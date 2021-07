Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4887c073-5eb8-4545-9c33-581fb3824817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most például André Kertész Szigetbecsének ajándékozott képeivel. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210703_Foci_helyett_Szigetbecse_varazsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4887c073-5eb8-4545-9c33-581fb3824817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd047a44-a080-4f1e-8824-8275a4e3c2a3","keywords":null,"link":"/elet/20210703_Foci_helyett_Szigetbecse_varazsa","timestamp":"2021. július. 03. 09:30","title":"Foci helyett: Szigetbecse varázsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eda2d39-7266-451b-ab76-cac6eb47ccff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Giovanni Angelo Becciu bíboros volt, de egy másik ügy miatt már tavaly lemondott tisztségeiről, köztük pápaválasztó jogáról is.","shortLead":"Giovanni Angelo Becciu bíboros volt, de egy másik ügy miatt már tavaly lemondott tisztségeiről, köztük pápaválasztó...","id":"20210703_vatikan_ersek_vademeles_sikkasztas_csalas_zsarolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eda2d39-7266-451b-ab76-cac6eb47ccff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a02f70f-1262-4c73-89a8-b3ec3a2e1c95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210703_vatikan_ersek_vademeles_sikkasztas_csalas_zsarolas","timestamp":"2021. július. 03. 16:10","title":"Vádat emeltek a hatalmas ingatlanbotrányt kavaró vatikáni érsek, Angelo Becciu ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4dd9d0c-42c0-4e77-9011-5436bbf575d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Öt elhunytat Covishielddel, egyet a Sinopharm vakcinájával oltottak be.","shortLead":"Öt elhunytat Covishielddel, egyet a Sinopharm vakcinájával oltottak be.","id":"20210702_covid_seychelle_szigetek_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4dd9d0c-42c0-4e77-9011-5436bbf575d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4fd9cc-35dd-4a17-8763-e753b852db94","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_covid_seychelle_szigetek_oltas","timestamp":"2021. július. 02. 15:25","title":"Hat olyan ember is meghalt Covidban a Seychelle-szigeteken, aki mindkét oltást megkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mostantól a kormánynak kell leadni azokat a neveket, akik pénzt adtak. A gyűjtőládák azonban még használhatók lesznek. ","shortLead":"Mostantól a kormánynak kell leadni azokat a neveket, akik pénzt adtak. A gyűjtőládák azonban még használhatók lesznek. ","id":"20210701_Megtiltotta_a_kormany_a_nevtelen_adomanyozast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f9e6c6-0da3-4698-a8b5-13913217afcc","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Megtiltotta_a_kormany_a_nevtelen_adomanyozast","timestamp":"2021. július. 01. 21:13","title":"Megtiltotta a kormány a névtelen adományozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7896c596-a3be-466b-9d2c-8cc5cf1edeb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Square Kilometre Array Observatoryt harminc éven keresztül tervezték. A projekt most zöld jelzést kapott.","shortLead":"A Square Kilometre Array Observatoryt harminc éven keresztül tervezték. A projekt most zöld jelzést kapott.","id":"20210702_csillagaszat_radioteleszkop_obszervatorium_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7896c596-a3be-466b-9d2c-8cc5cf1edeb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0056763-00c5-43d8-bafc-1452d0836125","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_csillagaszat_radioteleszkop_obszervatorium_urkutatas","timestamp":"2021. július. 02. 13:40","title":"100 ezernél is több antennát helyeznek ki, hogy felfedjék az univerzum titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mozgás közbeni mérésre is hitelesített, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezésről van szó.","shortLead":"Mozgás közbeni mérésre is hitelesített, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezésről van szó.","id":"20210702_traffiapax_rendorseg_beszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1502252-96e8-46fa-9d59-bc8e52b5f647","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_traffiapax_rendorseg_beszerzes","timestamp":"2021. július. 02. 16:25","title":"Bevásárol traffipaxokból a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a521755-d7e4-404c-a5a0-db9d6361f124","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszólalt az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének és a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetségnek az elnöke is.","shortLead":"Megszólalt az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének és a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetségnek...","id":"20210702_epitoipar_evosz_measz_kormanyzati_intezkedesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a521755-d7e4-404c-a5a0-db9d6361f124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8484f9f-613f-4309-8112-794cefd02ce6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_epitoipar_evosz_measz_kormanyzati_intezkedesek","timestamp":"2021. július. 02. 18:25","title":"Sosem látott árrobbanásról és döbbenetes profitrátáról beszéltek az építőipari szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21dcbc1e-0ff4-4863-a3ed-a469f95634fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A régészek is haladnak a korral: nem kell immár minden kis cserépdarabnak egyesével utánajárniuk, és vaskos katalógusok mintái alapján próbálgatni, milyen edény része lehetett. ","shortLead":"A régészek is haladnak a korral: nem kell immár minden kis cserépdarabnak egyesével utánajárniuk, és vaskos katalógusok...","id":"202126_mobiltelefonos_regeszet_kattintos_vadaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21dcbc1e-0ff4-4863-a3ed-a469f95634fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e88440b-1085-4c8a-ad6f-6da99019017a","keywords":null,"link":"/360/202126_mobiltelefonos_regeszet_kattintos_vadaszat","timestamp":"2021. július. 02. 16:00","title":"Olyan alkalmazást kapnak kezükbe a régészek, amelyről mindig is álmodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]