December után ismét tippjátékkal jelentkezünk, ahol az új év első hónapjának legérdekesebb sporteseményeiről fogalmazunk meg állításokat, önöknek pedig el kell dönteniük, hogy igazunk lesz-e, vagy sem.

12 év után érem a kézi-Eb-n, a Puskás Akadémia őszi bajnok lesz, Szoboszlai góllal búcsúzik 2024-től? – Decemberi tippjáték a HVG-n Tippeljen az év utolsó hónapjának legizgalmasabb sporteseményeire!

A magyar férfi kézilabda-válogatott teljesíti a célkitűzését és bejut a legjobb nyolcba a világbajnokságon

Január 14-én startol a férfi kézilabda-világbajnokság, amelynek Horvátország, Dánia és Norvégia a házigazdája, a mezőnyben pedig természetesen a magyar válogatott is ott van. Nem túlzás azt állítani, hogy 2024 a magyar kézilabdások éve volt, hiszen decemberben a női válogatott bronzérmes lett a félig hazai rendezésű Eb-n, az óév elején pedig a férfiak is történetük legjobb eredményét érték el, miután ötödikek lettek a lengyel-svéd közös rendezésű kontinensviadalon. Az olimpián a férfiaknak ugyan nem sikerült továbbjutni a csoportból, de tizenkét év után szerepelhettek újra az ötkarikás játékokon, a női válogatott pedig a csoportkört még túlélte, a végállomást a svédek elleni negyeddöntő jelentette.

A mieink szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez a legjobb nyolcba kerülést tűzte ki célul, ami egyáltalán nem tűnik földtől elrugaszkodott kijelentésnek. A magyar csapat erősségét jól mutatja, hogy olyan még soha nem fordult elő, hogy négyen is (Imre Bence, Ilics Zoran, Krakovszki Zsolt, Sipos Adrián) a világ legerősebb bajnokságából, a német Bundesligából érkezzenek a keretbe. Ráadásul a főpróba is jól sikerült, a magyar válogatott 28–23-ra legyőzte Szerbiát múlt pénteken, így magabiztosan várhatja a világbajnokságot, ahol a csoportban Észak-Macedónia, Guinea és Hollandia lesz az ellenfele. Ha sikerült továbbjutni, márpedig ez nem lehet kérdés, hiszen a négy csapatból csak egy esik ki, akkor a középdöntőben az Ausztria, Franciaország, Kuvait, Katar négyesből három ellenfelet kapnak majd a mieink, a negyeddöntőbe jutáshoz pedig a legjobb két válogatott között kell végezni.

— voting control —

Jannik Sinner nem védi meg a címét az Australian Openen

Ha kézilabdában 2024 jó év volt Magyarországnak, akkor teniszben ugyanez igaz Jannik Sinnerre. A 23 éves olasz tarolt a tavalyi évben: két Grand Slamet (az Australian Opent és a US Opent) és öt ATP-tornát nyert, emellett a bőkezűen honorált szaúd-arábiai gálát is ő húzta be. Június óta ő a világelső, az ATP-listáját pedig azóta is óriási fölénnyel vezeti, novemberben hazai pályán lett az ATP Finals győztese, pár napra rá pedig Malagában, a Sinner fémjelezte olasz válogatott a Davis-kupán diadalmaskodott.

A megnyert trófeák mellett egészen szenzációs győzelmi mutatót is produkált Sinner 2024-ben, 80 mérkőzéséből 74-et megnyert, a hat vereségéből viszont három Alcaraz ellen volt. Egy évben ennél több győzelmet csak Novak Djokovics ért el, aki 2015-ben 88 meccséből 82-szer hagyta el győztesen a pályát. Sinnernek annak ellenére volt ilyen fantasztikus éve, hogy a márciusi, Indian Wells-i tornán kétszer is pozitív lett a doppingtesztje, ezzel pedig egy azóta is tartó huzavona vette kezdetét. A nemzetközi teniszszervezet, az ITIA ugyan vétlennek minősítette az olaszt, ám a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) fellebbezett a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS), és egy-két éves eltiltást javasolt. Ítélet még mindig nincs, így Sinner elindulhatott Ausztráliában, de ő maga arról beszélt nemrég, hogy megviseli ez az ügy:

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy már elfelejtettem az egészet. Ez nem így működik. Elég régóta cipelem ezt a terhet, de ez van, nem lehet nem gondolni rá. Pontosan tudom, mi történt és ez segít kikapcsolni a zavaró gondolatokat az agyamból. Nem tettem semmi rosszat. Ezért vagyok még mindig itt és játszom.

A mentális teher eddig nem roppantotta meg a fiatal olasz teniszezőt, de egy Grand Slam-címet megvédeni közel sem egyszerű mutatvány.

Bűnös és mégis ártatlan – síbajnokként tör a teniszvilág csúcsára Jannik Sinner Még mindig csak 22 éves Jannik Sinner, aki vasárnap megnyerte az ausztrál nyílt teniszbajnokságot, óriási fordítást bemutatva a döntőben. Sokáig úgy tűnt, hogy síelőként futhat be nagy karriert, de 13 évesen valami megváltozott. Elköltözött szüleitől és profi teniszkarrierbe kezdett. Mostanra ő lett Olaszország legjobb teniszezője, aki előtt fényes karrier áll.

