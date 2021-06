Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d6b81057-2293-4d64-89f7-4b7b1c7956c1","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az előválasztás éppen a Fidesz által eltörölt első fordulót hozza vissza, kézműves módszerekkel. Vélemény.","shortLead":"Az előválasztás éppen a Fidesz által eltörölt első fordulót hozza vissza, kézműves módszerekkel. Vélemény.","id":"202124_Tota_W_Vonzasok_es_valasztasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6b81057-2293-4d64-89f7-4b7b1c7956c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7868de0-574f-4d03-add7-16f00ab3944a","keywords":null,"link":"/360/202124_Tota_W_Vonzasok_es_valasztasok","timestamp":"2021. június. 18. 11:00","title":"Tóta W.: Vonzások és választások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11012322-6f4c-441e-99af-bdd0b8ffc690","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nicolas Cage egy ideje elég furcsa filmekben szerepel. Úgy tűnik, a szarvasgomba-kereső malaca utáni nyomozásról szóló Pig sem lesz kivétel.","shortLead":"Nicolas Cage egy ideje elég furcsa filmekben szerepel. Úgy tűnik, a szarvasgomba-kereső malaca utáni nyomozásról szóló...","id":"20210618_Megnezheti_magat_aki_ellopta_Nicolas_Cage_disznajat_pig_trailer_elozetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11012322-6f4c-441e-99af-bdd0b8ffc690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c54d053-cefb-4bb1-8a5c-c37b9dd40587","keywords":null,"link":"/elet/20210618_Megnezheti_magat_aki_ellopta_Nicolas_Cage_disznajat_pig_trailer_elozetes","timestamp":"2021. június. 18. 14:45","title":"Megnézheti magát, aki ellopta Nicolas Cage disznóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Fejben középre helyezem magam, de azt is látom, hogy ez nem lehetséges, mert a társadalom nem engedi” – mondta Fluor Tomi egy vele készült interjúban.","shortLead":"„Fejben középre helyezem magam, de azt is látom, hogy ez nem lehetséges, mert a társadalom nem engedi” – mondta Fluor...","id":"20210617_fluor_tomi_interju_majka_szijjarto_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5d3249-8aa8-4d59-8dfc-cf9a66085f25","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_fluor_tomi_interju_majka_szijjarto_peter","timestamp":"2021. június. 17. 20:55","title":"Fluor: Összemosni a pedofíliát és a homoszexualitást szint alatti, méltatlan, gonosz és tuskó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b00253-47fe-467f-9e20-2d0083b870bc","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az egész ország rosszul jár az LMBT+-jogok szűkítésével, akkor is, ha nem az érzelmeket és a jogi kérdéseket nézzük, hanem szigorúan csakis a gazdasági hatásokat. Ahogy százötven éve a nők, fél évszázaddal ezelőtt pedig nyugaton a feketék diszkriminációja kapcsán, úgy vezetik le most közgazdászok: a teljes nemzetgazdaság bukik azon, ha néhány csoportot kiközösítünk.","shortLead":"Az egész ország rosszul jár az LMBT+-jogok szűkítésével, akkor is, ha nem az érzelmeket és a jogi kérdéseket nézzük...","id":"20210617_homofob_gazdasag_novekedes_diszkriminacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6b00253-47fe-467f-9e20-2d0083b870bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e749812-e6f8-4484-ab91-acae6d711ba3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_homofob_gazdasag_novekedes_diszkriminacio","timestamp":"2021. június. 17. 11:27","title":"Óriásit nőhet a gazdaság teljesítménye, ha a kormány nem homofób","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Új Világ Néppárt miniszterelnök-jelöltje szerint a 2022-es választáson eldől a pártja sorsa.","shortLead":"Az Új Világ Néppárt miniszterelnök-jelöltje szerint a 2022-es választáson eldől a pártja sorsa.","id":"20210618_palinkas_jozsef_uj_vilag_neppart_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0638bf34-1556-4d88-8cab-5d049d71fa75","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_palinkas_jozsef_uj_vilag_neppart_orban","timestamp":"2021. június. 18. 09:49","title":"Pálinkás: Sokan azért maradnak Orbán mellett, mert az egzisztenciájuk függ tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3843ecab-cebe-41ae-a932-e26c3358bca3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Meghosszabbította a negyedik hullámra is felkészülő kormány a járványügyi készültséget, ami alapvetően csak egészségügyi kérdésekre vonatkozik, de nem is ez a lényeg, hiszen hatályban van a veszélyhelyzet is, ami különleges jogrend, széles körű kormányzati hatáskörökkel.","shortLead":"Meghosszabbította a negyedik hullámra is felkészülő kormány a járványügyi készültséget, ami alapvetően csak...","id":"20210617_Jarvanyugy_kulonleges_jogrend_veszelyhelyzet_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3843ecab-cebe-41ae-a932-e26c3358bca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ad1c42-def4-4676-abee-34de1e141d46","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Jarvanyugy_kulonleges_jogrend_veszelyhelyzet_covid","timestamp":"2021. június. 17. 17:10","title":"Miféle készültséget hosszabbított meg most a kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Regeneron nevű amerikai cég antitestkoktélja a súlyosabb állapotban lévő koronavírusos betegeknek jelenthet segítséget. Az első nagyobb kutatás alapján működő terápiáról van szó, de egyhamar nem fog elterjedni.","shortLead":"A Regeneron nevű amerikai cég antitestkoktélja a súlyosabb állapotban lévő koronavírusos betegeknek jelenthet...","id":"20210617_koronavirus_antitest_kezeles_gyogyszer_regeneron_regen_cov","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb0feec-18db-4030-b50e-ca47175d0024","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_koronavirus_antitest_kezeles_gyogyszer_regeneron_regen_cov","timestamp":"2021. június. 17. 16:08","title":"Drága, kevés van belőle, de működik: itt a koronavírus-betegség elleni újabb fegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25814fc7-44af-4e80-be6e-96d8fa0a5ac1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mint kiderült, önmagában az adatok jogosulatlan kezelése még nem bűncselekmény.","shortLead":"Mint kiderült, önmagában az adatok jogosulatlan kezelése még nem bűncselekmény.","id":"20210617_tatai_civilek_listazas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25814fc7-44af-4e80-be6e-96d8fa0a5ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180ecbd8-a130-4f97-b053-590162807bab","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_tatai_civilek_listazas_rendorseg","timestamp":"2021. június. 17. 17:50","title":"A rendőrség szerint nem bűncselekmény a tatai civilek listázása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]