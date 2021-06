Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66c6a5c2-826f-4b7e-ae8c-70dffb81e8c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába dübörög a globális tömegtájékoztatási kampány a koronavírusról, a világtól többé-kevésbé elzárt törzsek tagjait csak rendhagyó módszerrel lehet felvilágosítani a Covid–19 lényegéről és a lehetséges védekezésről – állítja egy nemzetközi kutatócsapat.","shortLead":"Hiába dübörög a globális tömegtájékoztatási kampány a koronavírusról, a világtól többé-kevésbé elzárt törzsek tagjait...","id":"202124_koronavirusrol_tavoli_torzseknek_jatszani_is_engedd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66c6a5c2-826f-4b7e-ae8c-70dffb81e8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d10d7d-ea6c-4cd6-a5a2-6f55aabd9941","keywords":null,"link":"/360/202124_koronavirusrol_tavoli_torzseknek_jatszani_is_engedd","timestamp":"2021. június. 21. 12:30","title":"Mit mondanak a bennszülötteknek, akik sötét varázslatnak gondolják a koronavírust?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201b0480-e4aa-4476-ab22-6d24be242b1d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy nagy lépésben 0,9 százalékra emelte az alapkamatot a Monetáris Tanács, ezzel elkezdődött a jegybank által már belengetett szigorítási ciklus.","shortLead":"Egy nagy lépésben 0,9 százalékra emelte az alapkamatot a Monetáris Tanács, ezzel elkezdődött a jegybank által már...","id":"20210622_kamatemeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=201b0480-e4aa-4476-ab22-6d24be242b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e38e792-fdac-4bf6-9c40-2b61babc4d79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_kamatemeles","timestamp":"2021. június. 22. 14:06","title":"Történelmi lépés a jegybanktól: 30 bázisponttal emelték az alapkamatot Matolcsyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e3ae2e-2e47-40b5-b913-4a2c7c3bfe6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felkapottabb magyarországi üdülőhelyeken rekordforgalomra számítanak a vendéglátó- és szálláshelyek a koronavírus-járvány harmadik hulláma után, miközben minden ötödik állás betöltetlen.","shortLead":"A felkapottabb magyarországi üdülőhelyeken rekordforgalomra számítanak a vendéglátó- és szálláshelyek...","id":"20210620_Oriasi_a_munkaerohiany_egyes_szakacsok_millios_fizetest_kernek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e3ae2e-2e47-40b5-b913-4a2c7c3bfe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4750b5-71d6-4e8e-8d57-90b425f1a30e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210620_Oriasi_a_munkaerohiany_egyes_szakacsok_millios_fizetest_kernek","timestamp":"2021. június. 20. 20:11","title":"Óriási a munkaerőhiány, egyes szakácsok milliós fizetést kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2e2376-0466-4903-a1f2-a756a0847dd5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kevés a jó vezető, márpedig a járványválság felszínre hozta, milyen nagy szükség van rájuk. A munka világa nem lesz többé olyan, mint volt, más vezetői készségek és képességek válnak fontossá.","shortLead":"Kevés a jó vezető, márpedig a járványválság felszínre hozta, milyen nagy szükség van rájuk. A munka világa nem lesz...","id":"202124__vezetoi_keszsegek__vallalatiranyitas__covidhatas__fonokfejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b2e2376-0466-4903-a1f2-a756a0847dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be860b7-6839-4598-b2f3-e1613b4dba68","keywords":null,"link":"/360/202124__vezetoi_keszsegek__vallalatiranyitas__covidhatas__fonokfejlesztes","timestamp":"2021. június. 21. 17:00","title":"Felértékelődnek a jó vezetők a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig az önkormányzat részletfizetést is engedélyezett a tankerület tízmilliós tartozására, és a határidőt is többször módosították a kedvükért. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a második helyezettel. ","shortLead":"Pedig az önkormányzat részletfizetést is engedélyezett a tankerület tízmilliós tartozására, és a határidőt is többször...","id":"20210621_Tankerulet_Damjanich_utcai_epulet_Molnar_Antal_Zeneiskola_freeszfe_szfe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d634af-2728-446f-a9e7-90feda72bae1","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Tankerulet_Damjanich_utcai_epulet_Molnar_Antal_Zeneiskola_freeszfe_szfe","timestamp":"2021. június. 21. 17:38","title":"Nem fizet a tankerület, mégsem lesz a zeneiskoláé a Damjanich utcai épület, amiről lemondott a FreeSZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd48d73-94eb-40b3-b1f4-cd57ac8bf1e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ausztrál környezetvédelmi csoportok szerint Ausztrália nem tesz eleget a korallzátony megóvásáért. ","shortLead":"Az ausztrál környezetvédelmi csoportok szerint Ausztrália nem tesz eleget a korallzátony megóvásáért. ","id":"20210622_nagy_korallzatony_ausztralia_ensz_unesco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acd48d73-94eb-40b3-b1f4-cd57ac8bf1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f5242c-460b-4656-8f95-04a0827ec8c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_nagy_korallzatony_ausztralia_ensz_unesco","timestamp":"2021. június. 22. 14:03","title":"Olyan nagy bajban van a Nagy-korallzátony, hogy már az ENSZ is lépne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0876919e-e8d3-481a-8b20-2ed2d5ac6693","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 52 éves hollywoodi sztár novemberre tervezi a memoárja megjelenését.","shortLead":"Az 52 éves hollywoodi sztár novemberre tervezi a memoárja megjelenését.","id":"20210621_Will_Smith_memoar_konyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0876919e-e8d3-481a-8b20-2ed2d5ac6693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2687b44d-94d1-4309-9c54-ea42012a0a6a","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Will_Smith_memoar_konyv","timestamp":"2021. június. 21. 11:06","title":"Megbirkózott az érzelmeivel, és írt is róluk Will Smith","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c39bc3-c313-4692-b4e8-679b75e9a430","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A háromrészes sorozat egyelőre a Disney+ felületén lesz elérhető, november végétől. A The Beatles: Get Back címet viselő dokumentumfilm(folyam) elkészítése három évig tartott: a rendező, Peter Jackson elképesztő mennyiségű anyagból válogatott.","shortLead":"A háromrészes sorozat egyelőre a Disney+ felületén lesz elérhető, november végétől. A The Beatles: Get Back címet...","id":"20210622_Hatoras_dokumentumfilm_Beatles_Peter_Jackson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48c39bc3-c313-4692-b4e8-679b75e9a430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c0d0cf-33fe-4771-9ed4-8d8a5f06f8ff","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Hatoras_dokumentumfilm_Beatles_Peter_Jackson","timestamp":"2021. június. 22. 12:45","title":"Hatórás dokumentumfilmet készített a Beatlesről A Gyűrűk Ura rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]