— voting control —

A Fradi maximum 1 pontot szerez az Európa-ligában

Januárban visszatérnek a nemzetközi kupasorozatok, a magyar bajnoki címvédő Ferencváros pedig két mérkőzéssel zárja az Európa-liga alapszakaszát: előbb Frankfurtba utaznak a zöld-fehérek, majd a holland AZ Alkmaart látják vendégül a Groupama Arénában. A téliszünet nagy változásokat hozott a IX. kerületben, ugyanis Pascal Jansen távozott a Fraditól, és amint az Kubatov Gábor klubelnök év végi köszöntőjéből kiderült, félmilliárd forintért vásárolta ki a holland trénert a City Football Group.

Jansen pótlására a játékosként a Premier League-ben is megforduló ír támadót, a 44 éves Robbie Keane-t szerezte meg az FTC, aki a pályán erős vezéregyéniség volt, de vezetőedzőként még csak egy évnyi tapasztalat áll mögötte. A bemutatkozása nem sikerült fényesre, gól nélküli döntetlent játszott csapatával a német másodosztály 15. helyén álló Preussen Münster elleni barátságos meccsen.

A magyar bajnok jelenleg az Európa-liga főtáblájának 16. helyén áll 9 ponttal, két egységgel többet gyűjtve, mint a 25., már nem továbbjutó helyen lévő Braga. A Frankfurt egyelőre jól szerepel a sorozatban, hat meccsből négyet megnyert és csak egyszer veszített (legutóbb a Lyon ellen 3–2-re idegenben), 13 pontjával pedig jelenleg az 5. helyen áll a német együttes. Az AZ Alkmaar a 19. helyet foglalja el a tabellán az eddig megszerzett 8 pontjával, így a Ferencvárosnak ezt a meccset mindenképp meg kéne nyernie, hogy bebiztosítsa a továbbjutását és feledtesse a PAOK elleni megsemmisítő vereséget.

— voting control —

Borul a papírforma az NFL-rájátszásban

Egy kör már lement a tengerentúli profi amerikaifutball-liga, azaz az NFL rájátszásából, amely több nagy meglepetést is tartogatott. Rögtön az első meccsen borult a papírforma és a fogadóirodák által esélyesebbnek tartott Los Angeles Chargers nagyon simán, 32–12-re kikapott az AFC (American Football Conference) keleti csoportjának bajnokától, a Houston Texanstól. Szintén nem várt, és nagyon sima vereséget szenvedett az idei szezon egyik üde színfoltja, a Sam Darnolddal is parádésan menetelő Minnesota Vikings, amely 27–9-re kapott ki a Los Angeles Rams otthonában. A legnagyobb izgalmakat a Tampa Bay Buccaneers és a Washington Commanders (előde a Washington Redskins) meccstől remélhettük és nem kellett csalódnunk: az Év Újonca-díj legnagyobb esélyese, Jayden Daniels vezetésével egy rendkívül izgalmas meccsen, 23–20-ra győzött Floridában a Commanders, ezzel a franchise első playoff-sikerét aratta 6945 nap után.

A Washington a legrosszabb kiemelésű csapat (6.), amely túlélte a Wild Card kört, jutalmul az NFC (National Football Conference) legjobb csapatával, a Detroit Lionsszal kell megmérkőznie, hogy bejusson a főcsoport döntőbe. A Lions tavaly karnyújtásnyira volt attól, hogy Super Bowlt játsszon, ám végül elherdálta 17 pontos előnyét a San Francisco 49ers ellen. Az erőviszonyok itt mindenképp Detroit győzelmet sejtetnek, a Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams meccs viszont nem tűnik ennyire lefutottnak.

A sérüléssel bajlódó Jalen Hurts nem nyújtott meggyőző teljesítményt a Green Bay Packers ellen, mindössze 131 yardot hozott össze a levegőben és ugyan kiosztott két touchdown passzt, leginkább a védelem remeklésének köszönheti a továbbjutást az Eagles. Matthew Stafford a Minnesota elleni első félidőben régi önmagát idézte, a korán megszerzett nagy előny pedig elég volt ahhoz, hogy a második játékrészben takaréklángon is behúzza a győzelmet a Rams. A két csapat közel azonos szintet képvisel, így bizonyára nagy izgalmakra számíthatunk vasárnap este.

Ugyan a bajnoki címvédő Kansas City Chiefs első helyen zárt az AFC-ben, az embernek mégis az volt az érzése az egész szezonban, hogy nem meggyőző Patrick Mahomesék játéka. A Chiefs az alapszakaszban hatszor is három vagy annál kevesebb ponttal nyert, most szombaton pedig eldőlhet, hogy mindig annyit ad csak ki magából, ami a győzelemhez kell vagy ennyi volt idén a tankban. A Texansszal nem is olyan rég, a 16. fordulóban már játszott egyszer a Kansas City, akkor 27–19-re győzött a Chiefs.

A végére hagytuk a legizgalmasabb összecsapást, a Buffalo Bills–Baltimore Ravens meccset, amelyen az MVP-díj (az Év legértékesebb játékosa) két legfőbb esélyese, Josh Allen és Lamar Jackson találkozik egymással. Az ő csörtéjüknek is van már előzménye az alapszakaszból, akkor bántóan simán, 35–10-re nyert a Ravens, ám most a Bills lesz a pályaválasztó. A fogadóirodák egy hajszállal esélyesebbnek tartják a baltimore-i csapatot cikkünk írásakor, de ez aligha fog számítani.

— voting control —