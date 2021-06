A C-csoportos Ukrajna és Ausztria Bukarestben mérkőzik. Mindkét csapat számára van tétje a meccsnek, hiszen élnek még a továbbjutási reményeik. Két kör után 3-3 ponttal állnak, az előbbieknek 4-4, az utóbbiaknak 3-3 a gólkülönbségük.

„Mindkét csapat győzelemre fog játszani, mert bár nekünk az egy pont is elég lenne a második hely megőrzéséhez, így a biztos továbbjutáshoz, egy ilyen nagy tornán azonban ezzel a felfogással nem lehet messzire jutni. Győzni szeretnénk” – mondta Andrij Sevcsenko, az ukránok szövetségi kapitánya a vasárnapi sajtótájékoztatón.

Az osztrákokat irányító Franco Foda arról beszélt: a sorsuk a saját kezükben van, csak rajtuk múlik, hogy továbbjutnak-e a nyolcaddöntőbe. Ebben nagy segítséget jelenthet az egy meccsre eltiltott kulcsemberük, Marko Arnautovic visszatérése. Az apai ágon szerb származású focista azért nem játszhatott Hollandia ellen (2-0-ra kikaptak), mert a 3-1-re megnyert, Észak-Macedónia elleni találkozón a gólöröme közben sértő megjegyzéseket kiabált a riválisoknak. (Albánozva szidta a macedónokat, akiknek az országában jelentős albán kisebbség él), majd azzal védekezett: szó sincs arról, hogy rasszista lenne, hiszen vannak albán barátai.

A C csoport másik, amszterdami mérkőzésnek a továbbjutás szempontjából nincs tétje, hiszen a 6 ponttal álló hollandok biztosították nyolcaddöntős részvételüket, míg az Eb-újonc, pont nélküli északmacedónok biztos kiesők.

Frank de Boer szövetségi kapitány ugyanakkor figyelmeztetett: nem becsülhetik le ellenfelüket, amely megérdemli, hogy Eb-résztvevő legyen. Arról is beszélt, hogy az északmacedónok szervezettek, jól teljesítettek eddig az Eb-n, a torna után a válogatottságtól visszavonuló Goran Pandev személyében pedig egy rutinos „öreg rókát” is a soraikban tudhatnak, aki képes a különbséget jelenteni, és nagy kedvvel futballozik a tornán.

A B csoportban az egyik legjobbjukat, Christian Eriksent az első meccs óta nélkülözni kényszerülő dánok pont nélkül várják az Oroszország elleni zárómérkőzését a B csoportban, ennek ellenére még összejöhet nekik a továbbjutás is. Dánia a finnektől 1-0-ra, majd a világranglistát vezető belgáktól 2-1-re kapott ki Koppenhágában, és harmadik csoportmeccsén sem kell kimozdulnia otthonról, miután az ugyancsak társrendező oroszokkal szintén a Parken Stadionban találkozik.

Dán győzelem esetén az oroszokat akár meg is előzhetik, hiszen pontszámban beérnék őket, és ilyenkor az egymás elleni eredmény rangsorol. Sorsuk viszont két vereség után már nemcsak a saját kezükben van, a biztos továbbjutást jelentő második hely eléréséhez az is kellene, hogy a már nyolcaddöntős belgák a finnek ellen is igazolják a papírformát, és nyerjenek. Belgiumnak viszont Szentpéterváron már a döntetlen is csoportelsőséget érne.

Az oroszokat 3-0-ra, a dánokat pedig 2-1-re legyőző belgák már biztos résztvevői az egyenes kieséses szakasznak. A mai, finnek elleni találkozón kénytelenek lesznek nélkülözni az előző meccsen megsérült Thorgan Hazard-t, aki kisebb térdsérülést szenvedett legutóbb, rajta kívül azonban minden sztár Roberto Martinez szövetségi kapitány rendelkezésére áll. Nem fogja mindegyiküket pihentetni: Eden Hazard, Axel Witsel és Kevin de Bruyne kezdeni fog.

Finnország most három ponttal a csoport harmadik helyén áll, az oroszok csak a jobb gólkülönbséggel vannak előttük. Ha meg tudják verni a belgákat, már ott is vannak a 16 között. Amennyiben Oroszország kikap Dániától, a döntetlen is elég lehet a továbbjutásukhoz.