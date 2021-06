Megérte bízni a magyar csapatban, legalább egy döntetlen erejéig. A hvg.hu tippjátékában, a Kezdő tizenegyben négyen voltak, akik azt mondták, hogy ikszelünk Franciaország ellen, közülük Szijjártó Péter és a személyesen is érintett Marco Rossi találta telibe az 1-1-et. Szilágyi Áron 2-2-t mondott, Majka pedig 3-3-at – tény, hogy még izgalmasabb lett volna úgy a meccs, de így sem volt baj ezzel a döntetlennel.

Azért Rossinak és Szijjártónak is volt honnan javítania ezzel a telitalálatával, előtte úgy tűnt, kibérlik maguknak a tippjáték utolsó két helyét. A forduló végére azonban Hrutka János csúszott vissza az utolsó előtti helyre, így most a lista első két helyezettje a médiából jön, az utolsó két helyen pedig az a két ember áll, akinek amúgy nem kell egy percig sem magyaráznia, hogy ért a focihoz.

Az élbolyban állók közül hárman is nagyon komolyan belehúztak a második csoportkör elején, valamint az első végén: Szél Bernadett a második kör első hat meccsének kimenetelét eltalálta, Nagy Iván Zsolt szintén, de ő még az első kört is két jó tippel zárta, és mindkettejükön túltett Bárdos András, aki a hétfő esti spanyol-svéd és a péntek délutáni svéd-szlovák között zsinórban tíz meccset tippelt meg jól, hármon a gólok számát is pontosan eltalálva. Azóta viszont nem lettek túl jók a tippjeik, így szoros maradt a mezőny, olyasmi most a helyzet, mint az NB I.-ben, nagyjából két jó meccs a különbség aközött, hogy valaki a dobogóért harcol vagy az utolsó helyek elkerüléséért.

A játék így áll a második csoportkör után:

És itt az idő megnézni, hogy milyen tippek érkeztek a harmadik körre.

Abban majdnem mindenki biztos ezúttal is, hogy Olaszország nyer, de az is látszik a tippekből, kivétel nélkül minden játékosunk arra számít, hogy Wales nem adja könnyen magát.

A Svájc-Törökország meccsen Szilágyi Áron és Nagy Iván Zsolt tippelt török győzelmet – most már ez kimondottan bátor vállalásnak tűnik. Viszont hiába várnak a legtöbben svájci sikert, bármelyikük tippje jön be, a gólkülönbséggel Wales lenne csoportmásodikként fix továbbjutó, bár a 4 pont elég valószínű, hogy a svájciaknak is továbbjutást érne a harmadik helyen. (Kiosztunk majd pontokat azért is, ha valaki a még csoportkör előtt eltalálta a továbbjutókat és a helyezéseket - ezt majd az egyszerűség kedvéért akkor számoljuk, amikor már látjuk a továbbjutókat.)

Abban tökéletes az egyetértés, hogy Belgium megveri Finnországot, ráadásul itt sokan kimondottan nagy különbséget várnak: négyen is 3-0-s belga győzelmet írtak be, Majka pedig 4-1-eset.

Az orosz-dán meccsre sokkal inkább szóródnak a tippek, kicsit meglepő módon a legtöbben döntetlent várnak. A belgák továbbjutása bármelyikük tippje szerint biztos volna, a második helyezett már egy kicsit kérdésesebb, Marco Rossi, Bárdos András és Hrutka János harmadik körös tippje dán, mindenki másé orosz továbbjutást jelentene.

Szegény Észak-Macedónia! Nem elég, hogy már most biztos matematikailag is a kiesésük, majdnem minden tippelőnk úgy gondolja, hogy a hollandok csúnyán megalázzák őket. Egymás után sorakoznak a 0-3-as tippek, de Szijjártó Péter egy 0-4-et, Szél Bernadett 1-5-öt is bevállalt. Majka az egyetlen, aki bízik egy kicsit a macedónokban, ő beírta az 1-1-et.

A C csoportban Ukrajna-Ausztria ki-ki meccs lesz a továbbjutásért. Nyolcan is ukrán győzelmet tippeltek, Merkely Béla és Nagy Iván Zsolt gondolt az 1-1-re – ez szintén ukrán továbbjutást érne a több lőtt gól miatt -, egyedül Marco Rossi mondta azt, hogy nyernek az osztrákok.

A tippek még az Eb kezdete előtt érkeztek be, így akkor még nem láthatta senki sem azt a szenvedést, amit az angolok Skócia ellen bemutattak. Így aztán érthetőbb, hogy a Csehország-Anglia meccsre Majka és Nagy Iván Zsolt kivételével mindenki angol győzelmet írt be.

A Horvátország-Skóciára is csak ketten nem a horvátok sikerét tippelik, nagy kiütésre is érkezett néhány tipp. Gyönyörű kavarodás lenne ennek a csoportnak a vége, ha ez jönne be, vadul számolgathatnánk a gólkülönbséget. Sőt, Hrutka János és Bárdos András rögtön egy olyan gólkülönbséget hozott ki, ami ha bejönne az előző két forduló után, akkor a csehek és a horvátok fair play-pontjain dőlne el, hogy az angolok mellett ki jut még tovább.

A totális egyetértést a szlovák-spanyol meccs hozta el, mindenki biztos abban, hogy a spanyolok nyernek. Gangl Edina ment a legtovább, szerintük egy négyest hintenek a szlovákoknak. Valószínűleg látva a spanyolok első két meccsen mutatott teljesítményét ezt többen is újragondolnák, bár ki tudja, lehet, hogy a nagy tét hatására végre elkezdenek rendes focit bemutatni.

Ha igazuk lesz, és tényleg összeszedi magát a spanyol csapat, akkor a Svédország-Lengyelország meccsen dől el, ki lesz a másik továbbjutó. Sokan azért nem adnak túl nagy esélyt a lengyeleknek, feltűnően sok döntetlen tipp futott be, ne csodálkozzunk a végén, ha 1-1 lesz.

Kezdő tizenegy: Magyar elődöntő, francia kiesés a 16 között, vagy sima spanyol alázás lesz az Eb meglepetése? Két alapvető stratégia lehet egy focis tippjátékban: az ember vagy olyan tippeket ír be, amelyekkel nagyjából biztosra megy, vagy kockáztat néhány nagyobbat. A hvg.hu játékában, a Kezdő tizenegyben most azt mutatjuk be, ki milyen bátor jóslatot vállalt.

És ha mindezeken túljutottunk, akkor jöhet majd szerdán az F csoport, magyar-német meccsel a továbbjutásért. Óriási meccset várhatunk Münchenben – az erre leadott tippeket egy külön cikkben mutatjuk majd be. Spoiler: van olyan játékosunk, akinek ha az Eb előtt erre a csoportkörre leadott tippje bejön, továbbjutunk.