliós országban, ahol egyébként már megjelent a koronavírus indiai változata...","id":"20210615_szloveniaban_veget_ert_a_jarvanyhelyzet_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89022384-f25d-4820-b067-ed53408a467a","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_szloveniaban_veget_ert_a_jarvanyhelyzet_korlatozasok","timestamp":"2021. június. 15. 19:21","title":"Véget ért a járványhelyzet Szlovéniában, de maradt még pár korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afbb4eb-f599-49a4-97b2-fca33dfcc5c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az aktivista az olajipar, illetve a tornát szponzoráló Volkswagen ellen tiltakozott.","shortLead":"Az aktivista az olajipar, illetve a tornát szponzoráló Volkswagen ellen tiltakozott.","id":"20210616_greenpeace_sikloernyo_nemetorszag_franciaorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4afbb4eb-f599-49a4-97b2-fca33dfcc5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8f661a-590c-46f6-bd52-ee19ebe54ce8","keywords":null,"link":"/elet/20210616_greenpeace_sikloernyo_nemetorszag_franciaorszag","timestamp":"2021. június. 16. 08:00","title":"Egy siklóernyős Greenpeace-aktivista a nézők közé repült a német–francia meccsen, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]