Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"644371d0-dfec-4d48-a2fc-643c2748a159","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"A középkori magyar krónikaírók elfogadták az egyébként máig nehezen bizonyítható hun-magyar kontinuitás elméletét, így a Képes Krónika, illetve Kézai Simon munkája és Thuróczy János krónikája is a hunok történetével indul. Ezekben visszatérő szereplő egy bizonyos Veronai Detre, aki folyamatosan a hunok ellen intrikál és végül az ő érdeme lesz, hogy Attila király fiai egymás ellen fordulnak. De ki volt valójában Veronai Detre és mit lehet róla tudni a krónikák megállapításain túl?","shortLead":"A középkori magyar krónikaírók elfogadták az egyébként máig nehezen bizonyítható hun-magyar kontinuitás elméletét...","id":"20241226_Hosok-vagy-gonosztevok-veronai-detre-kozepkor-hunok-gotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/644371d0-dfec-4d48-a2fc-643c2748a159.jpg","index":0,"item":"b41d9870-33f5-4c15-95a2-c2bd70249a51","keywords":null,"link":"/360/20241226_Hosok-vagy-gonosztevok-veronai-detre-kozepkor-hunok-gotok","timestamp":"2024. december. 26. 19:30","title":"Hősök vagy gonosztevők: Veronai Detre, a magyar krónikairodalom első főgonosza, aki bedöntötte a hun birodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de22a633-d7dd-4763-a36c-e8b63172ba41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ első webkamerája a Trojan Room Coffee Pot nevet viselte, és 1991-től egészen 2001-ig működött. Online 1993 novemberétől lehetett elérni. Azóta lekapcsolták, egy igen prózai okból.","shortLead":"A világ első webkamerája a Trojan Room Coffee Pot nevet viselte, és 1991-től egészen 2001-ig működött. Online 1993...","id":"20241225_elso-webkamera-xcoffee-kavefozo-trojan-room-coffee-pot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de22a633-d7dd-4763-a36c-e8b63172ba41.jpg","index":0,"item":"eb63a3d1-18e4-4403-9474-93e7eebd5c87","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_elso-webkamera-xcoffee-kavefozo-trojan-room-coffee-pot","timestamp":"2024. december. 25. 18:03","title":"10 évig működött a világ első webkamerája, végig egy kávéfőzőt mutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a82dee-20be-4d7e-989d-a4b6ec6ac42a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gép Bakuból Groznijba tartott, Kazahsztánban csapódott a földhöz, majd kigyulladt. A becsapódást videó rögzítette.","shortLead":"A gép Bakuból Groznijba tartott, Kazahsztánban csapódott a földhöz, majd kigyulladt. A becsapódást videó rögzítette.","id":"20241225_utasszallito-lezuhant-kazahsztan-azerbaijan-airlines-72-ember-fedelzeten-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2a82dee-20be-4d7e-989d-a4b6ec6ac42a.jpg","index":0,"item":"255dc7f9-ceeb-4d69-832f-f2e128c973ee","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_utasszallito-lezuhant-kazahsztan-azerbaijan-airlines-72-ember-fedelzeten-ebx","timestamp":"2024. december. 25. 08:39","title":"72 emberrel a fedélzetén lezuhant egy utasszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6c0614-78ae-4654-97cb-8bd650106dbb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy 61 éves férfit gyilkossággal gyanúsítanak.","shortLead":"Egy 61 éves férfit gyilkossággal gyanúsítanak.","id":"20241226_eltunt-magyar-no-anglia-holttest-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6c0614-78ae-4654-97cb-8bd650106dbb.jpg","index":0,"item":"94ff4908-e250-4644-9a05-0f7ac5221837","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_eltunt-magyar-no-anglia-holttest-gyilkossag","timestamp":"2024. december. 26. 10:00","title":"Eltűnt magyar nő holttestét találták meg Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0010dad-21dc-4906-926b-b02a2460cddd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A gigászi összeg megnyeréséhez egy 2 dolláros szelvény is elég lehet.","shortLead":"A gigászi összeg megnyeréséhez egy 2 dolláros szelvény is elég lehet.","id":"20241226_Egymilliard-dollar-fole-nott-egy-amerikai-lotto-fonyeremenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0010dad-21dc-4906-926b-b02a2460cddd.jpg","index":0,"item":"aa69bbc3-ebc1-4d9b-89cb-b8a6f3085ab2","keywords":null,"link":"/kkv/20241226_Egymilliard-dollar-fole-nott-egy-amerikai-lotto-fonyeremenye","timestamp":"2024. december. 26. 19:50","title":"Egymilliárd dollár fölé nőtt egy amerikai lottó főnyereménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7572b4e6-3b62-47d6-a9c7-51ea3061e24e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem az embert próbálták leutánozni, csupán az emberi test működéséből indultak ki norvég kutatók, akik megalkották ZRobot, azaz a doboló robotot. Kreálmányuk tudása felülmúlja a legvirtuózabb zenészét is.","shortLead":"Nem az embert próbálták leutánozni, csupán az emberi test működéséből indultak ki norvég kutatók, akik megalkották...","id":"20241225_zrob-dobolo-robot-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7572b4e6-3b62-47d6-a9c7-51ea3061e24e.jpg","index":0,"item":"649b2981-1451-4bd9-b698-55727534301a","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_zrob-dobolo-robot-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2024. december. 25. 16:03","title":"Új értelmet nyer a dobpergés szó ezzel a doboló robottal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tavaly december 24-i 196-hoz képest idén 354-szer kellett intézkedniük a tűzoltóknak.","shortLead":"A tavaly december 24-i 196-hoz képest idén 354-szer kellett intézkedniük a tűzoltóknak.","id":"20241225_tuzoltok-karacsony-szenteste-statisztika-viharos-szel-szen-monoxid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690.jpg","index":0,"item":"a6b22ac5-b017-4be2-9dd9-3b396646cad0","keywords":null,"link":"/itthon/20241225_tuzoltok-karacsony-szenteste-statisztika-viharos-szel-szen-monoxid","timestamp":"2024. december. 25. 10:42","title":"Egész éjjel dolgoztak a tűzoltók, sokkal több eset volt, mint tavaly szenteste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b864490-8d88-41e9-9e36-9b5ae5d0dfe9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A roncsokból kiszivárgott olaj már több tucat kilométeren beszennyezte a partvidéket.","shortLead":"A roncsokból kiszivárgott olaj már több tucat kilométeren beszennyezte a partvidéket.","id":"20241225_Regionalis-veszhelyzetet-hirdettek-ki-a-Krasznodari-teruleten-az-olajszennyezes-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b864490-8d88-41e9-9e36-9b5ae5d0dfe9.jpg","index":0,"item":"b7ce6a54-83d0-4ddb-be25-b9b40b65219c","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Regionalis-veszhelyzetet-hirdettek-ki-a-Krasznodari-teruleten-az-olajszennyezes-miatt","timestamp":"2024. december. 25. 19:14","title":"Az orosz tankerek balesete után vészhelyzetet hirdettek ki a Krasznodari területen az olajszennyezés miatt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]