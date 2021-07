Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aaf98983-fa12-4271-8641-ed3d48119071","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3 Competitionnél is gyorsabbnak ígérkező modellt már javában tesztelik a Nürburgringen.","shortLead":"Az M3 Competitionnél is gyorsabbnak ígérkező modellt már javában tesztelik a Nürburgringen.","id":"20210705_videon_a_szupersportos_uj_bmw_m3_cs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaf98983-fa12-4271-8641-ed3d48119071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b1d4cb-e411-442f-a835-6a188a9bf79c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_videon_a_szupersportos_uj_bmw_m3_cs","timestamp":"2021. július. 05. 06:41","title":"Videón a szupersportos új BMW M3 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f09c773-53de-4664-a11c-9bb56e2b7f3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdától drágulnak az üzemanyagok. ","shortLead":"Szerdától drágulnak az üzemanyagok. ","id":"20210705_Megint_dragulnak_az_uzemanyagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f09c773-53de-4664-a11c-9bb56e2b7f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd4c93d-04bc-4ea2-b0d7-0cafc70bf929","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Megint_dragulnak_az_uzemanyagok","timestamp":"2021. július. 05. 13:44","title":"Egyre közelebb a 450 forintos benzin, megint emelés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A harcművész lánya nagyon nem örül Quentin Tarantino nyilatkozatainak, hosszan elmagyarázta azt is, hogy miért.","shortLead":"A harcművész lánya nagyon nem örül Quentin Tarantino nyilatkozatainak, hosszan elmagyarázta azt is, hogy miért.","id":"20210705_Tarantino_Bekaphatja_akinek_baja_van_azzal_amit_Bruce_Leerol_gondolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5518155-6a19-4c67-8c57-99853e6dbd74","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Tarantino_Bekaphatja_akinek_baja_van_azzal_amit_Bruce_Leerol_gondolok","timestamp":"2021. július. 05. 13:05","title":"Tarantino: Bekaphatja, akinek baja van azzal, amit Bruce Lee-ről gondolok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A plenáris vita alapján csütörtökön születhet javaslat, a képviselők a Bizottság és a Tanács álláspontját is meg fogják hallgatni.","shortLead":"A plenáris vita alapján csütörtökön születhet javaslat, a képviselők a Bizottság és a Tanács álláspontját is meg fogják...","id":"20210705_A_homofobtorvenyrol_vitazik_szerdan_az_Europai_Parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d371a26c-7c5c-4222-9722-4292adc91428","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_A_homofobtorvenyrol_vitazik_szerdan_az_Europai_Parlament","timestamp":"2021. július. 05. 11:07","title":"A magyar melegellenes törvényről vitázik szerdán az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f44eea-379a-4172-8189-3b4b0ea42c5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset fényes nappal történt. Az érintett egy videóban mesélte el, hogyan élte meg.","shortLead":"Az eset fényes nappal történt. Az érintett egy videóban mesélte el, hogyan élte meg.","id":"20210704_feljelentes_utca_racsap_fenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f44eea-379a-4172-8189-3b4b0ea42c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2c4743-a1e7-4af3-b64f-f6d710556321","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_feljelentes_utca_racsap_fenek","timestamp":"2021. július. 04. 15:31","title":"Feljelentést tett egy nő, amiért az utcán rácsaptak a fenekére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Cristiano Amon, a Qualcomm vezetője egy interjúban beszélt arról, mi várható a cégtől a jövőben.","shortLead":"Cristiano Amon, a Qualcomm vezetője egy interjúban beszélt arról, mi várható a cégtől a jövőben.","id":"20210705_apple_m1_processzor_qualcomm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada4f04a-ad43-4d7e-95e3-a07b7cd94199","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_apple_m1_processzor_qualcomm","timestamp":"2021. július. 05. 15:03","title":"Nekimegy az Apple-nek a Qualcomm, jöhet az M1-rivális processzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a371fd-14ae-4248-a0b0-351dfaefa683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagymama nevelőszülői vizsgát is tett.","shortLead":"A nagymama nevelőszülői vizsgát is tett.","id":"20210704_Rengetegen_segitettek_hogy_a_nagyszulok_nevelhessek_5_unokajukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90a371fd-14ae-4248-a0b0-351dfaefa683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1048d2d1-f729-4310-8c2f-af87da8476eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Rengetegen_segitettek_hogy_a_nagyszulok_nevelhessek_5_unokajukat","timestamp":"2021. július. 04. 20:28","title":"Rengetegen segítettek, hogy a nagyszülők nevelhessék az öt unokájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179da8df-a8a0-4f43-9444-144e9fbf6baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210703_Lezuhant_egy_vitorlazo_repulo_Apostagnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=179da8df-a8a0-4f43-9444-144e9fbf6baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3efc4a-3415-4ed6-aa28-15fa3362df41","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Lezuhant_egy_vitorlazo_repulo_Apostagnal","timestamp":"2021. július. 03. 18:54","title":"Lezuhant egy vitorlázó repülő Apostagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]