[{"available":true,"c_guid":"1c2d6315-632d-4ce5-b3b2-655b07c5e4b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, az apák napja végképp megvetette a lábát az ünnepek között.","shortLead":"Úgy tűnik, az apák napja végképp megvetette a lábát az ünnepek között.","id":"20210620_A_politikusok_nem_gyoznek_posztolni_az_apjukrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c2d6315-632d-4ce5-b3b2-655b07c5e4b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab769c07-bb3a-462d-b45c-d518e1dbbf23","keywords":null,"link":"/elet/20210620_A_politikusok_nem_gyoznek_posztolni_az_apjukrol","timestamp":"2021. június. 20. 12:20","title":"A politikusok nem győznek posztolni az apjukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972e3cae-3738-480a-a6e8-865433b88a30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Warren Higgs nagyon várja már a műtétet.","shortLead":"Warren Higgs nagyon várja már a műtétet.","id":"20210621_40_kilosra_nottek_egy_brit_ferfi_vesei_mar_lelegezni_is_alig_tud_miattuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=972e3cae-3738-480a-a6e8-865433b88a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e83c7c5-4c49-4e5a-a9e3-49d9655b9beb","keywords":null,"link":"/elet/20210621_40_kilosra_nottek_egy_brit_ferfi_vesei_mar_lelegezni_is_alig_tud_miattuk","timestamp":"2021. június. 21. 11:34","title":"40 kilósra nőttek egy brit férfi veséi, már lélegezni is alig tud miattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f833749-106a-4e68-886a-6987e50068ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyi polgármester szerint terrortámadás történt, a rendőrség egyelőre nem nyilatkozott a részletekről. Egy ember meghalt, többen megsérültek.","shortLead":"A helyi polgármester szerint terrortámadás történt, a rendőrség egyelőre nem nyilatkozott a részletekről. Egy ember...","id":"20210620_A_Pride_felvonulas_nezoi_koze_hajtott_egy_autos_Floridaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f833749-106a-4e68-886a-6987e50068ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2315b6-35f9-4230-8dea-30cc8d31ac3f","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_A_Pride_felvonulas_nezoi_koze_hajtott_egy_autos_Floridaban","timestamp":"2021. június. 20. 08:38","title":"A Pride felvonulás nézői közé hajtott egy autós Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44542f8-ed59-46ff-80e6-3cebdd17d8a0","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Immár 27 asszonynak ad munkát a tardi Matyodesign társadalmi vállalkozás, akik akár 100-120 ezer forintot is \"összehímezhetnek\" nyugdíj mellé egy hónap alatt. A koronavírus-járvány azonban nemcsak a viszonteladóikat érintette hátrányosan, de a pandémia előtt induló új üzletágukat, a szervezett túrákat is. Az értékesítési modelljük azonban fordult. Váczi Rozival, a Matyodesign alapítójával beszélgettünk Tardon. ","shortLead":"Immár 27 asszonynak ad munkát a tardi Matyodesign társadalmi vállalkozás, akik akár 100-120 ezer forintot is...","id":"20210620_matyodesign_csr_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b44542f8-ed59-46ff-80e6-3cebdd17d8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf9e14d-16d5-48db-a461-e79ba3860b10","keywords":null,"link":"/kkv/20210620_matyodesign_csr_koronavirus","timestamp":"2021. június. 20. 18:00","title":"Magyar faluból, nyugdíjasokkal veszi fel a harcot a világcégekkel egy vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7defde91-cf71-4ff3-a4bd-bd0ba38245fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A sötét anyag minden kétséget kizáró hiányát azonosította az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA Hubble űrteleszkópja egy ultradiffúz galaxisban.","shortLead":"A sötét anyag minden kétséget kizáró hiányát azonosította az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA Hubble űrteleszkópja...","id":"20210621_ngc1052df2_ultradiffuz_galaxis_sotet_anyag_hianya_hubble","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7defde91-cf71-4ff3-a4bd-bd0ba38245fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c91840-36e2-4c83-8651-2234adc11457","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_ngc1052df2_ultradiffuz_galaxis_sotet_anyag_hianya_hubble","timestamp":"2021. június. 21. 11:03","title":"Olyan furcsa galaxist talált a Hubble, hogy a tudósok sem értik, mi történhet odaát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1f7bf4-091c-412d-a801-e29d7adf3c43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vidám perceket szerezhet az alábbi okostelefonos alkalmazás, amellyel „megszólaltathatjuk” fotóinkat.","shortLead":"Vidám perceket szerezhet az alábbi okostelefonos alkalmazás, amellyel „megszólaltathatjuk” fotóinkat.","id":"20210621_chatterpix_fenykepen_levo_szemely_megszolaltatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b1f7bf4-091c-412d-a801-e29d7adf3c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc5ecaa-5011-4a4f-8015-f4a75b0a19e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_chatterpix_fenykepen_levo_szemely_megszolaltatasa","timestamp":"2021. június. 21. 12:03","title":"Így szólaltathat meg bárkit egy fényképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, és beismerte tettét.","shortLead":"A férfi lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, és beismerte tettét.","id":"20210621_sz_balazs_itelet_pedofil_gyor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcfab40-919e-48f9-8d22-fcbc5fd0441d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_sz_balazs_itelet_pedofil_gyor","timestamp":"2021. június. 21. 16:09","title":"Két és fél év börtönre ítélték a Fidesz volt alkalmazottját, aki kislányokról készített felvételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916f689c-e461-4f6c-a8a6-8beef5cf6696","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megtalálták egy 250 kilogrammos szovjet légibomba maradványát is. A környék kiürítését és lezárását feloldották.","shortLead":"Megtalálták egy 250 kilogrammos szovjet légibomba maradványát is. A környék kiürítését és lezárását feloldották.","id":"20210620_100_kilos_volt_a_legibomba_amelyet_a_Lanchidnall_hatastalanitottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=916f689c-e461-4f6c-a8a6-8beef5cf6696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc137ef-5922-4847-af63-b071e1d8641d","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_100_kilos_volt_a_legibomba_amelyet_a_Lanchidnall_hatastalanitottak","timestamp":"2021. június. 20. 11:56","title":"100 kilós volt a légibomba, amelyet a Lánchídnál hatástalanítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]