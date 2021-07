Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"","category":"tudomany","description":"Félezer üzletet volt kénytelen bezárni a Coop Sweden, amely csak az egyik áldozata a világszerte több szervezetet érintő kolosszális kibertámadásnak.","shortLead":"Félezer üzletet volt kénytelen bezárni a Coop Sweden, amely csak az egyik áldozata a világszerte több szervezetet...","id":"20210704_Kibertamadas_utotte_ki_a_Coop_sved_bolthalozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eb09ca-161b-47cf-a1d2-ea779df033ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_Kibertamadas_utotte_ki_a_Coop_sved_bolthalozatat","timestamp":"2021. július. 04. 14:37","title":"Kibertámadás ütötte ki a Coop svéd bolthálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a415348-f36c-4585-a841-86702678d0d9","c_author":"Bank360","category":"gazdasag","description":"2021 májusában 120,2 milliárd forint volt a lakáshitelek folyósítása, ami messze meghalad minden korábbi értéket, és még a kora tavaszi rekordmagas hitelezést is túlszárnyalja. A hitelkamatok azonban már májusban, jóval a júniusi alapkamatemelés előtt elkezdtek emelkedni.","shortLead":"2021 májusában 120,2 milliárd forint volt a lakáshitelek folyósítása, ami messze meghalad minden korábbi értéket, és...","id":"20210705_Emelkedo_kamatok_mellett_lott_ki_az_egekbe_a_lakashitelezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a415348-f36c-4585-a841-86702678d0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86393fd-0c09-4292-84a0-36e087421736","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_Emelkedo_kamatok_mellett_lott_ki_az_egekbe_a_lakashitelezes","timestamp":"2021. július. 05. 14:13","title":"Emelkedő kamatok mellett lőtt ki az egekbe a lakáshitelezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2153f44-bd54-4e4e-8284-4f085598e5d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig a színész egyszerűen csak felnőtt, és közben nem éheztette magát.","shortLead":"Pedig a színész egyszerűen csak felnőtt, és közben nem éheztette magát.","id":"20210705_Szornyen_bantak_a_Harry_Potterfilmek_szinesznojevel_mert_felszedett_par_kilot_jessie_cave_lavender_brown","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2153f44-bd54-4e4e-8284-4f085598e5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5db49b-fc9c-4bdc-9c44-53fb13d424c0","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Szornyen_bantak_a_Harry_Potterfilmek_szinesznojevel_mert_felszedett_par_kilot_jessie_cave_lavender_brown","timestamp":"2021. július. 05. 14:55","title":"Szörnyen bántak a Harry Potter-filmek színésznőjével, mert felszedett pár kilót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733d5fd2-5cce-458e-929f-656ea66e4a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ukrán származású Volodimir Kvasuk a Microsoft céges rendszerében talált hibát kihasználva Xbox-ajándékkártyákat szerzett és adott tovább bitcoinért. Annyira belejött, hogy képtelen volt abbahagyni.","shortLead":"Az ukrán származású Volodimir Kvasuk a Microsoft céges rendszerében talált hibát kihasználva Xbox-ajándékkártyákat...","id":"20210705_microsoft_alkalmazott_xbox_ajandekkartya_bitcoin_lopas_sikkasztas_borton_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=733d5fd2-5cce-458e-929f-656ea66e4a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c75173b-6727-4944-bbf2-aa1b657dbb03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_microsoft_alkalmazott_xbox_ajandekkartya_bitcoin_lopas_sikkasztas_borton_itelet","timestamp":"2021. július. 05. 11:03","title":"9 évet kapott a volt Microsoft-alkalmazott, aki ajándékkártyákon milliárdokat lopott ki a vállalatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e55bada-87d7-4cb7-93bf-d200c6c23c8c","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Kinőtt már abból, hogy azzal törődjön, ki szereti és ki nem - éppen ezért nyugodt szívvel állt oda Karácsony 99 Mozgalma mellé a két éve hazaköltözött, producerként is dolgozó színésznő, aki úgy érzi, most összhangban van magával, az értékrendjével. Portréinterjú.","shortLead":"Kinőtt már abból, hogy azzal törődjön, ki szereti és ki nem - éppen ezért nyugodt szívvel állt oda Karácsony 99...","id":"202126_osvart_andrea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e55bada-87d7-4cb7-93bf-d200c6c23c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff2c159-de4f-4d32-95cf-6b37256955fd","keywords":null,"link":"/360/202126_osvart_andrea","timestamp":"2021. július. 04. 16:00","title":"Osvárt Andrea: Karácsony Gergely kultúrember, és a kultúra hiányzik a magyar politikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológus, genetikus szerint az időseknek és az immunológiai betegségekben szenvedőknek továbbra is tanácsos maszkot hordaniuk a zárt terekben és a nagyobb tömegben.","shortLead":"A biológus, genetikus szerint az időseknek és az immunológiai betegségekben szenvedőknek továbbra is tanácsos maszkot...","id":"20210704_virologus_arcmaszk_boldogkoi_zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79140972-d795-4c34-9fda-9d38bea7864e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_virologus_arcmaszk_boldogkoi_zsolt","timestamp":"2021. július. 04. 14:19","title":"Boldogkői Zsolt: Aki nagyobb biztonságot szeretne, az továbbra is viseljen maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94c6e4a-adfa-42b3-badf-bc0cde99ad89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatokat a Zoetis nevű, kifejezetten nekik orvosságot gyártó cég vakcinájával oltották be. A készítményt nemrég engedélyezték az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az állatokat a Zoetis nevű, kifejezetten nekik orvosságot gyártó cég vakcinájával oltották be. A készítményt nemrég...","id":"20210705_allatkert_allatok_vakcina_zoetis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e94c6e4a-adfa-42b3-badf-bc0cde99ad89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d4de4b-773f-4544-8195-1a4da212406e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_allatkert_allatok_vakcina_zoetis","timestamp":"2021. július. 05. 08:33","title":"Görényeket, pumákat és medvéket oltottak be a koronavírus ellen az oaklandi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38f4d09-4dc2-4ed3-a285-c5f8ac867b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Új kihívásokat keres\" a Kásler Miklós és a CÖF által is kitüntetett televíziós műsorvezető.","shortLead":"\"Új kihívásokat keres\" a Kásler Miklós és a CÖF által is kitüntetett televíziós műsorvezető.","id":"20210705_Tavozik_FoldiKovacs_Andrea_a_HirTVtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b38f4d09-4dc2-4ed3-a285-c5f8ac867b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0544be29-548a-4f19-9380-a1e0d7dce924","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_Tavozik_FoldiKovacs_Andrea_a_HirTVtol","timestamp":"2021. július. 05. 13:52","title":"Távozik Földi-Kovács Andrea a HírTV-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]