[{"available":true,"c_guid":"fd96502b-4996-45d3-80ef-455af7d77244","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sarki fény, de nem a megszokott perspektívából – példátlan látványt kaptak lencsevégre a Nemzetközi Űrállomásról.","shortLead":"Sarki fény, de nem a megszokott perspektívából – példátlan látványt kaptak lencsevégre a Nemzetközi Űrállomásról.","id":"20250108_don-pettit-nasa-urhajos-iss-sarki-feny-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd96502b-4996-45d3-80ef-455af7d77244.jpg","index":0,"item":"28535e7a-7c88-41f8-a1ad-0d196297b5af","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_don-pettit-nasa-urhajos-iss-sarki-feny-video","timestamp":"2025. január. 08. 15:33","title":"Káprázatos látvány a sarki fény az űrből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5288d7b1-3536-4a5e-8251-6f9b612152ab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Feketelistára került az Amerikai Egyesült Államokban a Tencent, mely olyan játékstúdiókat is birtokol, mint például a League of Legends fejlesztője, a Riot Games.","shortLead":"Feketelistára került az Amerikai Egyesült Államokban a Tencent, mely olyan játékstúdiókat is birtokol, mint például...","id":"20250108_tencent-egyesult-allamok-katonai-vallalatnak-minosites-kinai-videojatek-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5288d7b1-3536-4a5e-8251-6f9b612152ab.jpg","index":0,"item":"c88b7b58-0b94-4747-8159-81ed64ef5750","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_tencent-egyesult-allamok-katonai-vallalatnak-minosites-kinai-videojatek-ceg","timestamp":"2025. január. 08. 15:03","title":"Kínai katonai vállalatnak minősítette Amerika a világ egyik legjelentősebb videójáték-cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578899aa-2b4b-40a8-a527-cb1e20881039","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy német személy az EU oldalán keresztül, a Facebook-fiókjával regisztrált egy konferenciára, amivel a személyes adatai Amerikába kerültek. Most kártérítést kell fizessen neki az Európai Bizottság.","shortLead":"Egy német személy az EU oldalán keresztül, a Facebook-fiókjával regisztrált egy konferenciára, amivel a személyes...","id":"20250109_europai-unio-birosag-bizottsag-birsagolasa-gdpr-adatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/578899aa-2b4b-40a8-a527-cb1e20881039.jpg","index":0,"item":"9e20b1dd-5206-4b70-9b39-5a6f94db4b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_europai-unio-birosag-bizottsag-birsagolasa-gdpr-adatvedelem","timestamp":"2025. január. 09. 15:03","title":"Megbírságolta az EU bírósága az Európai Bizottságot, mert az megsértette a saját adatvédelmi rendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb19c0-c06f-4c33-a701-1bdb675dad2b","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A kézilabdázó férje Böde Dániel, a Paksi FC támadója. ","shortLead":"A kézilabdázó férje Böde Dániel, a Paksi FC támadója. ","id":"20250110_Gyereket-var-Bode-Biro-Blanka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2afb19c0-c06f-4c33-a701-1bdb675dad2b.jpg","index":0,"item":"c18f4d32-b168-4dcf-9bf8-86d23549a624","keywords":null,"link":"/sport/20250110_Gyereket-var-Bode-Biro-Blanka","timestamp":"2025. január. 10. 07:49","title":"Gyereket vár Böde-Bíró Blanka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalnak a támadás következtében betört az orra, a spanyol és a hazai hatóságok is intézkedtek.","shortLead":"A fiatalnak a támadás következtében betört az orra, a spanyol és a hazai hatóságok is intézkedtek.","id":"20250108_tenerife-magyar-no-munkaadoi-kiraboltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"8cb4157c-66d8-4541-b32a-7822895bb9be","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_tenerife-magyar-no-munkaadoi-kiraboltak","timestamp":"2025. január. 08. 11:31","title":"Magyar munkáltatói raboltak ki és bántalmaztak egy 20 éves nőt Tenerifén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654901fa-94ab-4f9c-942f-02588a8c25c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A személyes események, meetingek szervezésében vehetik hasznát az iOS-felhasználók annak az új applikációnak, aminek a nyomait a rendszer bétájában fedezték fel.","shortLead":"A személyes események, meetingek szervezésében vehetik hasznát az iOS-felhasználók annak az új applikációnak, aminek...","id":"20250109_apple-iphone-uj-alkalmazas-ios-18-3-invites-esemenyek-szervezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/654901fa-94ab-4f9c-942f-02588a8c25c6.jpg","index":0,"item":"5c79d3c2-73d9-41f8-a106-c1b4f2400b15","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_apple-iphone-uj-alkalmazas-ios-18-3-invites-esemenyek-szervezese","timestamp":"2025. január. 09. 16:03","title":"Hamarosan egy teljesen új alkalmazás jelenhet meg az iPhone-ján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b3002c-32bb-4c7c-a852-b4e9adc7f933","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a citomegalovírus-fertőzés során előfordulhat, hogy egy aktív vírus eljut az agyig, ami hatással lehet az Alzheimer-kór kialakulására.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a citomegalovírus-fertőzés során előfordulhat, hogy egy aktív vírus eljut az agyig, ami...","id":"20250108_citomegalovirus-alzheimer-kor-kialakulasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91b3002c-32bb-4c7c-a852-b4e9adc7f933.jpg","index":0,"item":"daa10651-bf7a-4339-b362-8b39ee51f616","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_citomegalovirus-alzheimer-kor-kialakulasa","timestamp":"2025. január. 08. 19:03","title":"Kiderült egy ismert vírusról, hogy köze lehet az Alzheimer-kórhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abc5b7f-24a8-46b3-9674-63325d02bbc9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Antony Blinken úgy látja, a tűzszünet tartós békét hozhat.","shortLead":"Antony Blinken úgy látja, a tűzszünet tartós békét hozhat.","id":"20250108_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-targyalas-antony-blinken-amerikai-kulugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9abc5b7f-24a8-46b3-9674-63325d02bbc9.jpg","index":0,"item":"455ee366-7ecb-4d8b-ae09-6c1fe4a3f332","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-targyalas-antony-blinken-amerikai-kulugyminiszter","timestamp":"2025. január. 08. 19:24","title":"„Nagyon közel” a megállapodás a gázai tűzszünetről az amerikai külügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]