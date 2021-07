Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8edbe823-c58c-4cbe-babb-05c9cda02878","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy évvel azután, hogy az Eviation Aircraft bemutatta az elektromos repülőgépét, elkészítették a végső, gyártásra szánt változatát is.","shortLead":"Négy évvel azután, hogy az Eviation Aircraft bemutatta az elektromos repülőgépét, elkészítették a végső, gyártásra...","id":"20210702_eviation_aircraft_alice_elektromos_repulogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8edbe823-c58c-4cbe-babb-05c9cda02878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a806f0-160c-439e-87d6-322a205d9dba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_eviation_aircraft_alice_elektromos_repulogep","timestamp":"2021. július. 02. 17:03","title":"814 km egy feltöltéssel: gyártásba küldik a nagy hatótávolságú elektromos repülőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad64c25-fcdd-44e4-8a30-0f56870f7b51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bardóczi Sándor szerint a vírushelyzet után tömegével ömlenek az emberek a közparkokba és ezzel nincs baj, de a tömegrendezvények nagyon gyorsan milliós károkat okozhatnak a városi zöldben. A legelésző juhnyájak ötletét szerinte félreértették, de ettől még komolyan gondolja. ","shortLead":"Bardóczi Sándor szerint a vírushelyzet után tömegével ömlenek az emberek a közparkokba és ezzel nincs baj, de...","id":"20210703_Fulke_Vigalmi_negyedet_csinalnak_a_Varosligetbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ad64c25-fcdd-44e4-8a30-0f56870f7b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5320d9d1-5cb0-4ad0-b658-f7e9d07773be","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Fulke_Vigalmi_negyedet_csinalnak_a_Varosligetbol","timestamp":"2021. július. 03. 11:00","title":"Budapest főtájépítésze: \"Vigalmi negyedet csinálnak a Városligetből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd8cfa2-2d36-440b-92c4-e6bb3a7b2837","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol válogatott eddig még gólt sem kapott az Eb-n, Dániával mérkőzik a fináléba jutásért.","shortLead":"Az angol válogatott eddig még gólt sem kapott az Eb-n, Dániával mérkőzik a fináléba jutásért.","id":"20210704_angol_valogatott_gareth_southgate_foci_eb_elodonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbd8cfa2-2d36-440b-92c4-e6bb3a7b2837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae29941b-683d-4cea-a43c-459bca33f280","keywords":null,"link":"/sport/20210704_angol_valogatott_gareth_southgate_foci_eb_elodonto","timestamp":"2021. július. 04. 13:28","title":"Fogadkoznak az angolok: Nem állunk meg az elődöntőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e507b5-d260-4fc4-b248-ae8bb794dc15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó hírnek szánta a Microsoft azt a lehetőséget, hogy androidos alkalmazások is futhassanak a Windows 11-es számítógépeken. Sokan azonban komoly veszélyt látnak ebben éppen az új operációs rendszerre.","shortLead":"Jó hírnek szánta a Microsoft azt a lehetőséget, hogy androidos alkalmazások is futhassanak a Windows 11-es...","id":"20210703_windows_11_harmadik_feltol_letoltott_androidos_appok_apk_telepito_biztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66e507b5-d260-4fc4-b248-ae8bb794dc15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8272bcb7-a889-461d-994e-83fc366083cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_windows_11_harmadik_feltol_letoltott_androidos_appok_apk_telepito_biztonsag","timestamp":"2021. július. 03. 18:03","title":"Még baj lehet a Windows 11 és az Android kapcsolatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692cd9a2-2833-4e57-900a-4916b5a78932","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az emléktábla felavatásán Bödőcs Tibor nem csak ironizált, de őszinte gondolatait is megosztotta arról, hogy mi a legtöbb, amit egy humorista elérhet.","shortLead":"Az emléktábla felavatásán Bödőcs Tibor nem csak ironizált, de őszinte gondolatait is megosztotta arról, hogy mi...","id":"20210703_hofi_geza_bodocs_tibor_emlektabla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=692cd9a2-2833-4e57-900a-4916b5a78932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3110756-14a9-40c6-933d-8c2a76564101","keywords":null,"link":"/kultura/20210703_hofi_geza_bodocs_tibor_emlektabla","timestamp":"2021. július. 03. 14:28","title":"„Van, amivel lehet viccelni, és van, amivel szabad” – Hofi Géza emléktáblát avatott Bödőcs Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"487c7e5d-118a-4b10-a828-e8457cf487fb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Annyira minden az angolok mellett van a 21:00-kor kezdődő meccsen, hogy az már gyanús.","shortLead":"Annyira minden az angolok mellett van a 21:00-kor kezdődő meccsen, hogy az már gyanús.","id":"20210703_focieb_pp_szombat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=487c7e5d-118a-4b10-a828-e8457cf487fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68602daa-8c6a-4da4-9a3b-d9e409a4a72f","keywords":null,"link":"/sport/20210703_focieb_pp_szombat","timestamp":"2021. július. 03. 15:08","title":"Itt visszanézheti, mi történt az Eb szombati napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A precíz eszközökből 40 darabot vásárolnak.","shortLead":"A precíz eszközökből 40 darabot vásárolnak.","id":"20210704_szupertraffipax_ellenorzes_kamera_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de328ba2-4ebe-4c11-9961-ec648118d429","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_szupertraffipax_ellenorzes_kamera_kozbeszerzes","timestamp":"2021. július. 04. 09:12","title":"Rengeteg autóst érint: újabb szupertraffipaxokat vásárol a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447837cf-fa56-4f70-bb2a-7256e3c2eb76","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt csütörtökön azt mondta, egy keresztény párt elnökeként nem tudja támogatni a bűnös homoszexuális életmódot. Ennek nyomán megkerestük Beer Miklós egykori váci püspököt, aki szerint az egyház egyre megértőbb a témában, de az LMBTQ-közösségnek tisztában kell lennie azzal, hogy nincsenek ugyanolyan lehetőségeik a családalapításhoz. Ettől függetlenül kártékonynak tartja, ha politikusok kisajátítják a vallást a döntéseikhez, a hívőket pedig arra ösztönzi, éljenek olyan példamutató életet, amely visszacsalogatja az embereket a hithez.","shortLead":"Semjén Zsolt csütörtökön azt mondta, egy keresztény párt elnökeként nem tudja támogatni a bűnös homoszexuális...","id":"20210703_Beer_Miklos_lmbtq","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447837cf-fa56-4f70-bb2a-7256e3c2eb76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc39583-5470-4f01-a413-0350138ff5aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Beer_Miklos_lmbtq","timestamp":"2021. július. 03. 14:15","title":"Beer Miklós: Nem szerencsés az, amikor politikusok illetéktelenül a kereszténységre hivatkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]