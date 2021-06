Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"be85eb7e-64b5-4e68-8cf2-f75f2937013a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnépszerűbb kriptopénz, a bitcoin kitermelése komoly ráfordítást igényel, de a geotermikus energia itt is jól jöhet. Egy közép-amerikai államban kipróbálják, mennyire.","shortLead":"A legnépszerűbb kriptopénz, a bitcoin kitermelése komoly ráfordítást igényel, de a geotermikus energia itt is jól...","id":"20210617_el_salvador_vulkan_bitcoin_banyaszat_geotermikus_energia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be85eb7e-64b5-4e68-8cf2-f75f2937013a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ac5f1c-901a-4d19-953e-3837593bf564","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_el_salvador_vulkan_bitcoin_banyaszat_geotermikus_energia","timestamp":"2021. június. 17. 11:03","title":"Vulkánokkal generálnának pénzt El Salvadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze, mindennek ára van. Mármint nemcsak szó szerint. A Story magazin szerint Várkonyi Andreát „aranykalitkába” zárja majd a házassága Mészáros Lőrinccel.","shortLead":"Persze, mindennek ára van. Mármint nemcsak szó szerint. A Story magazin szerint Várkonyi Andreát „aranykalitkába” zárja...","id":"20210617_Igy_nez_ki_Varkonyi_Andrea_uj_elete_a_bulvar_szerint_magangepek_draga_ruhak_testorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43d1837-7513-4b09-890d-a6d624e5e334","keywords":null,"link":"/elet/20210617_Igy_nez_ki_Varkonyi_Andrea_uj_elete_a_bulvar_szerint_magangepek_draga_ruhak_testorok","timestamp":"2021. június. 17. 14:48","title":"Így néz ki Várkonyi Andrea új élete a bulvár szerint: magángépek, drága ruhák, testőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69b965d-9aee-40aa-9373-737a9c60b8a6","c_author":"K. B. ","category":"kultura","description":"A Nemzeti Filmalap azt állítja, a dolognak nincs köze ahhoz, hogy a kormány betiltotta a „nemváltás bemutatását” a tizennyolc éven aluliaknak.","shortLead":"A Nemzeti Filmalap azt állítja, a dolognak nincs köze ahhoz, hogy a kormány betiltotta a „nemváltás bemutatását”...","id":"20210617_Kikerult_a_transznemu_fiatalrol_szolo_film_a_Magyar_Mozgokep_Fesztival_programjabol_tobi_szinei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c69b965d-9aee-40aa-9373-737a9c60b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172225a2-58e3-432b-a45f-3802f0060422","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Kikerult_a_transznemu_fiatalrol_szolo_film_a_Magyar_Mozgokep_Fesztival_programjabol_tobi_szinei","timestamp":"2021. június. 17. 16:05","title":"Kikerült a transznemű fiatalról szóló film a Magyar Mozgókép Fesztivál programjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a0dacd-5338-4651-8f88-ccfaa3f4d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem csak adómentes juttatásnak számít majd, de a cégek leírhatják a társasági adóból a bringák árát, és nem csak a kerékpárokét, hanem az elektromos kerékpárokét is.","shortLead":"Nem csak adómentes juttatásnak számít majd, de a cégek leírhatják a társasági adóból a bringák árát, és nem csak...","id":"20210616_adomentes_lesz_a_ceges_kerekpar_szja_tao","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30a0dacd-5338-4651-8f88-ccfaa3f4d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdeb57fb-fddd-4582-8756-858ac16a32cb","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_adomentes_lesz_a_ceges_kerekpar_szja_tao","timestamp":"2021. június. 16. 18:49","title":"Ingyenkerékpárt adhatnak a cégek jövőre a dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015e69a8-0b40-462e-bceb-68d779595b3b","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Sorra buknak be az adókkal trükköző vagyonvédelmi cégek, legutóbb az NBI-es focimeccsek biztosításáról híres Tóth Csaba és társai kerültek emiatt pácba. De milyen módszerekkel próbálják kijátszani az államot, mire jók a \"dobós cégek\", miért van sok pénz a meccsek biztosításában és kik azok, akik még a csalókat is meg tudják kopasztani? ","shortLead":"Sorra buknak be az adókkal trükköző vagyonvédelmi cégek, legutóbb az NBI-es focimeccsek biztosításáról híres Tóth Csaba...","id":"20210618_A_focimeccsek_biztositasa_egy_aranybanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=015e69a8-0b40-462e-bceb-68d779595b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb084c29-c06d-4cac-a7eb-10f05fa8ac0c","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_A_focimeccsek_biztositasa_egy_aranybanya","timestamp":"2021. június. 18. 06:30","title":"Nagyban megy az ügyeskedés a vagyonőröknél, a focimeccsek biztosítása pedig aranybánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a376148-08d5-42ae-8a19-e327373d3c2c","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Legfeljebb 200 ezerre tehető azoknak a családoknak a száma, amelyek a választási csaliként belengetett adó-visszatérítés mintegy másfél millió forintos maximális összegéből részesülhetnek. Az egyéni csalódásokon túl már megint a hosszú távú társadalmi érdek sérül.","shortLead":"Legfeljebb 200 ezerre tehető azoknak a családoknak a száma, amelyek a választási csaliként belengetett...","id":"20210617_A_polip_csabjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a376148-08d5-42ae-8a19-e327373d3c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4184e3b6-606e-49f4-bd2a-db258638279a","keywords":null,"link":"/360/20210617_A_polip_csabjai","timestamp":"2021. június. 17. 06:30","title":"Számít az adó-visszatérítésre, amit Orbán Viktor ígért? Nagyot csalódhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a51f24-09a9-4e1e-8a73-76899d464692","c_author":"Bihari Ádám - Németh András","category":"vilag","description":"Konstruktívnak és hasznosnak nevezte Joe Biden amerikai elnökkel folytatott szerdai genfi tárgyalásait Vlagyimir Putyin orosz elnök. A politikus nagyon vigyázott arra, hogy ne bántsa meg tárgyalóparterét. Putyin szerint a legismertebb orosz ellenzéki Alekszej Navalnij szándékosan sértette meg az orosz törvényeket és tartóztattatta le magát.","shortLead":"Konstruktívnak és hasznosnak nevezte Joe Biden amerikai elnökkel folytatott szerdai genfi tárgyalásait Vlagyimir Putyin...","id":"20210616_Bekeben_komoly_megallapodasok_nelkul_targyalt_Putyin_es_Biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02a51f24-09a9-4e1e-8a73-76899d464692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c89efa-90e5-4d85-a87c-9e6f9fc93c34","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_Bekeben_komoly_megallapodasok_nelkul_targyalt_Putyin_es_Biden","timestamp":"2021. június. 16. 20:26","title":"Nem mutogatta izmait, de azért odaszólogatott egymásnak Biden és Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznél áttétes rákos megbetegedést diagnosztizáltak tavaly.","shortLead":"A színésznél áttétes rákos megbetegedést diagnosztizáltak tavaly.","id":"20210617_Egy_ev_elethalal_harc_utan_ismet_dolgozik_Forgacs_Gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ad6daf-a215-462e-b0fe-16d9732a6520","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Egy_ev_elethalal_harc_utan_ismet_dolgozik_Forgacs_Gabor","timestamp":"2021. június. 17. 15:03","title":"Egy év élet-halál harc után ismét dolgozik Forgács Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]